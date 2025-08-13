فينس مكماهون يدافع عن إعادة هولك هوجان إلى WWE

دافع فينس مكماهون عن قراره بإعادة هالك هوجان إلى WWE في عام 2018 ، بعد ثلاث سنوات من قيام الشركة بقطع العلاقات معه بمجرد الكشف عن أن أيقونة المصارعة المحترفين قد استخدمت خطوة عنصرية.

McMahon ، الذي استقال من WWE والشركة الأم TKO في يناير 2024 بعد رفع دعوى سوء سلوك جنسي ضده من قبل موظف سابق في الشركة ، خاطب رد فعله على التعليقات التي أدلى بها هوجان خلال شريط جنسي وما حدث في أعقاب ذلك خلال مقابلة مع TMZ الخاصة على Hulkster التي بثت ليلة الثلاثاء على الثعلب.

لم يكن لدى McMahon أي مشاكل تجلب هوجان ، الذي توفي في 71 في يوليو ، إلى قاعة مشاهير WWE وبرمجة الشركة في عام 2018 بعد أن دفع بطل العالم متعدد الأوقات ثمنًا في عينيه.

قال مكماهون على “TMZ:” كنت أعلم أنه لم يكن عنصريًا. لقد كنت معه لسنوات عديدة. لم يكن عنصريًا. قال بعض الأشياء العنصرية. “في النهاية ، أعتقد أن الجميع رأوا هالك هولك الحقيقي ، تيري بوليا ، وشعروا ،” انتظر لحظة ، هذا الرجل لا يتصرف مثل عنصري. إنه ليس عنصريًا “. كلنا ارتكبوا أخطاء.

في الشريط الجنسي لعام 2007 الذي تسرب في عام 2015 ، يمكن سماع هوجان باستخدام كلمة N عدة مرات وقولها: “أعتقد أننا جميعًا عنصريون قليلاً”.

هناك أيضًا صوت لمحادثة 2008 مع ابنه نيك في السجن ، حيث استخدم هوجان لغة العنصرية.

صرح صديق هوجان الجيد جيمي هارت أيضًا بـ TMZ أنه لم يعتقد أن هوجان كان عنصريًا. لم يستطع مكماهون ، الذي قام ، إلى جانب هوجان ، ببناء WWE في قوة مصارعة عالمية في الثمانينيات ، لم يتمكن من تصديق التعليقات التي سمعها من هوجان على الشريط الجنسي.

قال مكماهون: “كان الأمر لا يغتفر وكنت أشعر بالقلق ،” ماذا حدث؟ ” “عندما حدثت هذه الأشياء ، هذا ليس مثله.” ماذا يحدث في اسم الله؟ ”

ترك WWE لا خيار سوى تجنب هوجان.

وقال مكماهون: “بمجرد حدوث ذلك ، من الواضح أن الشركة لم تعد لها أي علاقة به بعد الآن”. “لقد أخرجناه من قاعة الشهرة. أنت فقط لا تفعل هذه الأشياء.”

كان هوجان قد وصفها بأنها “خلل” وقام بمحاولات للاعتذار عن تعليقاته ، لكن بعضها ، مثل نجم WWE السابق مارك هنري ، شعر أن الأسطورة لم تذهب بعيدًا بما يكفي لجعل الأمور في نصابها الصحيح. رفض هنري الدفاع عن ما قاله هوجان ، لكنه أضاف أنه عرض على هوجان وماكماهون فكرة ظهور هولكستر في الكليات السوداء للمساعدة في حل الوضع في ذلك الوقت.

“اذهب وتحدث إليهم وكن صادقا مع اعتذارك. كان (هوجان) مثل ،” لقد نصحت بعدم التحدث عن ذلك “. قلت: “أعتقد أن هذه نصيحة سيئة” ، قال هنري لـ TMZ.

كما سُئل مكماهون ، الذي كان غير مرغوب فيه حول WWE وشركته الأم الجديدة TKO بعد الدعوى ضده ، عما إذا كان لديه مشاعر مختلطة حول عدم دعوتها للمشاركة في أي من تحية WWE مع هوجان بعد وفاته.

قال مكماهون: “لقد أدهشني بهذه الطريقة أيضًا”.

ووصف وفاة هوجان بضربة لقلبي وكان غاضبًا من أن صديقه قد تم صياغته خلال آخر ظهور له في WWE.