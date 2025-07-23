فينوس ويليامز يؤكد مشاركة الممثل أندريا بريتي بعد عودة التنس المنتصرة

مباراة مثالية.

أكدت فينوس ويليامز أخيرًا مشاركتها مع الممثل أندريا بريتي وسط أشهر من التكهنات – وبعد لحظات من عودتها التاريخية إلى محكمة التنس.

في مقابلة ما بعد المباراة يوم الثلاثاء ، كشفت التنس آس ، 45 عامًا ، أن بو البالغة من العمر 37 عامًا قد ظهرت على السؤال الأهميلي.

“أنت الآن امرأة منخرطة” ، قالت القائم بإجراء المقابلة رينا ستابس. “لذا ، كيف ساعدك أندريا في هذه العودة؟ أنت سعيد ، ابتسامة على وجهك. أقصد ، كم أحدث فرقًا في حياتك؟”

وقالت ويليامز ، بطل البطولات الاربع الكبرى لزميلته في التنس سيرينا ويليامز: “خطيبتي هنا وشجعني حقًا على الاستمرار في اللعب”.

“كانت هناك مرات عديدة حيث أردت فقط أن أتجول في البرد ونوع من البرد. هل تعرف مدى صعوبة لعب التنس؟ يا رفاق لا تعرفون مقدار العمل الذي يذهب إلى هذا ، مثل 9 إلى 5 باستثناء أنك تسير طوال الوقت.”

وأضافت: “رفع الأثقال ومثل الموت ، ثم تكررها في اليوم التالي. لذا فقد شجعني على الاطلاع على هذا ومن الرائع أن أكون هنا. لم يرني أبداً ألعب”.

في حين أن الثنائي قد أبقى بوعي رومانسية تحت اللف لعدة أشهر ، تم ربط وليامز وممثل “يوم واحد آخر” لأول مرة في يوليو 2024 خلال رحلة رومانسية للقوارب في نيرانو ، إيطاليا.

في فبراير ، أشعل الزوجان شائعات الخطوبة لأول مرة بعد أن شوهد ويليامز وهو يرتدي مألوفًا ماسيًا على الذي – التي إصبع.

تأتي أخبار مشاركتهم بعد أربع سنوات بعد أن قالت ويليامز إنها لم تكن “يائسة” للاستقرار.

وقالت لـ Cosmopolitan في عام 2021: “لدي الكثير من الأصدقاء الذين لا يصدقونني عندما أقول إنني أحب حياتي ولا أريد تغييرها لأي سبب من الأسباب. أنا لست يائسًا ولا يصدقونني”.

قالت ويليامز عن صديقاتها: “يقولون أشياء مثل ،” ستفوتك نافذتك “. “أنا مثل ،” من فضلك ، استرخ. قد تشعر بهذه الطريقة ، لكنني لا أفعل. أعدك بأنني لا أفعل “.

في العام التالي ، فتحت وليامز عن حياتها العاطفية في مقابلة مع Glamour UK.

وقالت في ذلك الوقت: “لقد مررت بحياة واحدة لفترة طويلة وأعتقد أنه من السهل حقًا أن تتعثر في حياة واحدة وأحيانًا – على الأقل بالنسبة لي – من الصعب الخروج”. “يجعلك تفكر في نفسك وما تريد وكيف تتصرف.”

“عندما تتغير الحياة ، يجب أن تعرف متى تتغير. لا يمكنك التمسك إما بعلاقة أو في الفردي.”

قبل روماناقتها مع الممثل “أستاذ” ، كانت وليامز مرتبطة سابقًا بالنموذج Elio PIs والممولي Nicky Hammond.

تشمل اعتمادات التمثيل في Preti فيلم “Temptation” 2023 وفيلم 2018 “My Loboved Enemy” ، وفقًا لصفحته IMDB.

فاز وليامز ، وهو العالم السابق رقم 1 ، بـ Wimbledon Five Times (2000 و 2001 و 2005 و 2007 و 2008) والولايات المتحدة المفتوحة في السنوات المتتالية ، 2000 و 2001.

في ليلة الثلاثاء ، أصبحت وليامز ، التي لعبت آخر مرة في مارس 2024 ، ثاني أقدم امرأة تفوز بمباراة فردية على مستوى الجولة ، حيث هزم بيتون ستيرنز 6-3 ، 6-4 في بطولة العاصمة المفتوحة. كانت مارتينا نافراتيلوفا تبلغ من العمر 47 عامًا عندما حقق فوزها النهائي في عام 2004.