في أي درجة حرارة تبدأ سجلات الفينيل في الالتواء؟

إذن أنت تعرف كيف لا ينبغي عليك ترك طفل أو كلب في سيارة ساخنة؟ يمين. فكر في الفينيل الخاص بك مثل الأطفال الصغار الثمينين، وهو ما قد تفعله بالفعل إذا كنت جامعًا جادًا. وإذا كنت جامعًا جادًا، فأنت تعلم أن أسطوانات الفينيل يمكن أن تتشوه إذا أصبحت ساخنة جدًا. على الرغم من أن ضوء الشمس المباشر هو القاتل النهائي، إلا أن درجات الحرارة التي تصل إلى 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) تضمن تشوهها.

قد يسمع بعض الأشخاص المضللين من الجمهور أن درجة الحرارة مرتفعة للغاية (أعلى من متوسط ​​الصحراء الكبرى، كمرجع) ويفكرون، “يا عزيزي، لا يمكنني القلق لأنني أعيش في ألاسكا.” ليس كذلك عزيزي القارئ، ليس كذلك. إن العوامل البيئية مجتمعة هي التي تحدد طول عمر السجل. بغض النظر عن أن سجلات الفينيل لا تزال تعمل حتى عمر 100 عام، فإنها تتطلب رعاية مناسبة، مثل إبقائها مكدسة رأسيًا إلا في حالات الاستخدام قصير المدى وعدم تركها متكئة على رف فضفاض. لا يلزم وضع الفينيل على لوحة القيادة في يوم حار حتى يتشوه، وهو أمر ممكن تمامًا، من حيث درجة الحرارة، في ضوء الشمس المباشر. الغبار والرطوبة والتخزين والتعامل غير المناسبين، بالإضافة إلى درجات الحرارة الأعلى أو الأقل من النطاق الضيق للغاية الذي يتراوح بين 65 إلى 70 درجة فهرنهايت، على التوالي، كلها أمور ستدمر سجلاتك بمرور الوقت.

ولكن حتى لو قمت بتشويه السجل الخاص بك، فقد يكون من الممكن إنقاذه إلى حد ما. اعتمادًا على نوع التشوه، قد تكون قادرًا على تسويته وإعادته إلى مكانه. لكن في الواقع، لا تتوقع أن يكون الأمر نفسه.