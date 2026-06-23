في أي درجة حرارة تبدأ سجلات الفينيل في الالتواء؟

إذن أنت تعرف كيف لا ينبغي عليك ترك طفل أو كلب في سيارة ساخنة؟ يمين. فكر في الفينيل الخاص بك مثل الأطفال الصغار الثمينين، وهو ما قد تفعله بالفعل إذا كنت جامعًا جادًا. وإذا كنت جامعًا جادًا، فأنت تعلم أن أسطوانات الفينيل يمكن أن تتشوه إذا أصبحت ساخنة جدًا. على الرغم من أن ضوء الشمس المباشر هو القاتل النهائي، إلا أن درجات الحرارة التي تصل إلى 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) تضمن تشوهها.
قد يسمع بعض الأشخاص المضللين من الجمهور أن درجة الحرارة مرتفعة للغاية (أعلى من متوسط الصحراء الكبرى، كمرجع) ويفكرون، “يا عزيزي، لا يمكنني القلق لأنني أعيش في ألاسكا.” ليس كذلك عزيزي القارئ، ليس كذلك. إن العوامل البيئية مجتمعة هي التي تحدد طول عمر السجل. بغض النظر عن أن سجلات الفينيل لا تزال تعمل حتى عمر 100 عام، فإنها تتطلب رعاية مناسبة، مثل إبقائها مكدسة رأسيًا إلا في حالات الاستخدام قصير المدى وعدم تركها متكئة على رف فضفاض. لا يلزم وضع الفينيل على لوحة القيادة في يوم حار حتى يتشوه، وهو أمر ممكن تمامًا، من حيث درجة الحرارة، في ضوء الشمس المباشر. الغبار والرطوبة والتخزين والتعامل غير المناسبين، بالإضافة إلى درجات الحرارة الأعلى أو الأقل من النطاق الضيق للغاية الذي يتراوح بين 65 إلى 70 درجة فهرنهايت، على التوالي، كلها أمور ستدمر سجلاتك بمرور الوقت.
ولكن حتى لو قمت بتشويه السجل الخاص بك، فقد يكون من الممكن إنقاذه إلى حد ما. اعتمادًا على نوع التشوه، قد تكون قادرًا على تسويته وإعادته إلى مكانه. لكن في الواقع، لا تتوقع أن يكون الأمر نفسه.
حفظ وإصلاح السجلات الخاصة بك
بدلاً من التفكير، “أوه، سجلاتي جيدة، ولن يتم تشويهها،” عليك أن تتأكد من عدم حدوث ذلك. كما أفاد فوربي، أخبر 22٪ من جامعي التسجيلات Discogs في عام 2021 أنهم يتصارعون مع السجلات المشوهة أكثر من أي نوع آخر من الضرر. نشك في أنهم جميعًا تركوا الفينيل الخاص بهم في السيارات الساخنة. المشعات والنوافذ جنبًا إلى جنب مع سوء التراص، وعدم وجود الأكمام المناسبة، والبيئة الرطبة أو المتربة بشكل عام تعني أن سجلاتك قابلة للتشويه. لاحظ أيضًا أن الحرارة ليست وحدها، ولكن أيضًا التناقضات بين الحرارة والبرودة هي التي يمكن أن تتسبب في تمدد السجلات وتقلصها مثل الباب اللزج في الصيف.
ولكن لنفترض أنك أفسدت الفينيل الجميل. لا داعي للذعر — تمهل ببطء وافحص السجل، وتخلصه من الغبار والجزيئات بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، وحدد نوع الالتواء. “الاعوجاج” قد يجعلك تفكر في ما يسمى بالتموج أو التواء الموجة عبر سطح الفينيل، ولكن هناك أيضًا اعوجاج الحواف حيث تنحني الحافة للأعلى، واعوجاج الوعاء حيث ينحني جانب واحد، واعوجاج التاكو المخيف، مما يعني أنه حان الوقت لاستدعاء دفن الموتى. في النهاية، إصلاح السجل الملتوي ينطوي على تسطيحه بين سطحين، مثل ألواح الزجاج، ثم إضافة الوزن إلى الأعلى، مثل الكتب أو الطوب. يمكنك أيضًا وضع هذا الإعداد السخيف في الفرن (نعم، حقًا) بدرجة حرارة لا تزيد عن 150 درجة فهرنهايت. أخرجه بعد بضع دقائق فقط وقد يبرد السجل في شكله. أو كما تعلم، قد تدمره تمامًا.
السيناريو الأسوأ هو أن محلات إصلاح الفينيل الاحترافية تستخدم أدوات تسطيح السجلات عالية التقنية ويمكنها تقديم خدمات البريد مقابل رسوم لكل سجل. فقط لا تتوقع المعجزات، وحاول ألا تصل إلى هذه النقطة في البداية.