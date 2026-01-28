في الواقع، أفريقيا توتو ليست موسيقى الروك الكلاسيكية

قضى توتو أسبوعًا واحدًا بالضبط على قمة قائمة البوب، وقد فعل ذلك في فبراير 1983 مع أغنية “Africa”. على الرغم من صعوده إلى قمة Billboard Hot 100، إلا أن أغنية “Africa” لم تعد تعتبر من أغاني البوب التي يمكن التخلص منها بل من موسيقى الروك الكلاسيكية. توتو، وهي فرقة مكونة بالكامل من موسيقيين محترمين ومحترمين سبق لهم العزف على آلاف التسجيلات الكلاسيكية، تُذكر في حد ذاتها على أنها فرقة رائعة ومتعددة الاستخدامات. ولكن على الرغم من موسيقى الروك الأكثر صعوبة والأغاني الأكثر متعة مثل “Rosanna” و”Hold the Line” التي لا تزال تحظى ببعض البث الإذاعي لموسيقى الروك الكلاسيكية اليوم، يبدو أن توتو معروفة لعامة الناس بشكل شبه كامل باسم الفرقة التي سجلت “Africa”. تم اعتماد تلك الأغنية لمبيعات 10 ملايين وحدة من قبل RIAA، مما يجعلها واحدة من أكثر الأغاني المنفردة شعبية على الإطلاق.
مع إحصائيات كهذه، يكون هناك اتفاق عالمي تقريبًا، أو يكاد يكون بيانًا للحقيقة، أن “إفريقيا” هي أغنية روك كلاسيكية. إنه ليس كذلك. لقد تم دفعها ببساطة عن طريق التسويق والحنين والمثابرة المطلقة لتشق طريقها إلى العقل الجماعي، حيث تختبئ وتنتشر مثل الطفيلي الصوتي. لهذا السبب قد تكون مخطئًا بشأن أغنية “Africa” لتوتو – إنها ليست أغنية روك كلاسيكية، ولكنها أغنية متوسطة لا تستحق نجاحها المستمر.
إن كلام أفريقيا سخيف، وليس مثيرا للذهن
تبدو كلمات أغنية “أفريقيا” لتوتو وكأنها قصيدة كتبها طالب في المدرسة الإعدادية لم يكتب قصيدة قط، وربما شاهد فيلمًا وثائقيًا من مجلة ناشيونال جيوغرافيك عن الحياة المفترضة في أفريقيا. قد تبدو الكلمات في البداية عميقة ورائعة، ولكن حتى الفحص السريع يكشف أنها تافهة ولا معنى لها.
أولاً وقبل كل شيء، يتم تقديم الكليشيهات بكل فخر كما لو كانت عميقة. على سبيل المثال، يواجه الراوي في “إفريقيا” “رجلًا عجوزًا”، يسعى منه بالطبع إلى الحصول على الحكمة التي يجب أن يمتلكها هذا الشخص المسن، ولكنه بدلاً من ذلك ينطق العبارة المبهمة والرائعة، “أسرع، يا فتى، إنه ينتظر هناك من أجلك”.
تكثر صور الطبيعة غير المثيرة للذكريات في “إفريقيا”، وكلها أجزاء عشوائية لا تتصل ببعضها البعض أو حتى بسرد شامل. هذه تشكل بعضًا من أكثر الكلمات ابتذالًا في كل “إفريقيا”. جنبًا إلى جنب مع “الأجنحة المقمرة” والكلاب البرية التي “تصرخ في الليل” (لأنها ترغب بشكل متناقض في “الصحبة المنفردة”)، يقارن المغني ديفيد بايش الاختيار الصحيح ليكون “متأكدًا مثل ارتفاع كليمنجارو مثل أوليمبوس فوق سيرينجيتي،” في ما ربما يكون الخط الأكثر تشددًا وبالتأكيد الأكثر اكتظاظًا مقطعيًا في تاريخ موسيقى الروك.
أفريقيا توتو مملة للغاية
إن موسيقى “إفريقيا” تعزز نظرة غير دقيقة لأفريقيا. تم وصفها في الأغنية بأنها صوفية وغادرة، حيث يمكن للمرء أن يسمع أنماطًا موسيقية قبلية عامة، والتي تقترب منها كلمة “إفريقيا” بشكل غامض ومحرج مع آلات النفخ والطبول التي تقرع باليد. لكن هذا ليس أسوأ ما في “إفريقيا”.
من المربك والخاطئ تمامًا أن أغنية طفيفة وعابرة مثل هذه – تحتوي على مقطعين وكورس قصير يتم تشغيلهما بلا نهاية تقريبًا – يتم الإعلان عنها جنبًا إلى جنب مع أغاني الروك الكلاسيكية التي سنكررها إلى الأبد، مثل ملحمة لينيرد سكاينيرد المتعالية على الجيتار “Free Bird” أو ملحمة Queen “Bohemian Rhapsody”. لا يوجد شيء ممتع أو مثير في “إفريقيا” – مجرد نغمة موسيقية لطيفة متكررة، وغناء يتناوب بين الهمس والأنين، واستراحة موسيقية مملة. إنه مجرد عمل كسول من Toto، والذي كان على خلاف ذلك حتى تفكك.
وهذا هو على وجه التحديد السبب وراء موت “إفريقيا” أبدا. لم يكن عودتها الفيروسية في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين بسبب التقدير المكتشف حديثًا. يعتقد الجمهور أنهم يحبونه لأنه حدث عندما كانوا في أي مستوى من “الشباب” بين عامي 1983 واليوم. لم يتم دعمها بشكل صريح أبدًا بعد عرضها القصير على الرسم البياني، ولكنها سقطت في فراغ الموسيقى الخلفية غير المسيئة التي تعمل كموسيقى تصويرية مخدرة للأنشطة الدنيوية. تم اعتماد أغنية “Africa” لتوتو على الفور – وبقيت إلى الأبد – عنصرًا أساسيًا في الموسيقى ومكاتب طب الأسنان ومكبرات الصوت في متاجر البقالة. إنها الأغنية المملة للغاية – وبالتأكيد ليست أغنية روك كلاسيكية.