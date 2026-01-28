في الواقع، أفريقيا توتو ليست موسيقى الروك الكلاسيكية

قضى توتو أسبوعًا واحدًا بالضبط على قمة قائمة البوب، وقد فعل ذلك في فبراير 1983 مع أغنية “Africa”. على الرغم من صعوده إلى قمة Billboard Hot 100، إلا أن أغنية “Africa” ​​لم تعد تعتبر من أغاني البوب ​​التي يمكن التخلص منها بل من موسيقى الروك الكلاسيكية. توتو، وهي فرقة مكونة بالكامل من موسيقيين محترمين ومحترمين سبق لهم العزف على آلاف التسجيلات الكلاسيكية، تُذكر في حد ذاتها على أنها فرقة رائعة ومتعددة الاستخدامات. ولكن على الرغم من موسيقى الروك الأكثر صعوبة والأغاني الأكثر متعة مثل “Rosanna” و”Hold the Line” التي لا تزال تحظى ببعض البث الإذاعي لموسيقى الروك الكلاسيكية اليوم، يبدو أن توتو معروفة لعامة الناس بشكل شبه كامل باسم الفرقة التي سجلت “Africa”. تم اعتماد تلك الأغنية لمبيعات 10 ملايين وحدة من قبل RIAA، مما يجعلها واحدة من أكثر الأغاني المنفردة شعبية على الإطلاق.

مع إحصائيات كهذه، يكون هناك اتفاق عالمي تقريبًا، أو يكاد يكون بيانًا للحقيقة، أن “إفريقيا” هي أغنية روك كلاسيكية. إنه ليس كذلك. لقد تم دفعها ببساطة عن طريق التسويق والحنين والمثابرة المطلقة لتشق طريقها إلى العقل الجماعي، حيث تختبئ وتنتشر مثل الطفيلي الصوتي. لهذا السبب قد تكون مخطئًا بشأن أغنية “Africa” ​​لتوتو – إنها ليست أغنية روك كلاسيكية، ولكنها أغنية متوسطة لا تستحق نجاحها المستمر.