في الواقع، كان ستيفي نيكس يكره عنوان ألبوم فليتوود ماك لعام 1979

قصص التوتر بين أعضاء فليتوود ماك هي من أساطير موسيقى الروك أند رول. ساعدت علاقات الحب العاصفة والانفصالات القاسية في تعزيز الإبداع في أحد أكثر أعمال موسيقى الروك نجاحًا. وبحلول الوقت الذي اجتمعت فيه المجموعة الشهيرة لتسجيل ألبومها الثالث معًا، كانت ستيفي نيكس قد توجت بالفعل بلقب “امرأة الغبار الذهبي” في صناعة الموسيقى. ساعدت قصائدها الغنائية الدرامية وميلها نحو الجمالية الخيالية الغامضة في تحديد نغمة أكبر حقبة للفرقة. ولكن اتضح أن نيكس لم يكن من محبي اسم ألبوم “Tusk” على الإطلاق.
كانت متابعة مبيعات هائلة مثل “Rumors” عام 1977 أمرًا صعبًا، وتزايدت التوترات عندما جربت ليندسي باكنغهام تقنيات إنتاج غريبة وأصوات انحرفت عن الأسلوب الذي ساعد الفرقة على بيع ملايين الألبومات. لقد كانت مجموعة غريبة وغير متوقعة من الأغاني التي ظهرت، وهي أغنية حملت لحظات من العبقرية الحقيقية مقترنة بإبداعات صاخبة حيث تجاوز الوصول إلى الفهم. لقد أضاف ذلك فقط إلى الروابط المشحونة عاطفيًا بين الأعضاء، مع حساسية نيكس التي جعلتها منفعلة بشكل خاص.
لذلك عندما حان الوقت لإعطاء هذا الوحش الموسيقي اسمًا، فإن الاسم الذي تم اختياره لم يناسب نيكس على الإطلاق. هل كانت ببساطة عنيدة بعد الانغماس في نزوات باكنغهام الموسيقية؟ أم أنها ربما كانت لديها أسباب وجيهة لكره عنوان ما تبين أنه انعطاف حاد إلى اليسار في قانون فليتوود ماك؟ قد يكون الحصول على عنوان ألبوم رديء هو أكبر ندم ستيفي نيكس، ولكن يبدو أن القصة وراء الاسم تبرر نفورها.
اعتقد ستيفي نيكس أن عنوان ألبوم Tusk كان غير محترم لعدة أسباب
استغرق ألبوم “Tusk” أكثر من عام للانتهاء منه، وهي عملية فرضت ضرائب على أعضاء Fleetwood Mac بقدر ما فرضه تسجيل “Rumors”. ساهمت ستيفي نيكس ببعض من أفضل مؤلفاتها في التسجيل. ستصبح الألحان المؤلمة مثل “Sara” و”Angel” و”Beautiful Child” مفضلة لدى المعجبين. وعندما سمعت أن العنوان الذي سيتم طرحه للألبوم المزدوج هو “Tusk”، لم تكن سعيدة.
ما هو بالضبط اعتراضها على استخدام مثل هذا المصطلح المجرد لتسجيل موسيقى الروك أند رول؟ في مقابلة مع موجو، أوضحت نيكس أنها وجدت الكلمة غير أنيقة وفظة، على الرغم من أنها ربما تكون مستوحاة من الأنياب التي زينت مساحة الاستوديو حيث كانت تعمل الفرقة. وعلى هذا المنوال، رأى نيكس الاسم باعتباره رؤية للقسوة على الحيوانات، مستحضرًا صور الأفيال التي تُذبح من أجل عاجها.
ولكن عندما سمعت السبب المحتمل وراء اختياره بالفعل، انتقلت من مجرد الرفض إلى الاشمئزاز المطلق. على ما يبدو، كانت كلمة “ناب” إشارة إلى الأجزاء الخاصة لعازف الدرامز ميك فليتوود، وهي التفاصيل التي تم التعرف عليها من قبل نيكس بعد انتهاء الألبوم. كانت البذاءة سيئة بما فيه الكفاية. إلى جانب وجود علاقة غرامية بين نيكس وفليتوود في بداية التسجيل، أصبح مرجعًا غير لائق. من السهل معرفة سبب شعور نيكس بالإهانة، إن لم يكن بالرعب التام، بعد معرفة السبب الفظ والغامض وراء اختيار عنوان ألبوم Fleetwood Mac.
قد لا يحب نيكس العنوان، لكن من المؤكد أن المعجبين يحبون الألبوم – الآن، على الأقل
على الرغم من مقاومة ستيفي نيكس، تم تسمية الألبوم بالفعل باسم “Tusk” وتم إصداره وسط ترقب كبير. لسوء الحظ، كان الاستقبال فاترًا؛ كان العالم يتوقع “Rumors II” ولكن بدلاً من ذلك، تلقى خليطًا من الأعمال التي تحتوي على الحمض النووي لموسيقى Fleetwood Mac الكلاسيكية التي تتقاسم الفينيل مع الغرابة الصوتية التي لا تشبه إلى حد كبير الأغاني الساحقة السابقة للفرقة.
بعد مرور ما يقرب من 50 عامًا، أصبح عشاق Fleetwood Mac وخبراء الموسيقى يقدرون المخاطر التي يتم اتخاذها مع “Tusk”. بدلاً من الاعتماد على الصيغة، تحرك ليندسي باكنغهام عندما كان بإمكانه التحرك ودفع اللاعبين الآخرين إلى منطقة جديدة. مهما كانت الحقائق الخاطئة التي قد تصدقها حول فليتوود ماك ومحنة “تاسك”، فإن تأليف الأغاني والأداء قويان، خاصة دراسات نيكس الخالدة عن الحب والخسارة، والغرابة العالمية التي تتخلل الأقراص أصبحت شائعة في المشهد الموسيقي في مرحلة ما بعد العالم.
هل كان الألبوم سيحقق نجاحاً أكبر لو كان اسمه مختلفاً؟ هل كان ستيفي نيكس غاضبًا بشأن الألبوم بغض النظر عن عنوانه، مع الأخذ في الاعتبار المشاعر المتوترة التي كانت الفرقة تمر بها في ذروة نجاحها؟ تشير حقيقة أن “Tusk” لا يزال عملاً أساسيًا للفرقة طويلة العمر إلى أنه حتى النكتة البذيئة لم تتمكن من تغيير مصيرها، على الرغم من أنها ستستمر في بيع أربعة ملايين نسخة. ولكن من المثير للاهتمام أن نتساءل عما كان سيختاره مغني “Rhiannon” كعنوان بدلاً من ذلك.