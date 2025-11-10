في الواقع، كان ستيفي نيكس يكره عنوان ألبوم فليتوود ماك لعام 1979

قصص التوتر بين أعضاء فليتوود ماك هي من أساطير موسيقى الروك أند رول. ساعدت علاقات الحب العاصفة والانفصالات القاسية في تعزيز الإبداع في أحد أكثر أعمال موسيقى الروك نجاحًا. وبحلول الوقت الذي اجتمعت فيه المجموعة الشهيرة لتسجيل ألبومها الثالث معًا، كانت ستيفي نيكس قد توجت بالفعل بلقب “امرأة الغبار الذهبي” في صناعة الموسيقى. ساعدت قصائدها الغنائية الدرامية وميلها نحو الجمالية الخيالية الغامضة في تحديد نغمة أكبر حقبة للفرقة. ولكن اتضح أن نيكس لم يكن من محبي اسم ألبوم “Tusk” على الإطلاق.

كانت متابعة مبيعات هائلة مثل “Rumors” عام 1977 أمرًا صعبًا، وتزايدت التوترات عندما جربت ليندسي باكنغهام تقنيات إنتاج غريبة وأصوات انحرفت عن الأسلوب الذي ساعد الفرقة على بيع ملايين الألبومات. لقد كانت مجموعة غريبة وغير متوقعة من الأغاني التي ظهرت، وهي أغنية حملت لحظات من العبقرية الحقيقية مقترنة بإبداعات صاخبة حيث تجاوز الوصول إلى الفهم. لقد أضاف ذلك فقط إلى الروابط المشحونة عاطفيًا بين الأعضاء، مع حساسية نيكس التي جعلتها منفعلة بشكل خاص.

لذلك عندما حان الوقت لإعطاء هذا الوحش الموسيقي اسمًا، فإن الاسم الذي تم اختياره لم يناسب نيكس على الإطلاق. هل كانت ببساطة عنيدة بعد الانغماس في نزوات باكنغهام الموسيقية؟ أم أنها ربما كانت لديها أسباب وجيهة لكره عنوان ما تبين أنه انعطاف حاد إلى اليسار في قانون فليتوود ماك؟ قد يكون الحصول على عنوان ألبوم رديء هو أكبر ندم ستيفي نيكس، ولكن يبدو أن القصة وراء الاسم تبرر نفورها.