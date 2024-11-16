في الواقع، كان لدى فرقة البيتلز أكثر من 4 أعضاء في الفرقة

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هناك عدد قليل من الفرق الموسيقية في تاريخ الموسيقى الشعبية التي يمكن للشخص العادي أن يتعرف عليها من خلال الأسماء الأولى لأعضائها فقط. لكن اذكر جون وبول وجورج ورينغو لمعظم الناس وسيعرفون أنك تتحدث عن فرقة البيتلز. يُشار إليهم أحيانًا باسم “الفتيان الأربعة الذين هزوا العالم” نظرًا لتأثيرهم الزلزالي على ثقافة الستينيات والموسيقى بشكل عام، ولا يزال تأثيرهم محسوسًا حتى اليوم. ومؤخرًا، أصدرت بيونسيه نسخة غلاف لأغنية “Blackbird” من الألبوم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا لفرقة البيتلز عام 1968 في إصدارها لعام 2024 “Cowboy Carter”.
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واصل كل من جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينغو ستار مسيرتهم المهنية المنفردة الناجحة بعد انتهاء فرقة البيتلز في عام 1970، لكن وقتهم في أكبر فرقة على الإطلاق يظل عملهم المميز. يستمرون في جذب مستمعين جدد ويعرفون باسم “Fab Four”، بينما لا يزال عشاق الموسيقى يتأملون الديناميكيات بين الأعضاء الفرديين. ما هي الحقيقة وراء العلاقة بين لينون ومكارتني؟ هل كان هاريسون غاضبًا من تهميشه من قبل مؤلفي الأغاني الآخرين في المجموعة كما ظهرت أفلام وثائقية مثل “Let It Be”؟ هل كان ستار مجرد عازف طبول جيد جدًا، أم أنه لعب دورًا حيويًا في التوسط في التوتر بين أعضاء فريق البيتلز الآخرين؟
لكن الحقيقة هي أن فرقة Fab Four لم تكن الوحيدة التي لعبت في فرقة البيتلز – في الواقع، لم تبدأ الفرقة كفرقة مكونة من أربع قطع على الإطلاق. في حين أن المدير بريان إبستاين، والمنتج جورج مارتن، والناشر ديريك تايلور، والمساعد نيل أسبينال، أطلق عليهم جميعًا اسم “البيتلز الخامس” على مر السنين. كان هناك خمسة موسيقيين إضافيين في الفرقة بالفعل أو على وشك أن يصبحوا أعضاء كاملين في وقت أو آخر.
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ستيوارت ساتكليف
صنعت فرقة البيتلز اسمها كعرض حي في أوائل الستينيات على حلبة الأندية في موطنها بريطانيا، وفي مدينة هامبورغ الألمانية الشهيرة. كانت جولاتهم وإقاماتهم، التي عادة ما يحجزها المدير بريان إبستاين، مرهقة، حيث كانت الفرقة تؤدي عروضها لساعات متواصلة. جعلتهم هذه الممارسة وحدة متماسكة، وهو ما أتى بثماره عندما صعدوا إلى الشهرة العالمية لأول مرة.
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على الرغم من أنهم سيُعرفون باسم Fab Four، إلا أن فرقة البيتلز كانت في الأصل مكونة من خمس قطع. كان عازف الجيتار في الفرقة خلال سنواتهم الأولى شابًا يُدعى ستيوارت ساتكليف (في الصورة، على اليمين)، وهو فنان وموسيقي اسكتلندي المولد نشأ في ليفربول وتعرف على جون لينون أثناء دراسته في كلية ليفربول للفنون. يقال إن ساتكليف كان رسامًا أفضل بكثير مما كان عليه كموسيقي، وفي عام 1960، أقنعه لينون وزملاؤه بإنفاق أرباحه على باس هوفنر والانضمام إلى الفرقة.
على الرغم من افتقاره إلى القدرة الطبيعية، كان ساتكليف يتجول مع فرقة البيتلز باستمرار ويطور مظهر نجم الروك الذي ساعد في جذب الجماهير إلى عروضهم.. كانت علاقاته مع أعضاء فريق البيتلز الآخرين، الذين كانوا يشعرون بالغيرة من مظهره ونجاحه مع النساء، متوترة في بعض الأحيان. في إحدى المرات، دخل في قتال على خشبة المسرح مع بول مكارتني، يقال إنه كان بسبب امرأة ألمانية تدعى أستريد كيرشير (في الصورة، على اليسار). كان ساتكليف مع كيرشير، خطيبته آنذاك، في هامبورغ في 10 أبريل 1962، عندما أصيب بنزيف دماغي مميت عن عمر يناهز 21 عامًا. كانت وفاته مفجعة لفرقة البيتلز، وخاصة لينون، وتم إحياء ذكراه لاحقًا على غلاف مجلة ألبومهم “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.”
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بيت بيست
قبل أن يصبح رينجو ستار عازف طبول الروك المثالي في العالم – على الرغم من أن بعض الدوائر قد تشير إلى أنه “لم يكن حتى أفضل عازف طبول في فرقة البيتلز” – كان هناك بيت بيست. موسيقي ليفربول آخر، أفضل أداء مع فرقة البيتلز خلال العروض الحية المبكرة في ألمانيا والمملكة المتحدة، بما في ذلك عروضهم الأسطورية في نادي كافيرن بالمدينة. كان لا يزال عازف الطبول الخاص بهم بعد أن وقعوا عقد التسجيل الأول ويمكن سماعه في تسجيل مبكر للأغنية المنفردة الأولى للفرقة “Love Me Do”، بالإضافة إلى العديد من الأغاني التي ظهرت لاحقًا في مجموعة “Anthology” لفرقة البيتلز. ومع ذلك، أُجبر على ترك الفرقة في أغسطس 1962.
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كما هو الحال مع ستيوارت ساتكليف، يدعي البعض أن فريق البيتلز الآخرين ربما شعروا بالغيرة من مظهر بيست الجميل، على الرغم من أن هذا لم يكن سبب استبداله. EMI منتج رون ريتشاردز والمنتج جورج مارتن لم يعتقد كل من أن قرع الطبول كان دقيقًا بما يكفي لفرقة تخطط لتسجيل الأغاني الفردية ويعتقد أن ستار يمثل تحسنًا كبيرًا في المهارات الموسيقية. فشل مظهر Sutcliffe أيضًا في التوافق مع الأعضاء الآخرين، الذين بحلول ذلك الوقت كانوا قد تبنوا قمصانهم المميزة.
تمكن بيست لاحقًا من الاستفادة من عضويته السابقة في الفرقة، وأصدر ألبومًا بعنوان “أفضل ما في فرقة البيتلز” في عام 1965، على الرغم من أنه ترك صناعة الموسيقى في أواخر الستينيات. وفي عام 1988، عاد للظهور من جديد وشكل مهنة موسيقية خاصة به، حيث كان يؤدي عروضه بانتظام في ليفربول وخارجها.
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تشاس نيوبي
يمكن القول إن أسماء العضوين التاليين في فريق البيتلز لمرة واحدة هما احتياطي المشجعين المتشددين لـ Fab Four. ومع ذلك، لعب كل منهم دورًا صغيرًا في قصة البيتلز. تشاس نيوباي – يؤدي الإطار المركزي في الفيديو أعلاه – كان صديقًا لعازف الدرامز في فرقة البيتلز بيت بيست، وسبق له اللعب مع جون لينون في فرقته السابقة The Quarrymen.. بعد عودة جميع أعضاء فرقة البيتلز – بار ستيوارت ساتكليف – من مهمتهم في هامبورغ في عام 1960، كانت المجموعة تبحث عن عازف قيثارة احتياطي يمكنه أن يملأ المكان ويسمح لهم بمواصلة العزف في المملكة المتحدة. لعبت معهم في عدد من العروض. وبحسب ما ورد كان لينون حريصًا على إبقاء نيوباي كعازف قيثارة دائم لفريق البيتلز، لكن الحقيقة هي أنه لم يعتبر الموسيقى أبدًا مهنة – فقد كان مهتمًا أكثر بالعودة إلى الكلية. بعد الفترة التي قضاها مع الفرقة، تحول نيوباي إلى تدريس الرياضيات، على الرغم من عودته للأداء في نسخة معدلة من فرقة Quarrymen في عام 2016.
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وقال لصحيفة صنداي ميركوري: “الناس في بعض الأحيان لا يصدقونني عندما أقول إنني لست نادما”. “لكنني لم أفعل ذلك حقًا. لقد استمتعت بحياتي كثيرًا.” توفي في 22 مايو 2023 عن عمر يناهز 81 عامًا.
جيمي نيكول
اسم جيمي نيكول غامض مثل اسم تشاس نيوباي في تاريخ فرقة البيتلز. ولكن على عكس نيوباي، الذي كان عضوًا في الفرقة قبل أن تصبح مشهورة، عزف نيكول معهم في ذروة فرقة البيتليمانيا ووجد نفسه تحت وهج أضواء وسائل الإعلام. كان نيكول (في الصورة، الثاني من اليسار) عازف طبول محترم جذب انتباه منتج فريق البيتلز جورج مارتن بعد أن لعب جلسات لفرقة تسمى Tommy Quickly. في يونيو 1964، كان فريق البيتلز على وشك القيام بجولة عالمية كبرى، والتي ستأخذهم عبر أوروبا وآسيا وأستراليا، عندما تم إدخال رينجو ستار إلى المستشفى بسبب التهاب اللوزتين والتهاب البلعوم ولم يتمكن من الأداء. كانت تكلفة إلغاء الجولة باهظة للغاية، وعلى الرغم من مخاوف ستار، فقد تقرر تعيين بديل. اقترح مارتن أن نيكول، الذي سبق له أن لعب في ألبوم لنسخ غلاف البيتلز، لم يواجه أي مشكلة في تعلم الأغاني من الجولة. لقد انزلق إلى الفرقة بسلاسة.
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قال مارتن بصراحة في “مختارات البيتلز”: “لقد قام بالمهمة بشكل ممتاز، وتلاشى بعد ذلك مباشرة في الغموض”. قدم المدير بريان إبستين لنيكول راتبه مقابل 10 عروض وظهور تلفزيوني وأعطاه ساعة عليها نقش منه ومن الفرقة. قال نيكول لاحقًا: “كان الأولاد طيبين للغاية لكنني شعرت وكأنني دخيل” (لكل “مختارات البيتلز الأدبية”). “لقد قبلوني، لكن لا يمكنك الانضمام إلى مجموعة كهذه – فلديهم جو خاص بهم، وروح الدعابة الخاصة بهم. إنها زمرة صغيرة ولا يستطيع الغرباء اقتحامها”. استمر في صناعة الموسيقى لفترة من الوقت لكنه تعرض للإفلاس لاحقًا قبل أن يعمل في وظائف مختلفة ويتراجع عن أعين الجمهور تمامًا.
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بيلي بريستون
بدأت تجربة بيلي بريستون مع فرقة البيتلز قبل أن يكتسبوا الشهرة، وبلغت ذروتها في واحدة من أشهر لحظات الفرقة. التقى بريستون بالفرقة لأول مرة عام 1962 في هامبورغ، عندما كان في جولة مع بطل الروك أند رول ليتل ريتشارد، الذي كان له تأثير كبير على فرقة البيتلز.. بعد سنوات، عندما أصبح فريق Fab Four نجومًا كبارًا لكنهم وجدوا أنفسهم في طريق مسدود فني خلال جلسات “العودة”، واجهوا بريستون مرة أخرى. مع ارتفاع التوترات في الفرقة، التفت إلى عازف لوحة المفاتيح وعازف الأرغن للانضمام إليهما في جلسات التسجيل.
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خلق وجود بريستون ديناميكية جديدة في الاستوديو، مما أدى إلى تخفيف الحالة المزاجية ومساعدة الموسيقيين على التركيز على الأغاني بدلاً من الصراع بين أعضاء الفرقة. وبحسب ما ورد كان جون لينون حريصًا على أن يصبح بريستون عضوًا كاملاً في فريق البيتلز، لكن مكارتني اعترض على الفكرة. ومع ذلك، فقد اقترب من الانضمام إلى الفرقة مثل أي موسيقي منذ أيامه الأولى. تم إصدار أغنية “Get Back” المنفردة على أنها تؤديها فرقة البيتلز مع بيلي بريستون، وكان عند المفاتيح عندما لعبت فرقة البيتلز أدائها العام الأخير معًا على سطح مكاتب Apple Corps في Savile Row بلندن في 30 يناير. ، 1969.
قام بريستون لاحقًا بجولة وسجل مع فرقة رولينج ستونز واستمتع بمهنة فردية جلبت له جائزة جرامي في عام 1972. كما واصل الأداء مع أعضاء فرقة البيتلز خلال حياتهم المهنية الفردية. وفي أماكن أخرى، ساهم في موسيقى الأعمال الكبرى بما في ذلك جوني كاش، وراي تشارلز، وريد هوت تشيلي بيبرز في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
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