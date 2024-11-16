في الواقع، كان لدى فرقة البيتلز أكثر من 4 أعضاء في الفرقة

هناك عدد قليل من الفرق الموسيقية في تاريخ الموسيقى الشعبية التي يمكن للشخص العادي أن يتعرف عليها من خلال الأسماء الأولى لأعضائها فقط. لكن اذكر جون وبول وجورج ورينغو لمعظم الناس وسيعرفون أنك تتحدث عن فرقة البيتلز. يُشار إليهم أحيانًا باسم “الفتيان الأربعة الذين هزوا العالم” نظرًا لتأثيرهم الزلزالي على ثقافة الستينيات والموسيقى بشكل عام، ولا يزال تأثيرهم محسوسًا حتى اليوم. ومؤخرًا، أصدرت بيونسيه نسخة غلاف لأغنية “Blackbird” من الألبوم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا لفرقة البيتلز عام 1968 في إصدارها لعام 2024 “Cowboy Carter”.

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واصل كل من جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينغو ستار مسيرتهم المهنية المنفردة الناجحة بعد انتهاء فرقة البيتلز في عام 1970، لكن وقتهم في أكبر فرقة على الإطلاق يظل عملهم المميز. يستمرون في جذب مستمعين جدد ويعرفون باسم “Fab Four”، بينما لا يزال عشاق الموسيقى يتأملون الديناميكيات بين الأعضاء الفرديين. ما هي الحقيقة وراء العلاقة بين لينون ومكارتني؟ هل كان هاريسون غاضبًا من تهميشه من قبل مؤلفي الأغاني الآخرين في المجموعة كما ظهرت أفلام وثائقية مثل “Let It Be”؟ هل كان ستار مجرد عازف طبول جيد جدًا، أم أنه لعب دورًا حيويًا في التوسط في التوتر بين أعضاء فريق البيتلز الآخرين؟

لكن الحقيقة هي أن فرقة Fab Four لم تكن الوحيدة التي لعبت في فرقة البيتلز – في الواقع، لم تبدأ الفرقة كفرقة مكونة من أربع قطع على الإطلاق. في حين أن المدير بريان إبستاين، والمنتج جورج مارتن، والناشر ديريك تايلور، والمساعد نيل أسبينال، أطلق عليهم جميعًا اسم “البيتلز الخامس” على مر السنين. كان هناك خمسة موسيقيين إضافيين في الفرقة بالفعل أو على وشك أن يصبحوا أعضاء كاملين في وقت أو آخر.

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