في عام 1980، قام براين جونسون من فرقة AC/DC بتسجيل أغنية لا تحظى بالتقدير الكافي والتي سيقدرها معجبوه الحقيقيون اليوم.

انضم بريان جونسون، المغني الرئيسي في فرقة AC/DC منذ عام 1980، إلى الفرقة بعد وقت قصير من وفاة المغني الأصلي بون سكوت بشكل مأساوي. ومع ذلك، فقد كان يكسب رزقه كموسيقي قبل أن يتصدر فرقة الروك الشهيرة. بالإضافة إلى الغناء لفرقة جوردي البريطانية الرائعة، فقد أعار غليونه الخشن والقوية لمزيد من المساعي التجارية، بما في ذلك ما كان حرفيًا ًا تلفزيونيًا.
بين حفلاته، أصدر جونسون أغنية للحملة الإعلانية التليفزيونية لشركة المكنسة الكهربائية. يحتضن كل من الإعلان نفسه وموسيقاه عناصر من ثقافة موسيقى الروك الصلبة المنتشرة حول العالم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. في حين أن صوت جونسون، الذي يمكن التعرف عليه على أغاني AC/DC مثل “Back in Black” و”You Shook Me All Night Long”، لا يمكن ملاحظته على الفور أو وضوحه تمامًا، إلا أن قدرته على التنقل في اللحن موجودة. من المؤكد أن هذه المقطوعة الموسيقية التي تدور حول جهاز منزلي هي واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية جاذبية وصعوبة التي سمعناها على الإطلاق في تجاري مدته 30 ثانية. إليكم القصة وراء الأغنية غير المعروفة واللائقة التي قام بها بريان جونسون من AC/DC قبل ظهور النجومية.
ساعد فراغ هوفر برايان جونسون في الدخول إلى AC/DC
بعد جوردي، لم يكن لدى بريان جونسون اهتمام كبير بالانضمام إلى الفرقة، معتقدًا أنه أكبر من أن يفعل ذلك وهو في الثانية والثلاثين من عمره. وهذا أحد أسباب رفضه فرصة التوجه من نيوكاسل إلى لندن في عام 1980 واختبار أداء إيه سي/دي سي. غيّر جونسون رأيه عندما وجد نفسه في لندن للحصول على وظيفة أخرى مجزية ماليًا، وإن كانت أقل بريقًا: عرض أندريه جاكمين، وهو شخصية من ماضي مونتي بايثون، على جونسون ثروة صغيرة ليأتي ليقوم بأغنية هوفر للمكنسة الكهربائية. أثناء وجوده في لندن، وافق جونسون على مقابلة فرقة AC/DC، وقد نجحوا جميعًا في تحقيق النجاح لدرجة أن الفرقة وجدت قائدها الجديد.
لم يكن جونسون التجاري عن هوفر بمثابة قطعة اختبار لـ AC/DC، ولكن كان من الممكن أن يكون كذلك – لقد كان عليه حقًا أن يتباهى بمجموعته وأنابيبه وشخصيته بينما يقوم بتوصيل المكانس الكهربائية بشغف. وسط مونتاج من الصور المخدرة والمتغيرة لهوفر ونماذج المكنسة الكهربائية، جعل جونسون النغمة جذابة وخاصة به من خلال نحيبه المميز. لقد أشاد بفضائل المنتج بحماس بحيث بدت العديد من الكلمات وكأنها خطافات معدنية ثقيلة قوية. على سبيل المثال، يعتبر المحرك المدمج ذو الطاقة العالية من هوفر “محركًا جميلاً!” يمكنها التنظيف من جدار إلى آخر، أو، كما أشار جونسون، “إلى الحافة!”