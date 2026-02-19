في عام 1980، قام براين جونسون من فرقة AC/DC بتسجيل أغنية لا تحظى بالتقدير الكافي والتي سيقدرها معجبوه الحقيقيون اليوم.

انضم بريان جونسون، المغني الرئيسي في فرقة AC/DC منذ عام 1980، إلى الفرقة بعد وقت قصير من وفاة المغني الأصلي بون سكوت بشكل مأساوي. ومع ذلك، فقد كان يكسب رزقه كموسيقي قبل أن يتصدر فرقة الروك الشهيرة. بالإضافة إلى الغناء لفرقة جوردي البريطانية الرائعة، فقد أعار غليونه الخشن والقوية لمزيد من المساعي التجارية، بما في ذلك ما كان حرفيًا ًا تلفزيونيًا.

بين حفلاته، أصدر جونسون أغنية للحملة الإعلانية التليفزيونية لشركة المكنسة الكهربائية. يحتضن كل من الإعلان نفسه وموسيقاه عناصر من ثقافة موسيقى الروك الصلبة المنتشرة حول العالم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. في حين أن صوت جونسون، الذي يمكن التعرف عليه على أغاني AC/DC مثل “Back in Black” و”You Shook Me All Night Long”، لا يمكن ملاحظته على الفور أو وضوحه تمامًا، إلا أن قدرته على التنقل في اللحن موجودة. من المؤكد أن هذه المقطوعة الموسيقية التي تدور حول جهاز منزلي هي واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية جاذبية وصعوبة التي سمعناها على الإطلاق في تجاري مدته 30 ثانية. إليكم القصة وراء الأغنية غير المعروفة واللائقة التي قام بها بريان جونسون من AC/DC قبل ظهور النجومية.