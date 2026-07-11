في عام 2019، أثار اعتراف تايلور سويفت بشأن النظافة حول ساقيها محادثة وطنية

روتين الاستحمام الخاص بتايلور سويفت جعل الإنترنت في متناول الجميع. عندما ظهرت نجمة البوب في برنامج “The Ellen Show” في مايو 2019، تساءلت مقدمة البرنامج الحواري عما إذا كانت قد غسلت ساقيها في الحمام. وبعد الإجابة بالإيجاب، أوضحت سويفت: “لأنك عندما تحلق ساقيك، فإن كريم الحلاقة يشبه الصابون”. وعندما سئلت عما إذا كانت لم تغسل ساقيها في الأيام التي لم تحلق فيها، أوضحت سويفت أنها تحلق يوميا.
أثارت المناقشة البسيطة جدلاً على الإنترنت حول ما إذا كان غسل ساقيك أثناء الاستحمام ضروريًا. حتى برنامج “اليوم” قدم مقطعًا يغطي الخطاب. في استطلاع للرأي أجراه برنامج “The Ellen Show” على موقع X، زعم 74.9% من أصل 97.029 مشاركًا أنهم غسلوا أرجلهم أثناء الاستحمام. في حين كتب أحد هؤلاء المشاركين أنه “سيكون من المثير للاشمئزاز” التخلي عن خطوة التنظيف الأساسية، فقد استاء شخص آخر من فكرة أن الناس لم ينظفوا أرجلهم من الجلد الميت. ومن الجدير بالذكر أن 15.6% من المشاركين قالوا إنهم يغسلون أرجلهم أثناء الاستحمام فقط في بعض الأحيان، بينما اعترف 9.5% آخرون بالتخلي عن هذه الخطوة. كان الإجماع بين غير الغاسلين هو أن الساقين يتم تنظيفهما بشكل طبيعي أثناء شطف الجزء العلوي من الجسم.
وفي حديثه مع صحة المرأة، أعلن الدكتور جوشوا زيتشنر، مدير الأبحاث التجميلية والسريرية في الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، أن الساقين لا تتطلبان عناية خاصة أثناء الاستحمام. وأوضح: “ما لم تكن ساقيك متسخة بشكل واضح، فلن تحتاج في الواقع إلى غسلهما مباشرة بمنظف”. “إن المنظف الذي يتقطر على جسمك يكفي لإزالة معظم الأوساخ والعرق الذي يتراكم خلال النهار.”
كما شكك الإنترنت أيضًا في قرار تايلور سويفت بالحلاقة يوميًا
خلال محادثة مع Best Life، أوضح الدكتور إيمانويل (مايكل) ر. لوكاس، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي، لماذا قد لا يكون غسل ساقيك في الحمام فكرة جيدة بالنسبة للبعض. وبعد أن ذكر أنه حذر مرضاه المصابين بالإكزيما من غسل أرجلهم يوميا، أوضح أن “الصابون، حتى الخفيف منه، يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك. وهذا يسمح بتبخر الرطوبة من بشرتك، مما يؤدي إلى زيادة الجفاف”.
في النهاية، قال الدكتور لوكاس إن معظم الناس يمكنهم غسل أرجلهم بين الحين والآخر، “ويفضل أن يكون ذلك باستخدام منظف سائل أو قالب صابون خفيف”. مع كل هذا، يبدو أن فكرة الناس عما يحدث لجسمك عندما لا تغسل ساقيك ليست صحيحة كما قد يعتقدون. ومع ذلك، فإن النقاش الدائر حول اعتراف تايلور سويفت بالنظافة في برنامج “The Ellen Show” لم يقتصر فقط على تكرار غسل ساقها.
على موقع Reddit، تساءل الكثيرون عما يحدث لساقيك عندما تحلقهما كل يوم، كما فعل صانع الأغاني في فيلم Cruel Summer. وفي حديثها إلى مجلة Seventeen، أكدت الدكتورة أرييل ناجلر، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة والأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في جامعة نيويورك لانغون هيلث، أنها ستطلب من مرضاها عدم الحلاقة كل يوم. ومع ذلك، سارع الدكتور ناجلر إلى التأكيد على أن الحلاقة اليومية لن يكون لها بالضرورة أي جوانب سلبية كبيرة باستثناء نتوءات الحلاقة، والتي يمكن أن تنتج عن بصيلات الشعر المتهيجة. وأشار الدكتور ناجلر إلى أنه يمكن تقليل خطر ظهور نتوءات الحلاقة عن طريق الترطيب بعد الحلاقة واتباع ممارسات الحلاقة المناسبة.