في عام 2019، أثار اعتراف تايلور سويفت بشأن النظافة حول ساقيها محادثة وطنية

روتين الاستحمام الخاص بتايلور سويفت جعل الإنترنت في متناول الجميع. عندما ظهرت نجمة البوب ​​في برنامج “The Ellen Show” في مايو 2019، تساءلت مقدمة البرنامج الحواري عما إذا كانت قد غسلت ساقيها في الحمام. وبعد الإجابة بالإيجاب، أوضحت سويفت: “لأنك عندما تحلق ساقيك، فإن كريم الحلاقة يشبه الصابون”. وعندما سئلت عما إذا كانت لم تغسل ساقيها في الأيام التي لم تحلق فيها، أوضحت سويفت أنها تحلق يوميا.

أثارت المناقشة البسيطة جدلاً على الإنترنت حول ما إذا كان غسل ساقيك أثناء الاستحمام ضروريًا. حتى برنامج “اليوم” قدم مقطعًا يغطي الخطاب. في استطلاع للرأي أجراه برنامج “The Ellen Show” على موقع X، زعم 74.9% من أصل 97.029 مشاركًا أنهم غسلوا أرجلهم أثناء الاستحمام. في حين كتب أحد هؤلاء المشاركين أنه “سيكون من المثير للاشمئزاز” التخلي عن خطوة التنظيف الأساسية، فقد استاء شخص آخر من فكرة أن الناس لم ينظفوا أرجلهم من الجلد الميت. ومن الجدير بالذكر أن 15.6% من المشاركين قالوا إنهم يغسلون أرجلهم أثناء الاستحمام فقط في بعض الأحيان، بينما اعترف 9.5% آخرون بالتخلي عن هذه الخطوة. كان الإجماع بين غير الغاسلين هو أن الساقين يتم تنظيفهما بشكل طبيعي أثناء شطف الجزء العلوي من الجسم.

وفي حديثه مع صحة المرأة، أعلن الدكتور جوشوا زيتشنر، مدير الأبحاث التجميلية والسريرية في الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، أن الساقين لا تتطلبان عناية خاصة أثناء الاستحمام. وأوضح: “ما لم تكن ساقيك متسخة بشكل واضح، فلن تحتاج في الواقع إلى غسلهما مباشرة بمنظف”. “إن المنظف الذي يتقطر على جسمك يكفي لإزالة معظم الأوساخ والعرق الذي يتراكم خلال النهار.”