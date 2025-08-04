في يونيو بالحديقة: أجمل ٩ أزهار قليلة الحاجة إلى الماء

في صباحٍ حارٍ من شهر يونيو، بينما كنتُ أستمتع بتناول قهوتي على أريكة الحديقة، لاحظتُ عددًا من الأصص تذبل رغم اعتنائي بها. حينها تذكرتُ نصائح صديقٍ خبيرٍ في الزراعة عن النباتات التي تزدهر في الصيف دون أن تحتاج إلى سقايةٍ مُفرِطة. إذا كنت ترغب في حديقة نابضة بالحياة واقتصادٍ في الماء، إليكِ تسعةُ أزهارٍ مميزة:

1. الخزامى (Lavandula)

من أروع النباتات مقاومة الجفاف، تزهر بلونٍ بنفسجيٍّ جذاب ورائحةٍ عطرةٍ تدوم من يونيو حتى أغسطس. تحتاج إلى أرضٍ جيدة التصريف وشمسٍ كاملة.

2. الغايلاريا (Gaillardia)

زهورها ثنائية اللون—أحمرٌ وهِندِي—تجعلكم تستمتعون بتنوع البتلات طوال الصيف. تتحمل حرارة الصيف وتجذب الفراشات.

3. الإشنسا (Echinacea purpurea)

ببراعمها القوية ومركزها البارز، تقف شامخةً في درجات الحرارة العالية، وتُسهم في تنوع الحياة البرية بجذب النحل والفراشات.

4. الآخيلية (Achillea millefolium)

تشكّلُ سجادًا من الزهور الصغيرة البيضاء أو الوردية. نباتٌ متين يقاوم الجفاف، ويضفي لمسةً ريفيةً راقية.

5. السدوم (Sedum spp.)

من أصناف النباتات العصارية التي تزدهر على الصخور وفي الأرصفة، تزهر بألوانٍ متنوعة تحتاج لقليل من الماء.

6. الجاورة (Gaura lindheimeri)

ببتلاتها الرقيقة البيضاء أو الوردية التي تتراقص مع نسيم الصيف، تمنح الحديقة خفة وأناقة دون عناء كبير في السقاية.

7. الكوريوبسيس (Coreopsis spp.)

أزهارٌ صفراءٌ أو برتقاليةٌ تنير الحدود، وتبقى متألقةً مع استهلاكٍ منخفضٍ للماء، مما يجعلها مثالية لأحزمة الزهور.

8. السانتولينا (Santolina chamaecyparissus)

بأوراقها الرمادية الصغيرة وأزهارها الصفراء المشرقة، صديقة البيئة والصيفينق، تتحمّل الجفاف وتحتاج إلى القليل من العناية.

9. الأغاستاش (Agastache spp.)

إكليلٌ زهريٌّ بعناقيدٍ ملونة—أزرق، بنفسجي أو وردي—يُضفي لمسةٍ مميزة ويظلّ زاهرًا مع سقايةٍ معتدلة.

الاعتناء بهذه النباتات يوفّر عليك عناء السقاية المتكررة ويُساعد في حفظ المياه خلال أشهر الصيف الحارّة. اختَر ما يناسب أجواء حديقتك من هذه الأزهار، واستمتع بحديقةٍ خلّابةٍ تُشعّ ألوانًا دون عناءٍ إضافي.