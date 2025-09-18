قابل لوك رو ، احتمال سكان الجزيرة الذي سينضم إلى سلاح الجو

لا توجد طريقة لقياس هذا ، لكن من المؤكد أن هذا صحيح: من بين جميع اللاعبين في NHL الذين حضروا معسكرات الصاعد خلال الأسبوع الماضي ، من المؤكد أن الشخص الذي قضى معظم الوقت في التفكير في الحياة بعد الهوكي.

قد تفترض ، على الأقل ، أن معظم اللاعبين في معسكر الصاعد لم يفكروا في هذا الموضوع تقريبًا ، ولماذا كانوا؟ من الناحية التعريفية ، هم في بداية حياتهم المهنية ، ويبدأون شيء يأملون أن يستمر لفترة طويلة.

تتطلب طبيعة كونك رياضيًا محترفًا التركيز على الليزر اليوم. ليس غدًا ، وبالتأكيد ليس بعض الوقت غير المحدد من الآن. من بين جميع الأسئلة التي لا تعد ولا تحصى ، تم طرح ماثيو شيفر على مدار الأشهر القليلة الماضية ، ما الذي سيفعله بمجرد انتهاء مسيرته في الهوكي ، لأنه سيكون أمرًا سخيفًا لطرح عمر يبلغ من العمر 18 عامًا.

رو هو استثناء من هذه القاعدة العالمية تقريبا لسببين. الأول هو عمره ، 27 ، مما جعله أكبر من خمس سنوات على الأقل من معظم أقرانه في معسكر الجزيرة الصاعد وتسع سنوات أكبر من أمثال شايفر. والثاني هو أنه يعرف بالفعل ما الذي سيفعله بعد مسيرته في الهوكي ، وقد عرفها منذ وصوله إلى أكاديمية القوات الجوية في كولورادو سبرينغز قبل ست سنوات.