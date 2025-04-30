قاد جون إلواي عربة الجولف خلال حادث جيف سبيربيك المأساوي

كان لاعب الوسط في قاعة مشاهير هول أوف برونكو خلف عجلة القيادة عندما سقط عميله منذ فترة طويلة ، جيف سبيربيك ، في عربة جولف ليلة السبت وعانى من إصابات تركته في دعم الحياة ، وفقًا لما ذكرته TMZ.

ذكرت TMZ من قبل TMZ أن تشخيص سبيربيك البالغ من العمر 61 عامًا “ليس جيدًا” وأخبر الأطباء عائلته “لا يوجد أمل في التعافي”.

لقد كان على ظهر العربة حيث كان Elway يقود سيارته ، وبحسب ما ورد ضرب شريكه في مجال الأعمال الفائز بـ Super Bowl في مجتمع Madison Club Private في La Quinta ، كاليفورنيا.

تم نقل سبيربيك إلى المركز الطبي الإقليمي الصحراوي في بالم سبرينغز بعد أن تسمى إلواي 911 ، حسبما ذكرت TMZ.

وقال التقرير إن إيلواي وسبربيك حضروا مهرجان موسيقى Stagecoach في وقت سابق يوم السبت مع زوجاتهم وتركوا حفلة عندما وقع الحادث.

أطلق مكتب مقاطعة ريفرسايد شريف تحقيقًا بعد إدراكه للحادث يوم الاثنين ، وفقًا لقناة الأخبار 3 في بالم سبرينغز.

مثل سبيربيك ، الذي كان وكيلًا لمدة 30 عامًا ، إيلواي ابتداءً من التسعينيات قبل أن يصبح الاثنان شركاء تجاريين ، وبدأ في وقت لاحق مصنع نبيذ يسمى 7cellars ، وهو إشارة إلى رقم قميص Elway.

تقاعد Elway ، 64 عامًا ، بعد فوزه بـ Super Bowl على التوالي على التوالي في موسم 1998 ، عندما أنهى دور MVP للعبة.

يحتل Elway عام 1987 MVP ، Elway في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث تم تمرير 51،475 ياردة و 14 عامًا مع 300 تمريرة هبوط.

أصبح فيما بعد المدير العام لـ Broncos ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في عام 2011 ، مما أدى إلى فوزه في Super Bowl 50 في موسم Peyton Manning الأخير.

أصبح Elway رئيسًا لعمليات كرة القدم في عام 2021 وكان مستشارًا للفريق لموسم واحد في عام 2022 قبل الابتعاد عن المكتب الأمامي للفريق.