قاعدة اللون المهمة التي يجب تذكرها عند تصميم الحمام

يجب أن يكون الحمام ملاذاً للهدوء ، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا قماشًا لارتياح مجموعات الألوان. يعد حمامك هو المكان المثالي للون في منزلك وهو مكان رائع لاستكشاف وتجربة تعبيرات ألوان مختلفة. ولكن كيف يمكن للمرء أن يجمع بين ألوان متعددة في مساحة الحمام دون خلق الفوضى؟ أولاً ، الحد من عدد الألوان إلى ثلاثة. يجب أن يشمل ذلك نغمة محايدة ، غنية ، ولهجة لهجة. بمجرد اختيار هؤلاء الثلاثة ، ضع في اعتبارك طريقة مثبتة يستخدمها خبراء تصميم الحمام: قاعدة 70-20-10.

تشير هذه القاعدة العددية إلى مقدار كل لون يجب استخدامه ويسهل تطبيقه. انظر إلى الأشكال الثلاثة التي اختاروها وترتيبها من حيث الخفة. يجب أن يكون الأخف من ألوانك الثلاثة ما يقرب من 70 في المائة من ديكور الحمام ، ويجب أن يصل ثاني أخفه إلى 20 في المائة ، و 10 في المائة المتبقية هو المكان الذي سيحدث فيه اختيارك الأكثر جريئة. هذا يعطي كل ظل مساحة كبيرة للتألق واستخدام كل واحد منهم بطريقة جمالية.