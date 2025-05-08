قاعدة اللون المهمة التي يجب تذكرها عند تصميم الحمام

يجب أن يكون الحمام ملاذاً للهدوء ، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا قماشًا لارتياح مجموعات الألوان. يعد حمامك هو المكان المثالي للون في منزلك وهو مكان رائع لاستكشاف وتجربة تعبيرات ألوان مختلفة. ولكن كيف يمكن للمرء أن يجمع بين ألوان متعددة في مساحة الحمام دون خلق الفوضى؟ أولاً ، الحد من عدد الألوان إلى ثلاثة. يجب أن يشمل ذلك نغمة محايدة ، غنية ، ولهجة لهجة. بمجرد اختيار هؤلاء الثلاثة ، ضع في اعتبارك طريقة مثبتة يستخدمها خبراء تصميم الحمام: قاعدة 70-20-10.
تشير هذه القاعدة العددية إلى مقدار كل لون يجب استخدامه ويسهل تطبيقه. انظر إلى الأشكال الثلاثة التي اختاروها وترتيبها من حيث الخفة. يجب أن يكون الأخف من ألوانك الثلاثة ما يقرب من 70 في المائة من ديكور الحمام ، ويجب أن يصل ثاني أخفه إلى 20 في المائة ، و 10 في المائة المتبقية هو المكان الذي سيحدث فيه اختيارك الأكثر جريئة. هذا يعطي كل ظل مساحة كبيرة للتألق واستخدام كل واحد منهم بطريقة جمالية.
قاعدة 70-20-10 تبقي ألوانك متماسكة
عندما يتعلق الأمر باختيار مزيج الألوان المثالي لحمامك ، فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد التوازن. إن إقران الألوان التي تتدفق معًا سيخلق أجواءًا تشعر بالسلاسة والممتعة. ولكن من المهم التأكد من تمثيل كل من الألوان الثلاثة التي اخترتها بشكل صحيح. يعد الانتقال إلى الخارج مع لون يجب استخدامه بشكل ضئيل خطأً شائعًا يرتكبه الجميع باللون في الحمام ، ويمكن أن يضفي شعورًا مفككًا. تساعد قاعدة 70-20-10 كل لون في التألق في حد ذاته ووظيفته ضمن المخطط العام للحمام.
يعد اختيار العديد من المحايدين وسيلة سهلة لضمان تماسك الألوان. أو فكر في اختيار Hue Inspired Hue كأنك لهجة لجلب شعورًا جديدًا بحمامك. تتجه البلوز والخضر بشكل كبير وتتوفر في ظلال تتراوح من الضوء إلى الظلام ، لذلك من المؤكد أنك ستجد ما تحتاجه لجلب حياة جديدة إلى مساحة الحمام الخاصة بك. كما أنه يساعد على ملاحظة مقدار الضوء الذي سيحدثه حمامك ؛ سوف تبدو بعض الألوان مختلفة بناءً على الإضاءة.
كيفية استخدام قاعدة 70-20-10 بشكل صحيح
إن تطبيق قاعدة 70-20-10 على حمامك سيؤدي إلى ألوان متناسبة بشكل مناسب مثيرة دون أن تكون ثقيلة للغاية على الحواس. تثق نجم HGTV Joanna Gaines في هذه الممارسة عندما تقوم بتجديد المساحات. يتضمن نظام Gaines “ألوان مثالي للحمام الخالد ثلاثة ألوان: الأبيض والرمادي والبحرية. سيشعر هذا الثلاثي بالألوان الكلاسيكية في المنزل في الحمام ، خاصةً عند تطبيقه بشكل صحيح على الجدران والديكور. Navy هو خيار شائع للون لهجة لأنه مذهل وهش دون أن يكون ساحقًا. بالإضافة إلى ذلك ، من غير المرجح أن تخرج عن الأناقة.
الأبيض والرمادي ألوان وظيفية للغاية يمكنها حتى إضافة قيمة إعادة البيع إلى المنزل. الحمام الأبيض يبدو نظيفا وخالدا. سوف يستغرق الرمادي 20 في المائة وليس أخف ظلال المجموعة. (غالبًا ما يختار Gaines رماديًا أخف وزناً ، لكن أي ظل سيكون مناسبًا بين الأبيض والبحرية.) إنه حل وسط مناسب بين الضوء والظلام ، ويكمل تمامًا البيض والبحرية لجمع المساحة بأكملها.