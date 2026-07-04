قاعدة نظافة الشعر التي عفا عليها الزمن والتي تركها جيل الألفية وراءهم

مثلما هو الحال مع أدوات الاستحمام التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحمل استخدامها، فإن نظافة الشعر جزء من قائمة متزايدة من الخلافات التي تحدد العلاقة المعقدة بين الجيلين. في الواقع، وعلى هذا المنوال، فإن إحدى عادات الاستحمام لدى جيل الطفرة لديها الكثير من رغوة الصابون من جيل الألفية: تكرار غسل الشعر بالشامبو. من العدل أن نقول إن كلا المجموعتين من الأجيال تريد أن يكون شعرهما صحيًا ولامعًا ومرنًا وجميع الصفات الأخرى التي تستخدمها العلامات التجارية لمنتجات التجميل. ومع ذلك، من المرجح أن يتبنى جيل الطفرة السكانية غسل الشعر بالشامبو يوميًا، وهي ممارسة لا يمارسها البالغون الأصغر سنًا.

هل غسل شعرك كل يوم أمر سيء بالفعل؟ لنكون صادقين، لدى جيل الألفية القليل من العلم لدعم اعتقادهم بأن غسل الشعر يوميًا ليس ضروريًا. كما قالت طبيبة الأمراض الجلدية ميشيل هانجاني لـ NPR: “إذا غسلت شعرك كل يوم، فإنك تزيل الزهم (الزيت الطبيعي).” وأضاف هانجاني أن الاستجابة الطبيعية للجسم ستكون إنتاج المزيد من الزهم، مما يتسبب في تراكم بقايا دهنية زائدة على فروة الرأس والشعر.

ماذا عن جيل الطفرة السكانية الذين يهتمون باللياقة البدنية ويتعرقون بشدة؟ وتبين أنهم ما زالوا لا يحتاجون إلى المبالغة في تكرار غسل الشعر. أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة شيلبي خيتاربال لكليفلاند كلينيك أن غسل الشعر بالشامبو، حتى بعد التمرين، ليس ضروريًا كما يفترض الناس. قال الدكتور خيتاربال: “أنا عادةً أنصح الناس بالالتزام بجدول قياسي لغسل الشعر، سواء كان ذلك ثلاث مرات في الأسبوع، أو مرة واحدة في الأسبوع، أو مرة كل أسبوعين، بغض النظر عن مستوى النشاط”.