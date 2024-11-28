قالت شركة Alabama A&M بشكل غير صحيح إن لاعب كرة القدم Medrick Burnett توفي

لاعب كرة القدم في ألاباما إيه آند إم ميدريك بورنيت جونيور على قيد الحياة رغم إعلان المدرسة عن وفاته.

أعلنت المدرسة الخبر يوم الأربعاء في بيان صحفي فقط لتضطر إلى سحبه في وقت لاحق من اليوم وسحب بيان المدير الرياضي الدكتور بول براينت.

وقد ظهر الارتباك عندما أخبر أفراد عائلة بيرنت وسائل الإعلام المحلية أن المدرسة نشرت معلومات غير صحيحة، حسبما أفاد موقع TMZ.

قالت Alabama A&M لاحقًا في بيان إنهم استندوا في بيانهم الأصلي إلى معلومات من “أحد أفراد العائلة المباشرين”.

وقال بريان هوارد، مدير المعلومات الرياضية في إيه آند إم: “نسحب خبر وفاة ميدريك بورنيت جونيور، الذي أبلغنا به في الأصل أحد أفراد الأسرة المباشرين مساء الثلاثاء”. “تصرف موظفونا وفقًا لرغبات أفراد الأسرة لإبلاغ مجتمع A&M وما بعده بهذا الحادث المؤسف.

“بعد الاستماع إلى ممثل مستشفى UAB بعد ظهر اليوم، علمنا أنه لا يزال على قيد الحياة. نعرب عن أسفنا الفوري لنشر معلومات كاذبة، ولكننا نشعر بسعادة غامرة عندما نعلم أن ميدريك لا يزال في حالة مستقرة”.

بورنيت هو لاعب ظهير في Alabama A&M وقد أصيب بجروح خطيرة خلال Maig City Classic في عيد الهالوين.

وكان قد تعرض لإصابة خطيرة في الرأس من جراء اصطدام وتم إخراجه من الملعب على نقالة.

ظهر بورنيت في سبع مباريات هذا الموسم وانتقل إلى ألاباما إيه آند إم من ولاية جرامبلينج.

وكان قد احتفل بعيد ميلاده العشرين في 27 أكتوبر.

كتبت شقيقة بورنيت، دومينيس جيمس، على موقع GoFundMe أنه كان يعاني من “عدة نزيف في الدماغ وتورم في الدماغ”.

وكتبت في تحديث على الصفحة يوم الأربعاء أنه “يمر بوقت عصيب”.

“لكننا متمسكون حتى النهاية. كتب جيمس: “الله يمنحنا القوة حتى نتمكن من الحفاظ على الإيمان”.