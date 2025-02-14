قالت صديقة كاداريوس توني إنها حامل في السابعة من أشهر أثناء الاختناق المزعوم

وقالت المرأة التي وضعت مكالمة 911 التي أدت إلى اعتقال المتلقي السابقين في الزعماء والعمالقة كاداريوس توني إنها تعرضت للخنق بينما كانت حامل في السابعة من عمرها.

في الصوت الذي كشفته TMZ يوم الخميس ، قالت المرأة المجهولة الهوية إنها وتوني – التي عرفتها كصديقها – دخلت في “مشاجرة” ووضع يديه عليها خلال حادثة 14 يناير في دوغلاسفيل ، جورجيا.

وقالت لصحيفة المرسل قبل أن تقول إنها كانت تجري المكالمة من منزل أحد الجيران عبر الشارع بعد أن “الجري”: “لقد وضع يديه علي بينما كان يحمل ابنتي – وأنا حامل في السابعة من عمره”.

خلال المكالمة ، كشفت أنها وتوني ، 26 عامًا ، كانتا تعيشان معًا.

وفقًا لسجلات الاعتقال التي ينظر إليها المنشور أن توني خنق الضحية “بقوة كافية لتتسبب في عدم قدرتها على التنفس (هـ)”.

يزعم أن توني حاولت منع المرأة من الاتصال بالرقم 911 بعد أخذ هاتفها.

تم استخدام أوامر في 15 يناير قبل اعتقال توني في 6 فبراير.

إنه يواجه اتهامات تشمل الاعتداء المشدد على الخنق وعرقلة/مضايقة 911 مكالمة.

تم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 50000 دولار.

يبدو أن Mobile ، Ala. الأصلي يعالج الحادث في قصة Instagram التي تم حذفها منذ ذلك الحين ، لكل TMZ.

“يقول MFS أي شيء عندما يعتقدون أنهم على صواب” ، كتب على صورة بالأبيض والأسود لنفسه. “وهم يؤمنون بأي شيء … طالما أنه سيء.”

كان توني هو الاختيار رقم 20 من قبل العمالقة في عام 2021 وبعد موسم ونصف ، تم تداوله إلى رؤساء القبائل.

أطلقته Kansas City قبل بداية موسم 2024-بعد أن كان جزءًا من فريقين فائضان في Super Bowl-وقد تم التقاطه في النهاية من قبل Browns ، الذي تنازل عنه في ديسمبر بعد أن لعب في ثلاث مباريات فقط في القائمة النشطة .