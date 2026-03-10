قال دونالد ترامب ذات مرة إن صديقه “أصبح أكثر بدانة من أي وقت مضى” بعد تناول GLP-1. هل هذا التأثير الجانبي ممكن؟

اتخذت GLP-1s منعطفًا سياسيًا غير متوقع. خلال حدث عام 2026 لمناقشة خطة الرعاية الصحية العظيمة لإدارته، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صديقًا “سمينًا جدًا” له تناول Ozempic، فقط ليكتسب المزيد من الوزن (عبر TMZ).

هل تأكيد ترامب أن GLP-1 يسبب في بعض الأحيان زيادة في الوزن يخضع للتدقيق؟ نعم، ولكن الأسباب الأساسية تختلف حسب حالة كل شخص. (بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البيان مثير للسخرية بعض الشيء، لأن الفحص البدني السنوي لترامب لعام 2025 أكد أن مؤشر كتلة جسمه كان يقع ضمن فئة السمنة في ذلك الوقت).

على سبيل المثال، الشخص الذي يبدأ بجرعة منخفضة من GLP-1 قد يعاني من قمع شهية أقل مما هو مطلوب لتجنب الإفراط في تناول الطعام. في هذه الحالة، قد يحتاج الفرد إلى العمل مع الطبيب لضبط الجرعة لتجنب زيادة الوزن. وبالمثل، يمكن لأجسام الناس التكيف مع جرعات GLP-1، مما يعني أن الدواء يصبح أقل فعالية بمرور الوقت ويجب دفع الجرعة لإنتاج الكمية المطلوبة من تقليل “ضجيج الجوع”.