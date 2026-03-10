قال دونالد ترامب ذات مرة إن صديقه “أصبح أكثر بدانة من أي وقت مضى” بعد تناول GLP-1. هل هذا التأثير الجانبي ممكن؟

اتخذت GLP-1s منعطفًا سياسيًا غير متوقع. خلال حدث عام 2026 لمناقشة خطة الرعاية الصحية العظيمة لإدارته، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صديقًا “سمينًا جدًا” له تناول Ozempic، فقط ليكتسب المزيد من الوزن (عبر TMZ).
هل تأكيد ترامب أن GLP-1 يسبب في بعض الأحيان زيادة في الوزن يخضع للتدقيق؟ نعم، ولكن الأسباب الأساسية تختلف حسب حالة كل شخص. (بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البيان مثير للسخرية بعض الشيء، لأن الفحص البدني السنوي لترامب لعام 2025 أكد أن مؤشر كتلة جسمه كان يقع ضمن فئة السمنة في ذلك الوقت).
على سبيل المثال، الشخص الذي يبدأ بجرعة منخفضة من GLP-1 قد يعاني من قمع شهية أقل مما هو مطلوب لتجنب الإفراط في تناول الطعام. في هذه الحالة، قد يحتاج الفرد إلى العمل مع الطبيب لضبط الجرعة لتجنب زيادة الوزن. وبالمثل، يمكن لأجسام الناس التكيف مع جرعات GLP-1، مما يعني أن الدواء يصبح أقل فعالية بمرور الوقت ويجب دفع الجرعة لإنتاج الكمية المطلوبة من تقليل “ضجيج الجوع”.
الآثار الجانبية والجرعات والتوقف يمكن أن تسبب تقلبات في الوزن
سبب آخر محتمل لزيادة الوزن أثناء تناول GLP-1 مثل Ozempic: الآثار الجانبية الشائعة، مثل القيء والإمساك والتعب. بعد كل شيء، قد يكون من الصعب على الأشخاص ممارسة الرياضة إذا كانوا يواجهون مثل هذه الاستجابات الجسدية غير المرغوب فيها. لذلك، حتى لو تناولوا كميات أقل قليلاً، فقد لا يلاحظون خسارة كبيرة في الوزن، أو أي خسارة في الوزن على الإطلاق، لأنهم ما زالوا لا يحرقون الكثير من السعرات الحرارية الإضافية.
ثم هناك احتمال زيادة الوزن بعد بدء وإيقاف GLP-1. يتوقف العديد من الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام GLP-1 بعد حوالي عام واحد، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في JAMA Network Open. ويستعيد معظمهم جزءًا كبيرًا من الوزن الذي فقدوه خلال عام. في الواقع، أظهرت تجربة أجريت عام 2022 في مجلة السكري والسمنة والتمثيل الغذائي أن الأشخاص، في المتوسط، يستعيدون ثلثي وزنهم بعد التوقف عن تناول GLP-1.
وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج تجربة سريرية عام 2021 نُشرت في JAMA أنه بعد التوقف عن تناول GLP-1 بعد 20 أسبوعًا، استعاد الأفراد 6.9% من وزنهم بعد 48 أسبوعًا أخرى. وفي المقابل، فقد أولئك الذين استمروا على GLP-1 7.9% أخرى من أوزانهم.
قد يكون زيادة الوزن أمرًا مقيدًا لدى بعض الأفراد الذين يتناولون GLP-1s
تدعم الأدلة أيضًا فكرة أن أجسام بعض الأشخاص تحاول العودة إلى نطاق الوزن الطبيعي “لنقطة التحديد” (المعروف باسم “نظرية نقطة التحديد”) بمجرد إيقاف GLP-1s. جادل مقال نُشر عام 2010 في F1000 Reports Medicine بأن هذا كان نوعًا من “التنظيم المضاد” الذي يمكن التنبؤ به والذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقوم المرضى ومقدمو الخدمة بوضع برامج شخصية لفقدان الوزن.
والخلاصة هنا هي أن صديق ترامب ربما يكون قد اكتسب وزنًا إما أثناء تناوله دواء GLP-1، أو بعد تناول منتج إنقاص الوزن، إذا توقف عن تناوله. ويصفه ترامب بأنه يواجه صعوبة في المشي بشكل طبيعي، لذلك قد يحتاج الصديق إلى وسائل أخرى لمعالجة مخاوفه المتعلقة بالوزن. كما ذكر طبيب الطوارئ الدكتور دارين ساتون لبرنامج Good Morning America، “هناك بعض (الأشخاص) الذين، على الرغم من القيام بكل هذا (تجربة GLP-1s)، قد يواجهون صعوبة في فقدان الوزن، وبالنسبة لهؤلاء، أوصي بالتحدث إلى مقدم الخدمة لمراجعة مجموعة متنوعة من الأدوية والتدخلات التي قد تساعد.”