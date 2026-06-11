قال لاري ديفيد لجون ماكنرو “دعونا نخرج من هنا” بينما كان نيكس يتأخر بفارق 29 نقطة

تم كبح حماسة لاري ديفيد قليلاً عندما انخفض نيكس 71-42 قبل أن يعود تاريخياً ضد توتنهام في المباراة الرابعة مساء الأربعاء.

أخبر زميله جون ماكنرو، أحد مشجعي نيكس، الجالس بجوار ديفيد في Celebrity Row في Madison Square Garden، طاقم ESPN في برنامج “NBA Today” يوم الخميس أن نجم “Curb Your Enthusiasm” كان جاهزًا للتوجه إلى المخرج عندما بدا كل الأمل ضائعًا بالنسبة لنيكس.

قال نجم التنس السابق ومحلل ESPN: “كنا سلبيين بعض الشيء عند 71-42”. “لقد كان مثل: دعنا نخرج من هنا.” لقد كان مثل، “دعونا نخرج من هنا.” فقلت له: “لاري، استمع، على مر السنين لم تسر الأمور بالطريقة التي توقعناها (كمشجعي نيكس).” كما تعلمون، لقد أفسدت بعض الخيوط الكبيرة في حياتي… كان الأمر أشبه بـ “ها نحن ذا مرة أخرى، سنفقد هذا”. سيحدث شيء سيء.”

لكن ماكنرو قال إنه حاول أن يجعل ديفيد أكثر إيجابية قليلاً في مواجهة معركة شاقة لنيكس.

“قلت لاري، دعونا نكن إيجابيين هنا. إذا خفضوها (من 29) إلى 25، 21، 18، فستكون 15 في نهاية الربع (الثالث).” هذا النوع من الاشياء. وتابع ماكنرو: “دعونا نبقي الأمر إيجابيًا”. “هذا هو الشيء الأكثر إيجابية الذي شهدته في أي مباراة على الإطلاق، ولقد شاركت في الكثير من الأحداث الرياضية على مدار 56 عامًا من حضوري لمباريات نيكس عندما كان عمري 8 سنوات.”

العودة الصادمة بفوز نيكس 107-106 جعلت الفريق على بعد فوز واحد من لقبه الأول في الدوري الاميركي للمحترفين منذ عام 1973، مما أثار حالة من الجنون لدى مشجعي نيكس في كل مكان.

قال ماكنرو: “لم أشعر مطلقًا بالطاقة وسط الجمهور في ماديسون سكوير (جاردن). اعتدنا أن نلعب حدثًا كبيرًا للتنس هناك (بطولة الأساتذة الختامية للموسم) ولم يقترب أي شيء من ذلك على الإطلاق. لم يغادر أحد بعد ساعة”.

كانت المقابلة هي اللحظة الثانية التي انتشرت فيها مقاطع الفيديو لديفيد بعد أن أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي النجم وهو على وشك الانهيار بعد أن أهدر جوش هارت ركلة ركنية كانت ستمنح نيكس التقدم في أواخر الربع الرابع.