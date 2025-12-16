قامت الطائرات أخيرًا بتخفيض مبلغ 44 مليون دولار من وكيل الوكيل الحر ألين لازارد

انتهت مسيرة ألين لازارد في جيتس أخيرًا.

أكد برايان كوستيلو من صحيفة The Post أن Gang Green سيطلق سراح المتلقي المخضرم، 30 عامًا، في نهاية موسمه الثالث مع الفريق بعد توقيعه على أحد أسوأ عقود الوكيل الحر في تاريخ الفريق الحديث.

وذكر كذلك أن الانفصال يوصف بأنه اتفاق متبادل.

سجل لازارد 70 عملية اصطياد لمسافة 911 ياردة وثمانية هبوط في 36 مباراة بعد توقيع عقد مدته أربع سنوات بقيمة 44 مليون دولار قبل موسم 2023.

لقد حقق 10 نقاط فقط لمسافة 70 ياردة ودرجة واحدة في 10 مسابقات هذا العام.

من الممكن أن يتبع صديقه المقرب ولاعب الوسط السابق في فريق جيت آرون رودجرز إلى بيتسبرغ على أمل إجراء التصفيات مع قادة شمال آسيا.

المزيد في المستقبل حول هذه القصة المتطورة …

