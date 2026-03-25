رياضة
قامت الطائرات بإعداد تمرين خاص مع QB Ty Simpson في مشروع NFL

سوف تقوم الطائرات بإلقاء نظرة فاحصة على أحد أفضل لاعبي الوسط في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا العام.

وسيقوم الفريق بتمرين خاص مع لاعب الوسط في ألاباما تاي سيمبسون يوم الجمعة، وفقًا لـ ESPN.

تمتلك الطائرات الرقمين 2 و 16 في الجولة الأولى من مسودة هذا العام. في حين أنه من غير المتوقع أن يقوم جيتس بصياغة لاعب وسط في المركز الثاني، فقد يكون سيمبسون خيارًا في المركز 16.

كما تم التكهن بأن الطائرات قد تحاول التداول حتى أواخر الجولة الأولى للاستيلاء على سيمبسون. لديهم الاختيارين رقم 33 و44 في الجولة الثانية.

كان سيمبسون قد أقام يومه الاحترافي يوم الأربعاء وألقى الكشافة والمديرين التنفيذيين في اتحاد كرة القدم الأميركي. تم تمثيل الطائرات هناك لكن المدرب آرون جلين والمدير العام دارين موجي كانا في ولاية أوهايو يشاهدان أفضل فرصهما.

يُنظر إلى سيمبسون على أنه ثاني أفضل لاعب وسط في هذه المسودة بعد لاعب إنديانا فرناندو ميندوزا، الذي من المتوقع أن يتم اختياره رقم 1 بشكل عام من قبل الغزاة. بدأ سيمبسون موسمًا واحدًا لـ Crimson Tide ورمى لمسافة 3567 ياردة و 28 هبوطًا وخمسة اعتراضات في عام 2025.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية