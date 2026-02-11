قامت فرقة رولينج ستونز بأداء أغنية عام 1964 التي لا يزال بإمكان الجميع سماعها حتى اليوم

عندما نفكر في فرقة رولينج ستونز، يتبادر إلى أذهاننا أغاني مثل “(لا أستطيع الحصول على لا) الرضا” و”ارسمها باللون الأسود” و”التعاطف من أجل الشيطان”، وكذلك كيف لن يكون هناك أبدًا نجم روك آخر مثل ميك جاغر. لا يبدو أن حبوب الإفطار تتناسب مع المزيج هنا – ما لم يتم مزجها مع الفودكا بالطبع – ولكن كما اتضح، فإن Stones و Rice Krispies لهما علاقة وثيقة. في عام 1964، ابتكر جاغر والأولاد الأغنية النهائية لعلامة حبوب الإفطار التابعة لشركة Kellogg.

في حين أن هذا يبدو وكأنه إحدى تلك الشائعات الجامحة التي يختلقها عشاق الموسيقى، مثل كيف أن إلفيس بريسلي لا يزال على قيد الحياة، وكيف تم استبدال أفريل لافين بشخص مشابه، إلا أنه صحيح تمامًا، كما أكد سنوبس. في عام 1964، أثبتت شعبية فرقة ستونز أنها في ارتفاع، لكن فرقة الروك لم تكن القوة الطاغوت العالمية كما هي الآن. كان يجب دفع الفواتير، لذلك تعاونت عائلة Stones مع وكالة الإعلانات JW Thompson لإنشاء عنوان جديد تمامًا، “Juke Box”، للترويج لـ Rice Krispies في تجاري.

ها هي النقطة الفاصلة: إنها نغمة رائعة. عند الاستماع إليها، لا يسع المرء إلا أن يرغب في حرق حلبة الرقص بينما يغني جاغر عن “snap” و”crackle” و”pop”. لو كانت الإعلانات التجارية في العصر الحديث بهذه الروعة!