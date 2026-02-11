قامت فرقة رولينج ستونز بأداء أغنية عام 1964 التي لا يزال بإمكان الجميع سماعها حتى اليوم

عندما نفكر في فرقة رولينج ستونز، يتبادر إلى أذهاننا أغاني مثل “(لا أستطيع الحصول على لا) الرضا” و”ارسمها باللون الأسود” و”التعاطف من أجل الشيطان”، وكذلك كيف لن يكون هناك أبدًا نجم روك آخر مثل ميك جاغر. لا يبدو أن حبوب الإفطار تتناسب مع المزيج هنا – ما لم يتم مزجها مع الفودكا بالطبع – ولكن كما اتضح، فإن Stones و Rice Krispies لهما علاقة وثيقة. في عام 1964، ابتكر جاغر والأولاد الأغنية النهائية لعلامة حبوب الإفطار التابعة لشركة Kellogg.
في حين أن هذا يبدو وكأنه إحدى تلك الشائعات الجامحة التي يختلقها عشاق الموسيقى، مثل كيف أن إلفيس بريسلي لا يزال على قيد الحياة، وكيف تم استبدال أفريل لافين بشخص مشابه، إلا أنه صحيح تمامًا، كما أكد سنوبس. في عام 1964، أثبتت شعبية فرقة ستونز أنها في ارتفاع، لكن فرقة الروك لم تكن القوة الطاغوت العالمية كما هي الآن. كان يجب دفع الفواتير، لذلك تعاونت عائلة Stones مع وكالة الإعلانات JW Thompson لإنشاء عنوان جديد تمامًا، “Juke Box”، للترويج لـ Rice Krispies في تجاري.
ها هي النقطة الفاصلة: إنها نغمة رائعة. عند الاستماع إليها، لا يسع المرء إلا أن يرغب في حرق حلبة الرقص بينما يغني جاغر عن “snap” و”crackle” و”pop”. لو كانت الإعلانات التجارية في العصر الحديث بهذه الروعة!
ساهمت فرقة رولينج ستونز في تجاري كبير آخر
باعتبارها واحدة من أهم فرق الروك في الستينيات، ليس من المفاجئ أن نسمع أغنية رولينج ستونز تظهر في تجاري، نظرًا لأن المجموعة موجودة منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، ظهرت عبارة “Sympathy for the Devil” في Super Bowl الذي لا يُنسى للترويج لسيارة Mercedes CLA، والتي يرى أيضًا الممثل Willem Dafoe يلعب دور الشيطان فيها. يمكن القول إن أشهر ظهور موسيقي لـ Stones حدث في Microsoft 95، والذي كان أيضًا أول تلفزيوني لشركة Microsoft على الإطلاق.
من السهل رؤية الرابط هنا، نظرًا لأن الإعلان يستخدم أغنية Stones “Start Me Up،” والتي قد تكون مثيرة للاهتمام بعض الشيء، ولكنها منطقية في السياق الذي أرادت Microsoft من الأشخاص “البدء فيه” باستخدام نظام التشغيل الخاص بها، بالإضافة إلى ميزة زر البدء بالكامل. كانت هناك شائعات، وفقًا للجمعية الأمريكية لوكالات الإعلان، بأن المؤسس المشارك لشركة Microsoft، بيل جيتس، دفع 14 مليون دولار مقابل حقوق استخدام المسار، لكن الرقم الحقيقي هو 3 ملايين دولار، وهو ما يزال أكثر من مبلغ كافٍ لشراء الكثير من الشوكولاتة.
ومن المثير للسخرية أيضًا كيف أصبحت فرقة رولينج ستونز، وهي فرقة متمردة من موسيقى الروك أند رول، مرادفًا لإعلانين لعلامات تجارية ضخمة مثل Microsoft وKellogg’s. قد يسميه بعض الأشخاص بيعًا، بينما يشير إليه آخرون على أنه صرف نقدي.