قامت Dolphins بتخفيض رتبة Zach Wilson إلى السلسلة الثالثة خلف Quinn Ewers

تم تخفيض رتبة زاك ويلسون إلى السلسلة الثالثة بواسطة الدلافين.

سيكون اختيار الجولة الأولى من Jets السابق بمثابة لاعب الوسط في حالات الطوارئ يوم الأحد ضد Browns، وفقًا لشبكة NFL، مع رفع الصاعد Quinn Ewers إلى مكان النسخ الاحتياطي خلف Tua Tagovailoa.

ظهر ويلسون البالغ من العمر 26 عامًا في مباراة واحدة هذا الموسم، حيث أكمل خمسة من ثمانية تمريرات لمسافة 32 ياردة في وقت القمامة من خسارة الأسبوع الأول أمام فريق كولتس. إيورز، اختيار ميامي للجولة السابعة هذا العام خارج تكساس، لم يظهر في مباراة اتحاد كرة القدم الأميركي.

كان ويلسون هو الاختيار العام رقم 2 من قبل Jets خارج BYU في عام 2021، وقد قام بـ 33 بداية من 2021-23 مع سجل 12-21 وتقييم مرور ضعيف يبلغ 73.2.

لقد حل محل آرون رودجرز بعد تعرض اللاعب المخضرم لإصابة في وتر العرقوب في نهاية الموسم في الأسبوع الأول من موسم 2023 وبدأ 11 مباراة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في أواخر الموسم ويحل محله اللاعب تيم بويل.

<br />

تم تداول ويلسون مع اختيار الجولة السابعة إلى دنفر للحصول على الجولة السادسة في أبريل 2024، لكنه لم يشارك في أي مباريات لفريق برونكو الموسم الماضي قبل توقيع عقد لمدة عام واحد بقيمة 6 ملايين دولار ليكون بديل تاجوفيلوا مع الدلافين، الذين سيدخلون مباراة الأحد 1-5 في كليفلاند.