قامت Liberty بتعيين كريس ديماركو رسميًا كمدرب رئيسي

إنه رسمي.

أعلن The Liberty عن تعيين المدرب الرئيسي كريس ديماركو يوم الأربعاء، مما يضفي الطابع الرسمي على تعيين مساعد Golden State Warriors بعد بحث دام أكثر من شهرين وبعد أسبوعين تقريبًا من ظهوره كرجل لهذا المنصب.

كانت صحيفة The Post أول من نشر تقريرًا عن ترشيح DeMarco في 18 نوفمبر، وقد أبرم صفقة مع Liberty بعد ثلاثة أيام.

سيتم تقديم DeMarco في مؤتمر صحفي في مركز باركليز في 10 ديسمبر.

قال DeMarco في بيان: “يشرفني للغاية الانضمام إلى Liberty وفخور بالمساعدة في المضي قدمًا بالمعايير التي وضعها هذا الامتياز – التميز في الملعب والاتصال القوي بالمجتمع”. “إن فرصة العمل مع بعض أعظم لاعبي كرة السلة، بدعم من مكتب أمامي استثنائي ومجموعة ملكية، هي نوع الفرصة التي يحلم بها كل مدرب. لا أستطيع الانتظار للبدء – البناء على أساس الفوز والثقافة التي تجعل نيويورك ليبرتي مميزة للغاية.”

رحبت Breanna Stewart وSabrina Ionescu وBetnijah Laney-Hamilton بـ DeMarco – وهو أمر مطمئن لأي شخص قلق بشأن وكالة Stewart أو Ionescu الحرة – في مقاطع فيديو وزعتها Liberty على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ستيوارت: “نحن جاهزون، وأنا مستعد لتحقيق ذلك”. “لا يوجد مكان مثل نيويورك، ولا أستطيع الانتظار حتى تشعر بالطاقة كل يوم، وكل ليلة، وتعلم أننا نعمل من أجل العودة إلى بطولة أخرى.”

أقال فريق Liberty المدرب الحائز على اللقب ساندي برونديلو في 23 سبتمبر بعد موسم 2025 غير المتكافئ الذي انتهى بخسارة الجولة الأولى أمام ميركوري.

حصل ديماركو، البالغ من العمر 40 عامًا، على أربع حلقات خلال 14 موسمًا قضاها مع فريق ووريورز. أعلن إعلان Liberty عن إنجازات مثل قيادة فريق Warriors للدوري في التصنيف الصافي ثلاث مرات و “(إبقاء) المنافسين في ثاني أقل جودة تسديد في الدوري خلال المواسم العشرة الماضية (49.9٪ QSQ)، لكل Second Spectrum.”

وقال جوناثان كولب المدير العام لشركة ليبرتي في البيان: “بعد بحث شامل، لا يمكننا أن نشعر بسعادة غامرة للترحيب بكريس ديماركو كمدرب رئيسي لنا”. “طوال العملية، كان هدفنا واضحًا: تحديد قائد يمكنه الارتقاء بثقافتنا، وتنفيذ أنظمة على مستوى النخبة، وتقديم رؤية حديثة لكيفية توجيه هذا الامتياز للأمام في الملعب.

“كريس هو فائز أثبت كفاءته وقد تم تشكيل نهجه على مدار أكثر من عقد من الزمن داخل واحدة من أنجح سلالات كرة السلة. لقد رأى بشكل مباشر ما يلزم لبناء معيار البطولة، وسيكون وضوحه وقدرته على التكيف وخبرته في تطوير اللاعبين لا تقدر بثمن ونحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل نسخة من نيويورك ليبرتي للاعبينا والتنظيم والمشجعين المذهلين. “

WNBA غارق حاليًا في المفاوضات حول اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة. لا يمكن تنفيذ الأعمال خارج الموسم مثل مسودة التوسعة لـ Toronto Tempo و Portland Fire والوكالة المجانية حتى يتم إبرام صفقة العمل.

لكن فريق Liberty لديه رسميًا مدرب رئيسي جديد.

وقالت المالكة كلارا وو تساي في البيان: “يمثل اليوم فصلاً تاليًا مثيرًا لنيويورك ليبرتي”. “كان التزامنا دائمًا هو تقديم كرة سلة ذات مستوى عالمي وأفضل تجربة للمشجعين في بروكلين، ولهذا السبب نواصل الاستثمار في جذب أفضل المواهب في كل مجال من مجالات مؤسستنا.”