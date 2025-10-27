قام آرون جلين بمخاطرة كبيرة بمكالمة واحدة

سينسيناتي – فاز فريق جيتس على البنغالز 39-38 يوم الأحد ليحقق فوزه الأول هذا الموسم. فيما يلي بعض الأفكار والملاحظات من اللعبة:

1. لقد كان يومًا غريبًا للغاية مع مجموعة من المشاعر التي شعر بها أعضاء Jets ومعجبيهم. رأيت شخصًا يعمل في فريق جيتس عندما دخلت إلى الملعب وكانت الدموع في عينيه. أخبروني عن وفاة نيك مانجولد ولم أشعر إلا بالصدمة في البداية، ثم تحول ذلك لاحقًا إلى حزن.

لقد قرأت الآن العديد من الإشادات لمانجولد. كل ما يقولون عنه صحيح. لقد كان واحدًا من أفضل الأشخاص الذين أتوا إلى غرفة تبديل الملابس في Jets. لقد كان كل ما تريده في زميلك أو اللاعب إذا كنت مدربًا – ذكي وموثوق وقوي.

بالنسبة لي، لم أدرك مدى أهمية مانجولد لفريق جيتس حتى المباراة الأولى التي غاب عنها. لعب مانجولد كل مباراة لمدة خمس سنوات، ثم في عام 2011 تعرض لالتواء في الكاحل. خاض فريق Jets مباراة في بالتيمور ضد فريق Ravens ، الذي كان لا يزال لديه Ray Lewis و Ed Reed وهذا الدفاع الرائع.