قام القراصنة بقطع 449 رطلاً ديزموند واتسون بينما يضرب حامل اتحاد كرة القدم الأميركي حاجزًا رئيسيًا

كان لدى Buccaneers بعض المعالم المتعلقة بالصحة التي أرادوا أن يربطهم ديزموند واتسون الصاعد 449 رطل قبل أن يتمكن من التدرب مع الفريق.

يقال إن الأثقل في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي لم يستطع ضرب هؤلاء واختار القراصنة المضي قدمًا.

تنازلت تامبا باي عن واتسون قبل تخفيضات قائمة يوم الثلاثاء ولا تخطط حاليًا للتوقيع عليه في فريق التدريب ، وفقًا لـ Fox Sports.

وضع القراصنة واتسون في قائمة الأمراض غير كرة القدم في بداية المعسكر التدريبي للسماح له الوقت لمحاولة تحقيق الأهداف الشرطية للوزن والشروط ، واختاروا قطع العلاقات بدلاً من وضعه في قائمة إصابات الاحتياطي/غير الدماغية.

“لا يزال يعمل. لم ينته أيوب” ، قال وكيل واتسون ، EJ Gonzalez ، لوكالة أسوشيتيد برس.

أصبح وزن واتسون قصة وطنية عندما كان وزنه 464 رطلاً في يوم برودا في فلوريدا قبل شهر واحد تقريبًا من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025.

لم يصرخ أي فريق ، لكن Buccaneers أضاف مواطن ولاية فلوريدا كوكيل حر غير مُغسل ، ويقال إنه يحجب عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع 50،00 دولار مضمون ، بما في ذلك مكافأة توقيع بقيمة 20.000 دولار.

تراجع واتسون للوصول إلى 449 رطلاً ، لكن الفريق لم يشعر بالراحة الكافية مع تكييفه للسماح له بالتدريب.

أدى ذلك إلى وضعه على قائمة الأمراض غير كرة القدم.

وقال جيسون ليشت المدير العام في خليج تامبا باي: “لدينا بعض المعالم البارزة التي نريده أن يضربها قبل إخراجه من هناك”. “إنه يقوم بعمل قوي للوصول إلى هناك.”

وأضاف المدير الفني تود بولز: “لم نحصل عليه للدفعة القاتلة” ، قال بولز. “لقد حصلنا عليه لأننا اعتقدنا حقًا أنه يمكن أن يلعب. إنها مجرد مسألة استيقاظ حيث يمكن أن يلعب أكثر من ثلاثة إلى ثلاثة مسرحيات.”

لم يظهر واتسون في أي من مباريات الفريق الثلاثة في الفريق بينما كان يحاول الحصول على وزنه إلى نطاق سيكون فيه الفريق مرتاحًا للسماح له بالتعرض.

ستتاح للفرق الفرصة للمطالبة بـ Watson على التنازلات ، لكنه سيكون وكيلًا مجانيًا إذا لم تتم إضافته من قبل منظمة أخرى.

من الممكن أن يتمكن فريق آخر من توقيعه على فريق التدريب الخاص به ، مما سيتيح له لقطة أخرى لتحقيق حلمه في اللعب في اتحاد كرة القدم الأميركي.

واعترف قبل المسودة أن فقدان الوزن كان دائمًا يمثل تحديًا له.

وقال واتسون لـ FOX: “لقد كانت مثل مشكلتي نفسها – ليس مشكلة ، ولكن نفس اهتمامي في جميع أنحاء الكلية”. “إنني أحصل على المزيد من العمق ، وأحصل على فهم أفضل للأشياء التي يجب علي فعلها أن أكون ناجحًا في المستوى التالي. لقد كان الأمر مثيرًا للاهتمام. لقد تعلمت الكثير عن نفسي في هذه العملية.”