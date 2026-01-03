قام بيلي جويل بتسمية 59 شخصًا في الثمانينيات، ولم نقم بإشعال الحريق – 3 فقط ما زالوا على قيد الحياة

لقد مات جميع الأشخاص الذين تم ذكرهم تقريبًا في أغنية بيلي جويل رقم 1 لعام 1989 “لم نشعل النار”. الأغنية عبارة عن قائمة مقافية وغنائية تشبه موسيقى الراب تضم شخصيات سياسية وثقافية كبرى (وأحداث مؤثرة) في القرن العشرين، من أواخر الأربعينيات إلى أواخر الثمانينيات، وكانت بمثابة درس خفيف (أو مخطط تفصيلي) للتاريخ الحديث. يدور الأمر كله حول بيلي جويل، أحد مواليد طفرة المواليد، الذي يسرد الأحداث والأشخاص الذين شكلوا شخصية ونظرة العالم لنفسه ولأعضاء جيله الآخرين، وخاصة أولئك الذين نشأوا في الولايات المتحدة.

مهمة مثيرة للإعجاب سواء في الإنشاء الغنائي أو التسليم، حيث قام جويل بالتحقق من أسماء إجمالي 59 شخصًا في “لم نبدأ النار”. وتشمل هذه الأسماء العائلية من جميع أنحاء طيف الشهرة، مثل هاري ترومان، وجو ديماجيو، ومارلين مونرو، وإلفيس بريسلي، ومالكولم إكس، وجون جلين، والأميرة جريس. كان العديد من هؤلاء الأشخاص قد ماتوا بالفعل في الوقت الذي كتب فيه جويل وغنى عنهم، وأصبح عام 1989 في الماضي حتى الآن حيث اختفى جميع الأفراد الأحياء المذكورين تقريبًا تمامًا تقريبًا. اعتبارًا من يناير 2026، لم يبق بين الأحياء سوى ثلاثة أشخاص يستحقون الذكر في “لم نشعل النار”.