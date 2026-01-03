قام بيلي جويل بتسمية 59 شخصًا في الثمانينيات، ولم نقم بإشعال الحريق – 3 فقط ما زالوا على قيد الحياة

لقد مات جميع الأشخاص الذين تم ذكرهم تقريبًا في أغنية بيلي جويل رقم 1 لعام 1989 “لم نشعل النار”. الأغنية عبارة عن قائمة مقافية وغنائية تشبه موسيقى الراب تضم شخصيات سياسية وثقافية كبرى (وأحداث مؤثرة) في القرن العشرين، من أواخر الأربعينيات إلى أواخر الثمانينيات، وكانت بمثابة درس خفيف (أو مخطط تفصيلي) للتاريخ الحديث. يدور الأمر كله حول بيلي جويل، أحد مواليد طفرة المواليد، الذي يسرد الأحداث والأشخاص الذين شكلوا شخصية ونظرة العالم لنفسه ولأعضاء جيله الآخرين، وخاصة أولئك الذين نشأوا في الولايات المتحدة.
مهمة مثيرة للإعجاب سواء في الإنشاء الغنائي أو التسليم، حيث قام جويل بالتحقق من أسماء إجمالي 59 شخصًا في “لم نبدأ النار”. وتشمل هذه الأسماء العائلية من جميع أنحاء طيف الشهرة، مثل هاري ترومان، وجو ديماجيو، ومارلين مونرو، وإلفيس بريسلي، ومالكولم إكس، وجون جلين، والأميرة جريس. كان العديد من هؤلاء الأشخاص قد ماتوا بالفعل في الوقت الذي كتب فيه جويل وغنى عنهم، وأصبح عام 1989 في الماضي حتى الآن حيث اختفى جميع الأفراد الأحياء المذكورين تقريبًا تمامًا تقريبًا. اعتبارًا من يناير 2026، لم يبق بين الأحياء سوى ثلاثة أشخاص يستحقون الذكر في “لم نشعل النار”.
برنهارد جويتز
أحد المواضيع الأخيرة المذكورة في المقطع الأخير من أغنية “لم نشعل النار” هو موضوع كان من الممكن أن يكون جديدًا نسبيًا في ذاكرة المستمعين الذين سمعوا الأغنية أثناء إصدارها الأولي في عام 1989. إلى جانب أزمة الإيدز وظهور الكوكايين، يستشهد بيلي جويل بأغنية “بيرني جويتز”، وهي مركز قصة إخبارية رئيسية في الثمانينيات. بعد تعرضه للسرقة العنيفة في مترو أنفاق مدينة نيويورك عام 1981، بدأ بيرنهارد جويتز يحمل مسدسًا على جسده، والذي استخدمه في ديسمبر 1984، وأطلق النار على أربعة شبان كان يعتقد أنهم كانوا على وشك سرقته.
أصيب أحد الأفراد الذين أطلق عليهم جويتز بالشلل بسبب إصاباته، وبعد فرار جويتز من نيويورك، أبلغ الشرطة في نيو هامبشاير وحوكم بتهمة محاولة القتل. بعد الكثير من المناورات القانونية والنقاش العام حول القضايا المتعلقة بالقضية – بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة، والعدالة الأهلية، والسياسات العنصرية المتعلقة بفتح رجل أبيض النار على أربعة سود – أُدين جويتز في عام 1987 بتهمة أسلحة بسيطة وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. لقد خرج بشكل دوري من الحياة الخاصة، في عام 2001 ترشح لمنصب عمدة نيويورك دون جدوى. اعتبارًا من يناير 2026، يبلغ عمر جويتز 78 عامًا.
المدقق السمين
يمكن القول إن “The Twist” هي أغنية من الستينيات لم تتقدم في السن بشكل جيد، لأنها مرتبطة بلحظة معينة في تاريخ الثقافة الأمريكية. كان “The Twist” مرتبطًا بعمق برقصة بسيطة وشعبية تحمل الاسم نفسه، وكان بمثابة الموسيقى التصويرية لبدعة أسرت جيل الطفرة السكانية في أوائل الستينيات. كان بيلي جويل يبلغ من العمر 11 عامًا تقريبًا عندما اقتحمت أغنية “The Twist” قائمة البوب لأول مرة في عام 1960، كما سجلها Chubby Checker. حقق المغني النشط ذو الصوت العالي مسيرته المهنية من خلال تشجيع الناس على الرقص – حيث أخذ “The Twist” إلى المرتبة الأولى في عام 1960، ثم مرة أخرى في عام 1962. كما حقق نجاحًا كبيرًا مع ألحان رقص أخرى مجاورة، بما في ذلك “Slow Twistin”، و”Let’s Twist Again”، و”Twistin’ USA”. وكان Checker من بقايا الستينيات في الوقت الذي نطق فيه جويل باسمه في “We”. لم أشعل النار” في عام 1989، على الرغم من عودتها البسيطة في العام السابق بإعادة إنتاج أغنية “The Twist” التي تضم فرقة الراب The Fat Boys، وهو عمل موسيقي من الثمانينيات نسيناه تمامًا.
في نوفمبر 2025، تم إدخال Checker غيابيًا في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل، بعد سنوات من جهود الضغط لتكريم نفسه في المؤسسة. لا يزال Chubby Checker يقدم حفلات موسيقية في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، حتى الثمانينيات من عمره.
بوب ديلان
عندما تنتقل أغنية “لم نشعل النار” إلى الستينيات في بيتها الخامس، كان بوب ديلان من أوائل الأشخاص الذين ذكرهم بيلي جويل. أغنية عن تاريخ القرن العشرين من خلال عيون جيل طفرة المواليد، لم تكن مكتملة بدون إشارة إلى ديلان، الذي لا يمكن المبالغة في تقدير تأثيره على الفن والثقافة الأمريكية. مغني وكاتب أغاني وعازف متعدد الآلات يحافظ على تقاليد الشعراء والشعراء حية، أعطت أغاني ديلان الاحتجاجية وعن الحياة الحديثة صوتًا لمشاعر جيل الطفرة السكانية لعقود من الزمن. إنه مسؤول عن أعمال مهمة مثل “Like a Rolling Stone” و”A-Hard Rain’s A-Gonna Fall” و”Tangled Up in Blue”.
قام ديلان بالتجربة والتطور، وأصدر موسيقى مشهورة وأساسية بعد فترة طويلة من الستينيات، وفاز بجائزة جرامي لألبوم العام في عام 1998 عن أغنية “Time Out of Mind”. في عام 2016، فاز ديلان بأكبر جوائز الإنجاز على الإطلاق عندما حصل على جائزة نوبل في الأدب. سيبلغ من العمر 85 عامًا في عام 2026.