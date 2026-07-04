قام ديف تشابيل بهجوم بذيء على حفل توديع العزوبية الذي أقامه ترافيس كيلسي قبل حفل زفاف تايلور سويفت

من المؤكد أن ديف تشابيل أبقى الأمور حقيقية فيما يتعلق بحفل توديع العزوبية الذي أقامه ترافيس كيلسي، وربما كان هذا بمثابة لحظة “خاطئة” لشبكة CNN يوم الجمعة.

حضر كيلسي أحد عروض الممثل الكوميدي في سان دييغو الشهر الماضي خلال حفل توديع العزوبية الخاص به قبل حفل زفافه يوم الجمعة على نجمة البوب ​​​​الضخمة تايلور سويفت، وقال تشابيل إنه تفاعل مع الطاقم.

ثم قدم رد فعل بذيء ومذهل على احتفالات ما قبل الزفاف.

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قال تشابيل ليلة الجمعة لأندي كوهين وأندرسون كوبر: “لقد صدمت. لم أر قط شيئًا كهذا: حفلة توديع العزوبية أقل”.

وضحك الحاضرون مع تشابيل في يلو سبرينغز بولاية أوهايو في الخلفية قبل أن يبتسم كوبر وكوهين في النهاية.

قال تشابيل وهو يضحك: “كل ما يجعلك سعيدًا يا ترافيس”.

أفاد موقع TMZ في ذلك الوقت أن كيلسي وشقيقه جيسون – أفضل رجل له ليلة الجمعة – وحوالي ثمانية آخرين حضروا عرض تشابيل في 21 يونيو في ولاية سان دييغو.

في وقت سابق من اليوم، حضر الأخوة والأصدقاء Kelce حدث NASCAR في Naval Base Coronado في سان دييغو.

تضمنت حفلة توديع العزوبية التي أقامها Kelce لعدة أيام وقتًا في لوس أنجلوس، بما في ذلك ليلة في Bird Streets Club مع الصديق روس ترافيس والممثل الكوميدي دروسكي وتوقف آخر عند عرض DJ Chris Lake.

أقيم حفل توديع العزوبية قبل أسبوعين من حفل زفاف يوم الجمعة وحضره عدد لا يحصى من النجوم ونجوم اتحاد كرة القدم الأميركي وفرق WAGs، وقام تشابيل بحفر مرح في النهاية الضيقة لنجم تشيفز.

قال تشابيل: “سمعت أنه سيتزوج في ماديسون سكوير غاردن”. “كنت تعتقد أنه كان بإمكاني الحصول على دعوة. لم أقم بتكوين 15000 من الأصدقاء المقربين.”

ثم قال كوهين مازحا إن الثلاثة ربما كانوا الوحيدين الذين لم تتم دعوتهم.

كان من بين المدرجين في قائمة الضيوف من عالم الرياضة لاعب وسط تشيفز باتريك ماهومز وزوجته بريتاني، ونجم 49ers جورج كيتل وزوجته كلير، ولاعب وسط رامز ماثيو ستافورد وزوجته كيلي، بالإضافة إلى مدرب تشيفز آندي ريد، ومدرب باتريوتس المحاصر مايك فرابيل وأسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي.

ومن بين المشاهير الآخرين الحاضرين، في الصفحة السادسة، روبن روبرتس، وجيجي حديد، وبرادلي كوبر، وتيت ماكراي، وستيفن كولبيرت، وسيلينا جوميز، وبراد بيت، وستيفن سبيلبرج.