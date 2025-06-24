قام ريدز بقطع Jeimer Candelario في منتصف الطريق إلى 45 مليون دولار صفقة

من الأفضل أن يكون لدى Reds معدة قوية لأنهم يأكلون الكثير من المال.

قام سينسيناتي بتعيين لاعب كرة القدم المخضرم جيمير كانديلاريو للمهمة يوم الاثنين ، في منتصف الطريق تقريبًا خلال صفقة مدتها 3 سنوات بقيمة 45 مليون دولار قبل الموسم الماضي.

وقال نيك كرال ، رئيس عمليات البيسبول ، لـ “نيك كرال” ، “في نهاية اليوم ، عليك أن تنظر إليها كتكلفة غارقة لأنك لا تستطيع إحضار لاعب لن يساعد فريقه في الفوز”.

هذا الموسم ، بدأ Candelario 22 مباراة مع Reds حتى هبط على القائمة المصابة مع سلالة العمود الفقري القطني في أواخر أبريل. ضرب .113/.198/.213.

تم إرساله في مهمة لإعادة التأهيل المؤلفة من 17 لعبة مع Triple-A Louisville ، حيث بلغ خلالها .238 مع تشغيل منزل واحد فقط و 13 RBIs.

قام سينسيناتي بتنشيط Candelario من IL لمدة 10 أيام ، لكنه لعب بالفعل مبارياته الأخيرة للفريق.

مع وجود أصغر سناً مثل كريستيان إنكارناسيون ستراند ونويلفي مارتي تقريبًا من الإصابة ، يبدو أنه لم يكن هناك مساحة كافية لشمعدان كبار السن والضعف ، خاصة وأن ريدز قد صعدت إلى 6.5 مباراة من الأشبال المركزية في NL الذين يدخلون قائمة الاثنين.

وقال كرال: “كان من الواضح أنه قرار صعب. إنه رجل عظيم. لقد وقعنا على العقد لأننا اعتقدنا أنه سيأتي ويكون رجل القاعدة الثالث اليومي. لكن في نهاية اليوم ، لم ينجح الأمر”. “لقد شعرنا أن هذا من شأنه أن يمنحنا أفضل فرصة للفوز بألعاب للحفاظ على اللاعبين لدينا هنا مقابل تفعيله.”

مع إصدار Candelario ، سيتعين على Reds دفع اللاعب لبقية العقد ، حوالي 22.5 مليون دولار ، لكل MLB.com.

يمكن أن يشير اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على الأقل إلى إنتاجه السابق-في عام 2021 مع ديترويت تايجرز ، قاد الدوري في الزوجي مع 42 وكان لديه خط مائل مثير للإعجاب من.