قام سام دارنولد بالغناء مع هتافات “Ham for Sam” في ليلة افتتاح Super Bowl

كان الجمهور يغني “Ham for Sam” في ليلة افتتاح Super Bowl.

تم غناء لاعب وسط سيهوكس بترنيمة قصيرة لـ “Ham for Sam” خلال جلسته الإعلامية مساء الاثنين بعد “Jimmy Kimmel Live!” قدمت له شخصية غييرمو زرًا وقبعة وسيرابًا “Ham for Sam”.

“الجميع يقولون مثلي الجنس بالنسبة لماي”، بدأ غييرمو بالقول لدارنولد بينما كان يجلس على المنصة. “ولكن ليس أنا، أقول، هام لسام.”

وذلك عندما قدمت الشخصية في وقت متأخر من الليل لدارنولد الحلي التي أحضرها معه.

ارتدى دارنولد القبعة لفترة وجيزة جدًا، والتي كانت عبارة عن قطعة لحم خنزير بلاستيكية عملاقة، ثم رفع السراب.

ثم قاد غييرمو الجمهور في ترنيمة تكريما لدارنولد، الأمر الذي بدا وكأنه يحرج لاعب الوسط في سيهوكس.

“لا، لا، لا، أنتم جيدون يا رفاق،” تدخل دارنولد بابتسامة على وجهه. “ليس عليك القيام بذلك. هذا لطيف حقًا. شكرًا لك، ليس عليك القيام بذلك.”

لقد كان دارنولد أحد الأحداث الكبرى خلال الجولة الفاصلة، خاصة في Big Apple، حيث لعب أول ثلاث سنوات له في اتحاد كرة القدم الأميركي وعانى قبل إرساله إلى كارولينا في عام 2021.

شهد دارنولد انتعاشًا في العامين الماضيين، حيث تحول إلى نجم وسط خلال فترات مع الفايكنج والآن في سياتل، حيث رمى مسافة 4048 ياردة على 323 تمريرة مكتملة وسجل 25 تمريرة هبوط خلال موسم 2025.

أمضى لاعب الوسط ساعة على المنصة للإجابة على الأسئلة خلال ليلة افتتاح Super Bowl.

“جيمي كيميل لايف!” تدخلت الشخصية في عدد من المؤتمرات الصحفية ليلة الاثنين، والتي تضمنت لحظة مرحة بين غييرمو ومدرب باتريوتس مايك فرابيل.

كان لدى جيمي كيميل فترة طويلة حول العداء بين المضيف في وقت متأخر من الليل ومات ديمون، مما أدى إلى سؤال غييرمو لمدرب باتريوتس عما إذا كان يريد أن يخبر الفائز بجائزة الأوسكار “بأنه سيء”.