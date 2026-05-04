قام غاري كوهين بكسر كلمة SAT لوصف صيد كارسون بينج في ميتس

كسر غاري كوهين القاموس لإيجاد طريقة لوصف الالتقاط المذهل الذي حققه كارسون بينج في الشوط التاسع من فوز ميتس يوم الأحد 5-1 على الملائكة.

وصف مذيع SNY صيد الغوص بأنه “مسرحية رائعة” على الهواء حيث بدا شريك البث تود زيل مندهشًا من المسرحية كما كان مندهشًا من اختيار كوهين للكلمات لوصفها.

قال زيلي: “لن أقول إنها كانت مبتذلة، لكنني سأأخذ بكلمتك على محمل الجد، لقد كانت تلك مسرحية رائعة.”

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، pulchritudinous هي صفة تعني جميلة جسديًا أو جذابة، وفقًا لموقع Dictionary.com.

من المؤكد أن مسرحية Benge تناسب الفاتورة.

مع تقدم لاعب فريق Angels الثاني Vaughn Grissom في المركز التاسع، سدد كرة بدا أنها ستسقط في المجال الصحيح.

ومع ذلك، كان Benge قادرًا على الاندفاع ومد يده والاستيلاء على الكرة أثناء قيامه بالغطس ليحقق هدفًا مثيرًا للإعجاب.

كانت هذه هي المباراة الثانية من الشوط وضرب لاعب القاعدة الثالث أوزوالد بيرازا لإنهاء المباراة.

وقال بينج للصحفيين بعد المباراة بشأن الصيد: “لقد فوجئت نوعًا ما بأن أقول لكم أقل ما يمكن”. “إذا رأيت كرة أعتقد أنني أستطيع الوصول إليها، فسألاحقها – أنا سعيد لأنني تمكنت من الوصول لتلك الكرة هناك.”

وقال قائد فريق ميتس كارلوس ميندوزا للصحفيين إنه إذا لم يتمكن بينج من أداء اللعب فإن “هذه جولة مختلفة تمامًا”.

فاز فريق ميتس في اثنتين من المباريات الثلاث التي لعبها ضد الملائكة في نهاية هذا الأسبوع، كما هزم لوس أنجلوس 4-3 مساء الجمعة.

سيلعب فريق Mets ست مباريات أخرى على الطريق، حيث سيلعب سلسلة من ثلاث مباريات ضد فريق Rockies بدءًا من يوم الاثنين ثم سلسلة عطلة نهاية الأسبوع ضد فريق Diamondbacks.