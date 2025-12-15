قام فريق ريد بولز بتعيين مايكل برادلي لاعب USMNT العظيم كمدرب جديد

عندما خرج جولان دي جوزمان، رئيس الرياضة في ريد بولز، للبحث عن مدرب جديد، كان لديه بعض المربعات التي أراد من المرشحين التحقق منها. وبعد كل ما قيل وفعل، كان هناك اسم واحد له معنى بالنسبة للنادي.

مايكل برادلي.

سيتولى لاعب المنتخب الوطني الأمريكي للرجال والمولود في نيوجيرسي زمام فريق ريد بولز كمدرب رئيسي جديد له بعد قيادة فريق تطوير النادي إلى بطولة MLS Next Pro في أكتوبر.

وقال برادلي لصحيفة The Washington Post: “لا يمكنني أن أكون أكثر حماساً لفرصة أن أكون مدرباً لهذا النادي”. “إنه ناد يعني الكثير بالنسبة لي. إنه موطني. لقد بدأت مسيرتي الكروية هنا. … إنه شيء مميز حقًا، ويشرفني ذلك ولا أستطيع أن أكون أكثر حماسًا للبدء.”

كان برادلي من بين خمسة مدربين تحدث معهم دي جوزمان حول المنصب الشاغر بعد قرار الانفصال عن ساندرو شوارتز في نهاية موسم 2025. قام رئيس الرياضة في فريق ريد بولز بتقليص القائمة إلى ثلاثة قبل أن يكون برادلي آخر شخص يقف.

جزء مما أراده دي جوزمان في أول تعيين له كمدرب هو شخص يفهم حقًا خصوصيات وعموميات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال دي جوزمان لصحيفة The Post: “أعتقد أنه كان من المهم حقًا تحديد المدرب الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الدوري”. “من يفهم كيف يعمل الدوري الأمريكي لكرة القدم مع قواعد الدوري وحركة اللاعبين، وهذا يعيدني إلى رؤية أكثر المدربين نجاحًا في الماضي كان لديهم فهم قوي حقًا للدوري الأمريكي لكرة القدم كثقافة. مايكل برادلي، بالنسبة لي، لعب في هذا الدوري. لقد كان ناجحًا، وفاز بالبطولات. لقد قاد منتخب بلاده بالإضافة إلى القائد. أعتقد أن هاتين بدايتين قويتين للغاية بناءً على مسيرته كلاعب.”

يتناسب برادلي أيضًا مع الرؤية الميدانية التي يبدو أن دي جوزمان يمتلكها للفريق الأول. تولى برادلي منصب مدرب فريق ريد بولز 2 في منتصف الصيف – وهي أول وظيفة تدريب للنجم الأمريكي على الإطلاق – وقاد النادي إلى البطولة.

عندما خاطب دي جوزمان وسائل الإعلام للمرة الأولى بصفته رئيسًا للرياضة، أشار إلى ما كان يفعله فريق ريد بولز 2، حيث تصور أسلوب الفريق الأول.

ويبدو أن برادلي حريص جدًا على تثبيت أسلوب اللعب هذا بعد أن أصبح المدير الفني لفريق ريد بولز.

وقال برادلي: “نريد إيجاد المزيد من الطرق لنكون فريقًا متكاملاً، وأن نكون فريقًا عندما تكون لدينا الكرة لديه أفكار حقيقية حول كيفية ربط التمريرات”. “أفكار حقيقية حول كيفية دفع الفريق الآخر إلى نصف ملعبه للعب المباراة هناك. طرق مختلفة للدخول إلى منطقة الجزاء، لخلق فرص لتسجيل الأهداف. القيام بذلك في نهاية المطاف، لأنه كلما كنت أفضل مع الكرة وهاجمت بشكل أفضل، كلما تمكنت من الضغط بشكل أفضل وستكون قادرًا على الدفاع بشكل أفضل.”

وأضاف: “بشكل عام، سنكون أصغر سنًا. سيكون لدينا فريق عدواني. سيكون لدينا فريق ديناميكي. سيكون لدينا فريق يستمتع الناس حقًا بمشاهدته”.

خبرة برادلي التدريبية محدودة. عمل كمدرب مساعد تحت قيادة والده، مدرب كرة القدم الأمريكي الأسطوري بوب برادلي، في Stabaek في النرويج وعمل لفترة وجيزة ضمن طاقم جيسي مارش كمدرب ضيف للمنتخب الكندي.

لكن دي جوزمان أحب ما رآه منه خلال الفترة القصيرة التي قضاها في إدارة الفريق الثاني، حيث أشار رئيس الرياضة في ريد بولز إلى النجاح الميداني لفريق التطوير في عام 2025، بالإضافة إلى كيفية تصرفه على أساس يومي.

وقال دي جوزمان: “بصراحة، لقد كان الأمر بمثابة نسمة من الهواء النقي”.

سيكون السؤال هو ما إذا كان كل هذا سيُترجم إلى نجاح لفريق ريد بولز في عام 2026. كان من الواضح في أكتوبر أن دي جوزمان يتوقع الوصول إلى التصفيات، وسيكون هذا التفويض ساريًا مع برادلي على رأس الفريق.

وقال: “الهدف هو بالتأكيد أن نصبح فريق التصفيات مرة أخرى”. “مايكل يريد الفوز، أليس كذلك؟ إنه فائز بالفطرة. هذا ما تمثله مسيرته المهنية وهذا هو الشخص الذي هو عليه. لقد جاء كمدرب قبل ستة أشهر وقد واصل بالفعل الفوز باللقب، لذلك تم تسليط الضوء على هذه الأشياء فيما يتعلق بالطريقة التي نريد أن ندخل بها هذا العام الجديد معه كمدرب رئيسي.

“نريد أن ننجح ومن خلال النجاح، نعم، يعد إجراء التصفيات بمثابة إعلان كبير جدًا عن عودتنا إلى هنا مرة أخرى، وهذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه ريد بول كحد أدنى للمعايير.”