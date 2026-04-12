قام ليكرز بتحويل Nick Smith Jr. إلى عقد NBA القياسي

يقوم فريق ليكرز بتحويل عقد نيك سميث جونيور من عقد ثنائي الاتجاه إلى عقد قياسي في الدوري الاميركي للمحترفين قبل انتهاء الموسم العادي.

التوقيع، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة يوم الأحد بواسطة ESPN، سيجعل سميث مؤهلاً لقائمة ليكرز في التصفيات.

وقال مصدر لصحيفة كاليفورنيا بوست إن سميث، الذي وقع عقدًا ثنائي الاتجاه، سيكون لديه خيار الفريق للفترة 2026-2027 وراتبه للموسم المقبل غير مضمون.

مع غياب حراس النجوم لوكا دونسيتش (إجهاد أوتار الركبة اليسرى من الدرجة الثانية) وأوستن ريفز (سلالة مائلة من الدرجة الثانية) عن الملاعب، اختار ليكرز المزيد من التسديد وعمق المنطقة الخلفية في فترة ما بعد الموسم.

أنشأ فريق ليكرز مكانًا في القائمة للتعاقد مع سميث عندما تنازلوا عن كوبي بوفكين يوم الجمعة.

وقع سميث عقدًا ثنائيًا مع ليكرز في 29 سبتمبر بعد أن تنازل عنه هورنتس في وقت سابق من سبتمبر بعد موسمين في شارلوت.

بلغ متوسطه ست نقاط وسدد 40٪ من الرميات الثلاثية في 29 مباراة مع ليكرز قبل توقيعه يوم الأحد.

كان سميث هو الاختيار رقم 27 في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2023.