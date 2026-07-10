قام مدير Cubs Craig Counsell بتمزيق مراجعة الإعادة “غير المنطقية”.

لم يخفي كريج كونسيل إحباطه من حقيقة أن دوري البيسبول الرئيسي لم يراجع ما شعر به وهو أن لاعب الأوريولز غونار هندرسون قام بحظر القاعدة الثانية بقدمه أثناء محاولة سرقة القاعدة من قبل لاعب الأشبال نيكو هورنر خلال خسارة الأشبال 3-2 أمام الأوريولز يوم الخميس في بالتيمور.

متأخرًا بفارق واحد في الشوط التاسع، كان الأشبال يحاولون تعادل النتيجة عندما حاول هورنر سرقة المركز الثاني.

بدا الأمر كما لو أن قدم هندرسون كانت في طريق هورنر وأجبرته على تغيير انزلاقه نحو القاعدة الثانية.

تم استدعاء هورنر وعندما تم الاعتراض على المسرحية، ركز الحكام على ما إذا كان قد تم وضع علامة على هورنر عندما كان خارج الحقيبة وليس ما إذا كان هندرسون يسد الحقيبة.

وقال كونسيل للصحفيين “هناك حاجز واضح يسد الحقيبة هناك. إنه واضح للغاية. سبب خروج نيكو من الحقيبة هو أن اللاعب يسد الحقيبة وعليه تعديل انزلاقه”. “ثم يذهبون للمراجعة.

“إنهم لا ينظرون حتى إلى انسداد الحقيبة عندما يكون هذا هو سبب خروج اللاعب، فمن غير المنطقي نوعًا ما ألا تنظر إلى عرقلة الحقيبة عندما يكون هذا هو السبب في خروج اللاعب من الحقيبة. لا يمكنهم النظر إليها. لقد خرج من الحقيبة وتم وضع علامة عليه، لكنه خرج من الحقيبة لأن قدم هندرسون كانت في المسار المنزلق، وهو أمر غير قانوني.

“نيويورك تحدق بها لأن (الحكم) لم يسمها في الملعب، هم لا يسمونها. هذا لا معنى له.”

انتهى الأمر بخسارة الأشبال المباراة حيث منع الأوريولز شيكاغو من الخروج من تشارم سيتي بعملية اكتساح خلال سلسلة الألعاب الثلاث.

كان دانسبي سوانسون ومايكل كونفورتو آخر مباراتين في المباراة حيث ضمنت بالتيمور الفوز.