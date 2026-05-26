قام Kiké Hernández بتنشيط IL، مع Dodgers

كان كيكي هيرنانديز لا يزال في حالة ضبابية مخدرة عندما استيقظ من العملية الجراحية التي خضع لها في مرفقه في فترة الإجازة، لذا سامحه إذا لم تكن تفاصيل هذه القصة دقيقة تمامًا.

ولكن بقدر ما يتذكر، عندما أفاق، أخبره جراحه أن إصابته كانت الأسوأ من نوعها التي شهدها على الإطلاق.

قال له الدكتور نيل الاطرش: “لا أعرف كيف لعبت”.

فكر هيرنانديز بسرعة في كيفية الاستفادة من الثناء.

أجرى مكالمة فيديو مع أندرو فريدمان، رئيس عمليات البيسبول في فريق دودجرز، وطلب من الأطرش أن يكرر ما قاله له للتو.

المزيد من ديلان هيرنانديز



يتذكر هيرنانديز أنه قال لفريدمان: “لقد فعلت هذا من أجلك، لذا من الأفضل أن تعيدني”.

ليس كما لو كان لا بد من دفع فريدمان للقيام بذلك.

يعد مهرج الفصل السابق البالغ من العمر 34 عامًا واحدًا من أكثر اللاعبين رمزية في العصر الذهبي للبيسبول دودجرز. تم تنشيطه من قائمة المصابين يوم الاثنين، بدأ هيرنانديز موسمه التاسع مع الامتياز في المسابقة الافتتاحية لسلسلة من ثلاث مباريات ضد كولورادو روكيز في ملعب يونيكلو.

قال هيرنانديز: “ما زلت المهرج في النادي”.

باستثناء عندما انضم لأول مرة إلى فريق دودجرز، كان يُعتقد أنه كذلك وليس شيئًا آخر. لقد كان لاعبًا بدوام جزئي يعرف كيفية جذب مقل العيون، وظهر ذات مرة في المخبأ مرتديًا زي الموز لكامل الجسم على أمل إلهام العودة.

لكن هيرنانديز لم يشق طريقه إلى الوضع الذي هو عليه الآن فقط عن طريق دفع حوضه كلما سمع عزف موسيقى الريجايتون في ملعب دودجر.

إذا كانت تصرفاته الغريبة قد منحته الدخول إلى قلوب المشجعين، فإن أدائه على أرض الملعب أبقاه هناك.

وبشكل أكثر تحديدًا، عروضه في أكتوبر.

كان هيرنانديز أحد أعظم لاعبي ما بعد الموسم الذين ارتدوا زي دودجرز على الإطلاق، وكان جزءًا من عدة لحظات محورية في تاريخ السلسلة الحديث، والتي كانت، بالتالي، لحظات محورية في حياة معجبيها.

من يستطيع أن ينسى الضربات الثلاثة التي حققها هيرنانديز على أرضه ضد فريق Chicago Cubs في اللعبة 5 من سلسلة بطولة الدوري الوطني لعام 2017 ليتقدم فريق Dodgers إلى أول بطولة عالمية لهم منذ 29 عامًا؟

أو ضربته القوية على أرضه ضد أتلانتا بريفز في NLCS 2020 والتي ساهمت في كسر دودجرز أخيرًا جفاف البطولة؟

أو انفجاره المنفرد ضد فريق سان دييغو بادريس الذي قاد الجولة الحاسمة في المباراة الخامسة التي فاز فيها الفائز بكل شيء في بطولة NLDS لعام 2024؟

أو كيف ضاعف من عداء في القاعدة الثانية ليحقق الفوز على تورونتو بلو جايز الذي مدد بطولة العالم العام الماضي إلى المباراة السابعة؟

ما يلفت النظر بشكل خاص في تلك المباريات هو كيف يبدو هيرنانديز لاعبًا مختلفًا تمامًا في التصفيات عما كان عليه في الموسم العادي. إنه محترف .236 ضاربًا في الموسم العادي. أراد أن يكون لاعبًا بدوام كامل، فقد ترك فريق دودجرز بعد بطولة العالم 2020، فقط لكي يتخلص منه فريق بوسطن ريد سوكس في موسمه الثالث معهم.

عاد هيرنانديز إلى فريق دودجرز واستأنف خلق لحظات ما بعد الموسم. لديه الآن 16 لاعبًا في فترة ما بعد الموسم، مما جعله يحتل المركز العشرين على الإطلاق – أقل بواحد من برايس هاربر وآرون جادج وديفيد أورتيز. وواحد أكثر من بيب روث.

لكن الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان صعباً بشكل خاص. أدت مشاكل مرفقه الأيسر إلى تهميشه لمدة شهرين تقريبًا، وتفاقمت إصابته أثناء الغوص للحصول على كرة في الملعب الأيسر ضد ميلووكي برورز في اللعبة 3 من NLCS.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية

كاليفورنيا بوست نيوز: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، واتساب، لينكد إن

كاليفورنيا بوست سبورتس فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، إكس

كاليفورنيا بوست رأي

كاليفورنيا بوست النشرات الإخبارية: سجل هنا!

كاليفورنيا بوست التطبيق: تحميل هنا!

توصيل الطلبات للمنازل: سجل هنا!

الصفحة السادسة هوليوود: سجل هنا!

قال هيرنانديز: “في كل مرة أقف فيها في وضعية الضرب، كنت أشعر وكأنني أحمل موقد اللحام”.

في مبارياته الثماني قبل السقوط، ضرب هيرنانديز 0.379. وفي المباريات التسع التالية، وصل إلى 0.143.

لا يزال قادرًا على تقديم واحدة من أكثر المسرحيات التي لا تنسى في بطولة العالم التي فاز بها فريق دودجرز.

قال المدير الفني ديف روبرتس: “إنه منافس قوي وقوي ولاعب قوي”. “ولا أعتقد أن أحدًا يقدر مدى خطورة الإصابة (العام الماضي). لم يكن ليخرج من التشكيلة وأعطى نفسه كل فرصة للعب مع هذا النوع من الألم الذي كان يعاني منه. هذا ما يجعله مميزًا”.

كلفت عملية إصلاح الوتر الباسط والعضلة الممزقة في مرفقه الأيسر هيرنانديز فرصة تمثيل بورتوريكو في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية، والتي قال عنها “لقد آلمت روحي أكثر قليلاً مما كنت أتألم جسديًا العام الماضي”.

بينما أعرب هيرنانديز عن تقديره لمكانته في تاريخ دودجرز، قال: “لا أحب الجلوس والتفكير في الأمر على الإطلاق لأنه عندها تبدأ في التفكير في،” أوه، الحياة بعد البيسبول، وأشياء من هذا القبيل.”

لكنه قال إنه يدرك الأدوار المختلفة التي يتعين عليه القيام بها كلاعب مخضرم، سواء كان ذلك كقائد في النادي “مسؤول عن فحص اللاعبين” أو ممثل للمجتمع اللاتيني.

وقال هيرنانديز: “إننا نعيش أوقاتاً عصيبة، خاصة في هذه المدينة في السنوات القليلة الماضية”.

في العام الماضي، كان هيرنانديز هو لاعب دودجرز الوحيد الذي تحدث علنًا ضد مداهمات ICE التي نُظمت في جميع أنحاء لوس أنجلوس.

قال: “أقول دائمًا أن سنة البيسبول الواحدة تشبه إلى حد ما سنوات القطط”. “إن سنة البيسبول الواحدة تشبه سبع سنوات من الحياة مع مقدار ما تعلمته وكل الأشياء التي تحدث في موسم واحد. وكما تعلمون، أحب أن أكون هنا. أحب أن أكون دودجرز. أحب طحن موسم البيسبول “.

لقد فكر في الأسابيع الثلاثة التي قضاها في البطولات الصغيرة في مهمة إعادة التأهيل.

وقال: “لقد عدت الآن مع رجالي هنا، وأنا مستعد للذهاب”.