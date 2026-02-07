قام Seahawks بالقرار الصحيح في مسرحية Super Bowl 2015 سيئة السمعة

إنه يوم 1 فبراير 2015، في غليندال، أريزونا، وقد حقق جيرمين كيرس للتو واحدة من أعظم اللقطات في تاريخ Super Bowl، حيث تمايل بكرة عميقة أثناء سقوطه قبل أن يؤمن أخيرًا المصيد بينما كان مستلقيًا على ظهره. إنه يؤدي إلى رد اتصال فوري وإعادة تشغيل لعبة David Tyree Helmet Catch في نفس الملعب في Super Bowl قبل سبع سنوات. هذا هو مدى روعة صيد Kearse.

بعد أن تخلى فريق Seahawks عن تقدم Super Bowl XLIX أمام Tom Brady Patriots قبل أقل من دقيقة واحدة على ساعة المباراة، أصبح الآن على بعد 5 ياردات فقط من استعادة الميزة. لكن بعد 28-24، يحتاجون للهبوط. ومع انتهاء ساعة اللعب، يأخذون الوقت المستقطع الثاني من المهلة الثانية قبل 1:06 للعب.

دقيقة واحدة و6 ثوانٍ، هذا هو الوقت الذي ستستغرقه الغالبية العظمى من العالم لنسيان كل شيء عن صيد Kearse المذهل، لأن Seahawks على أعتاب استدعاء اللعب الأكثر ضررًا في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

لعبتين لاحقًا ، من 1 ، سياتل QB راسل ويلسون سوف يرمي مائلًا عبر المنتصف ، وسيقفز الظهير الدفاعي باتريوتس مالكولم بتلر أمام المتلقي ريكاردو لوكيت لاعتراض ختم اللعبة عند خط المرمى. سوف يتعرض المدرب بيت كارول ورفاقه للهجوم على الفور – ولسنوات قادمة، حتى يومنا هذا – لأنهم لم يعطوا الكرة للخلف مارشاون لينش.