قاوم الضجيج وابحث عن اختيارات القيمة

على الرغم من أن الكثيرين يرون عطلة نهاية الأسبوع في يوم العمال كفرصة الأخيرة للاستمتاع بالصيف ، إلا أن عشاق كرة القدم الخياليين يرون أنها فرصتهم الأخيرة للضغط في أكبر عدد ممكن من المسودات.

ننسى الشاطئ.

ننسى حفلات الشواء العائلية.

قفز إلى غرفة مسودة وبناء فريق واحد آخر.

مخاطر عالية؟

ناشئة الأسرة؟

مهما كانت قلوبك ومحافظك رغبة.

فقط تذكر ، عندما تفعل ، تأكد من البحث عن أفضل قيمة ممكنة.

على مدار الأسبوعين الماضيين ، زاد عدد لاعبي كرة القدم الخياليين ، أو السياح الخياليين ، بشكل كبير وغيرت الطريقة التي نقوم بها.

مع وجود لاعبين عصريين مثل Emeka Egbuka و Ricky Pearsall في الجولة الخامسة ، حدث الحتمية.

يتم دفع الأسماء التي لا تحصل على الكثير من الضجيج ولكنها لا تزال تقدم إنتاجًا قويًا للخيال في مسودة لوحات ، وتقدم لنا اختيارات قيمة أكثر موثوقية.

المتلقي الواسع في تكساس كريستيان كيرك هو مثال رئيسي.

على الرغم من أن البعض قد يجلس بطعم سيئ في أفواههم من إصاباته في الموسمين الماضيين ، إلا أن كيرك أصبح اختيارًا رائعًا في الجولة العاشرة أو الحادية عشرة.

لقد تفوقت بهدوء على جميع أجهزة الاستقبال الصاعد التي صاغتها تكساس حديثًا في المخيم ، وتم احتجازها في المرتبة الثانية للفريق خلف نيكو كولينز.

يلعب Kirk لعبة قوية ، خاصة بالنسبة لتسجيل PPR النقطة الكاملة ، حيث يصبح Guy الموثوق به ، Move-the Cains ، Guy for Learback CJ Stroud.

يمكنه العمل من الخارج والفتحة ، ولديه شجرة مسار تقوم بإعداد الممر القصير العالي في المائة والذي يسمح لـ Stroud بالمسيرة لأعلى ولأسفل.

مع وجود العديد من الصراغيين الذين يتأرجحون للأسوار ، فإن وجود أصول عالية الطابق مثل Kirk على قائمتك يوفر تشكيرك مع بعض الاستقرار.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

اختيار قيمة رائعة أخرى نراها تأتي من الخلفية من Jaguars.

الآن ، هناك الكثير من علامات الاستفهام المحيطة بلعبة جاكوارز الأرضية.

Travis Etienne Jr. هو الأكثر شهرة ، لكن قلة قليلة من الناس حفروا حقًا لمعرفة مدى نجاح عداء كان خلال المواسم القليلة الماضية.

قام الفريق بصياغة Bhayshul Tuten ، لكنه كان غير مؤثر إلى حد ما في المخيم ويبدو أنه يعاني من قضية متفسرة مستمرة تعود إلى الكلية.

هذا يترك اختيار الخيال غير المقيد في الجولة الثانية عشرة في Tank Bigsby كأملهم الحقيقي.

عندما كان ليام كوين مدرب جاكوار في خليج تامبا في الموسم الماضي ، كان لديه وضع مشابه للغاية.

كان راشاد وايت زعيم الملعب الخلفي ، لكن كوين سئم من عدم كفاءته.

أعطى بوكي ايرفينغ الفرص المتزايدة ، وفي نهاية المطاف ، سلم الصاعد الوظيفة بدوام كامل.

لقد أظهر Bigsby بالفعل إنتاجًا أفضل مع متوسطه 4.6 ياردة لكل متوسط ​​، وهو أفضل في كسر المعالجات أيضًا.

نادراً ما أعطاه النظام السابق الفرصة للتمرير ، لكنه أظهر هذه القدرة في المخيم هذا الصيف أيضًا.

إذا اتخذ كوين نفس المسار هنا في جاكسونفيل كما فعل في تامبا ، فيجب أن يقود بيغسبي التهمة قريبًا.

قد لا تؤدي مقاومة الضجيج وصياغة القيمة إلى قائمة الخيال الأكثر إثارة ، لكنها بالتأكيد ستوفر الإنتاج المناسب في طريقك.

إذا كنت تقوم بصياغة نهاية هذا الأسبوع ، فدع السياح الخياليين في دوريك يمسكون بالأسماء العصرية مبكرًا.

لن يدفع سوى قيمة أكبر في طريقك وإرشادك إلى البطولة.

Howard Bender هو رئيس المحتوى في Fantasyalarm.com. اتبعه على x rotobuzzguy وأمسك به في برنامج “Fantasy Alarm Radio” الحائز على جائزة على قناة SiriusXM Fantasy Sports من الساعة 6-8 مساءً ، انتقل إلى Fantasyalarm.com لجميع أخبار كرة القدم الخيالية والمشورة.