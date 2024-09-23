قبل وضع البرطمان الزجاجي في الفريزر، هناك شيء واحد يجب ملاحظته

يبدو تخزين الأشياء في برطمان زجاجي وكأنه شيء فاخر بطبيعته، حتى لو كان برطمانًا قديمًا لصلصة المعكرونة. البرطمانات مثالية لتخزين دفعات من المشروبات أو الحساء. ولكن إذا لم تكن حريصًا، فقد تفتح ثلاجتك لتجد فوضى محطمة بدلاً من بقايا الطعام المحبوبة لديك.
إن خطر الكسر هو أحد العيوب القليلة في البرطمانات الزجاجية وسط بحر من الإيجابيات. فمقارنة بالبلاستيك، فإن الزجاج أكثر متانة وطول عمرًا – ستضطر حتمًا إلى التخلص من حاويات التخزين البلاستيكية عندما تتشوه أو تنبعث منها رائحة كريهة أو يتغير لونها بحيث لا يمكنك استخدامها لفترة أطول، ولكن هذا ليس هو الحال مع الزجاج. فهو غير مسامي وسهل التنظيف، ولا يحمل أي خطر تسرب مواد كيميائية غير مرغوب فيها إلى طعامك مثل البلاستيك. (كما أنه يبدو أجمل ويجعل بقايا الطعام أكثر شهية.)
مع ذلك، فإن احتمالية الكسر تشكل مشكلة كبيرة. إذ لا يمكن أن تتسبب في إصابة إذا حدثت في الوقت الخطأ فحسب، بل إنها تجعل الطعام الموجود في الحاوية غير آمن للأكل. ومع ذلك، يعيد العديد من الأشخاص استخدام البرطمانات الزجاجية القديمة للتخزين في الفريزر دون مشاكل من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة.
كيفية تجنب تحطيم برطمانات الزجاج في الفريزر
لتجنب تحطيم برطماناتك الزجاجية، من المفيد أن تفهم سبب حدوث ذلك. السبب الأول هو ظاهرة تسمى الصدمة الحرارية: يتمدد الزجاج وينكمش مع تغيرات درجة الحرارة، وعندما يحدث هذا بسرعة كبيرة، يتحرك الزجاج بشكل غير متساوٍ، مما يؤدي إلى حدوث شقوق أو انفجارات. بعض أنواع الزجاج أكثر عرضة للخطر من غيرها. تصنع برطمانات الماسون من الزجاج المقوى، والذي يمكنه تحمل حوالي 90 درجة فهرنهايت من تغير درجة الحرارة قبل أن ينكسر. هذا أكثر قوة من برطمان المعكرونة المتبقي المتوسط، لكنه لا يزال غير مقاوم مثل حاويات الزجاج المقسى أو الزجاج البوروسيليكاتي، مثل بايركس. بالإضافة إلى الصدمة الحرارية، قد تتحطم البرطمانات الزجاجية أيضًا حيث يتصلب السائل بالداخل ويتمدد.
لمنع الصدمة الحرارية، تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل سكب مشروب ساخن في برطمان بارد أو وضع برطمان ساخن في الفريزر. بدلاً من ذلك، ضعه في الثلاجة أولاً حتى تتغير درجة الحرارة بشكل تدريجي. وينطبق الأمر نفسه على إذابة الثلج – أبطئ العملية عن طريق نقل البرطمان أولاً من الفريزر إلى الجزء الخلفي من الثلاجة. لاستيعاب تمدد السائل، استخدم برطمانات ذات جوانب مستقيمة وبدون أكتاف أو املأ البرطمانات الزجاجية فقط أسفل الأكتاف. حافظ على الأغطية فضفاضة، ولا تدع البرطمانات تلامس بعضها البعض في الفريزر.
إذا كنت ترغب في اللعب بأمان، فيمكنك أيضًا شراء حاويات تخزين زجاجية آمنة للتجميد، وهي مصنوعة من زجاج مقسّى أو زجاج بوروسيليكات ومقاوم للصدمات الحرارية. ولكن لا يوجد زجاج محصن بنسبة 100% ضد الكسر، لذا حتى مع هذه الحاويات، من الأفضل توخي الحذر.