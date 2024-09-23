قبل وضع البرطمان الزجاجي في الفريزر، هناك شيء واحد يجب ملاحظته

يبدو تخزين الأشياء في برطمان زجاجي وكأنه شيء فاخر بطبيعته، حتى لو كان برطمانًا قديمًا لصلصة المعكرونة. البرطمانات مثالية لتخزين دفعات من المشروبات أو الحساء. ولكن إذا لم تكن حريصًا، فقد تفتح ثلاجتك لتجد فوضى محطمة بدلاً من بقايا الطعام المحبوبة لديك.

إن خطر الكسر هو أحد العيوب القليلة في البرطمانات الزجاجية وسط بحر من الإيجابيات. فمقارنة بالبلاستيك، فإن الزجاج أكثر متانة وطول عمرًا – ستضطر حتمًا إلى التخلص من حاويات التخزين البلاستيكية عندما تتشوه أو تنبعث منها رائحة كريهة أو يتغير لونها بحيث لا يمكنك استخدامها لفترة أطول، ولكن هذا ليس هو الحال مع الزجاج. فهو غير مسامي وسهل التنظيف، ولا يحمل أي خطر تسرب مواد كيميائية غير مرغوب فيها إلى طعامك مثل البلاستيك. (كما أنه يبدو أجمل ويجعل بقايا الطعام أكثر شهية.)

مع ذلك، فإن احتمالية الكسر تشكل مشكلة كبيرة. إذ لا يمكن أن تتسبب في إصابة إذا حدثت في الوقت الخطأ فحسب، بل إنها تجعل الطعام الموجود في الحاوية غير آمن للأكل. ومع ذلك، يعيد العديد من الأشخاص استخدام البرطمانات الزجاجية القديمة للتخزين في الفريزر دون مشاكل من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة.