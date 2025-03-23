قبول الإصابة المذهل لـ Max Scherzer قبل موسم Blue Jays

قدم ماكس Scherzer قبولًا مذهلاً حول إصابة محتملة قبل يوم الافتتاح.

اعترف Ace منذ فترة طويلة ، الذي وقع عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 15.5 مليون دولار مع Blue Jays في هذا الموسم ، أن إصابة الإبهام قد تتحول إلى مشكلة كبيرة.

وقال شيرزر لصحيفة “رياضي”: “إنه شيء صغير هذا شيء كبير”. “لن أكذب ، إنه أمر محبط. لأنني أعلم أنه يمكنني الترسيخ على هذا المستوى. أعلم أنه لا يزال بإمكاني الترويج على مستوى عالٍ للغاية ، أعلم أن لديّ الملاعب التي يمكنني تنفيذها ويمكنني تحديد موقعها. لكن الآن ، إنها مشكلة في الإبهام ، وسأحارب حتى أكون مبنيًا تمامًا.”

قال شيرزر ، 40 عامًا ، إنه شعر على ما يرام أثناء النزعة ، لكن الألم يأتي بعد يوم.

ألقى أربعة أدوار بدون أهداف يوم السبت في مباراة في دوري الجريب فروت ضد التوأم ، وتخلي عن ضربتين ومشي بينما كان يخرج أربعة مقاتلين ورمي 62 درجة.

قال شيرزر: “عندما أكون هناك ، فإنه يرتفع ويختفي وأنا بخير”. “إنه يشبه التهاب الأوتار ، بطريقة ما. بمجرد أن يصبح الجو حارًا والخروج إلى هناك ، لا أشعر به ويمكنني أن أتعامل مع الطريقة التي أتعاملت بها دائمًا. لست قلقًا بشأن أشيائي ، فأنا قلق بشأن كيفية تعافي – لأن هذا يمكن أن ينفجر بسرعة ويؤدي إلى الكثير من الأشياء الأخرى. سأعرف الضرر الذي لحقت به اليوم ، غدًا.”

يدعي أن الأزرق جايز كان على دراية بقضية إبهامه عندما قرروا التوقيع عليه.

قال شرزر: “إنه تخمين أي شخص”. “ليس لدي الإجابات. منذ البداية ، حتى في الوكالة الحرة ، قلت:” الشيء الوحيد الذي يعيدني على المدى الطويل هنا هو الإبهام. إذا كنت ستوقعني ، فكل شيء آخر جيد بالنسبة لي. الظهر جيد. القضية الوحيدة هي إبهامي “.

“اعتقدت أنني قد خاطبت ذلك ، اعتقدت أنني قمت بعمل ما يكفي من العمل لقوة قبضته في البرعم الذي لم نكن نواجهه. لسوء الحظ ، أظهر مرة أخرى هنا في تدريب الربيع. الجميع يحاولون معرفة كيفية إدارة هذا ، وكيفية التغلب على هذا ، وكيفية التغلب على هذا.

“إنه ليس التهاب المفاصل ، إنه مفصل CMC ومفصل MCP ، بين هذين. بالطريقة التي أمشي بها ملاعب ، لقد نزلت حقًا على هذا الإبهام ، ويتم تفجير إبهامي بسبب ذلك. عندما يتم التغلب عليه جدًا ، فإنه يصبح قضية أعصاب ويبدأ في تحريك الذراع ويمكن أن يدخل في أشياء أخرى ، وحتى في الكتف.

بدا Scherzer جيدًا هذا الربيع ، حيث تخلى عن شوطين فقط في 13 أدوار مع 18 تمرين.

ومع ذلك ، فقد انخفضت سرعته حول التسعينات المنخفضة مع كرةه السريعة.

أمضى أجزاء من الموسمين الأخيرين مع رينجرز بعد فترة وجيزة موجز ميتس ، وحقق تسعة بدايات العام الماضي وتسجيل 3.95 عصر.