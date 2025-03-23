قبول الإصابة المذهل لـ Max Scherzer قبل موسم Blue Jays

رياضة
قبول الإصابة المذهل لـ Max Scherzer قبل موسم Blue Jays

قدم ماكس Scherzer قبولًا مذهلاً حول إصابة محتملة قبل يوم الافتتاح.

اعترف Ace منذ فترة طويلة ، الذي وقع عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 15.5 مليون دولار مع Blue Jays في هذا الموسم ، أن إصابة الإبهام قد تتحول إلى مشكلة كبيرة.

وقال شيرزر لصحيفة “رياضي”: “إنه شيء صغير هذا شيء كبير”. “لن أكذب ، إنه أمر محبط. لأنني أعلم أنه يمكنني الترسيخ على هذا المستوى. أعلم أنه لا يزال بإمكاني الترويج على مستوى عالٍ للغاية ، أعلم أن لديّ الملاعب التي يمكنني تنفيذها ويمكنني تحديد موقعها. لكن الآن ، إنها مشكلة في الإبهام ، وسأحارب حتى أكون مبنيًا تمامًا.”

قال شيرزر ، 40 عامًا ، إنه شعر على ما يرام أثناء النزعة ، لكن الألم يأتي بعد يوم.

ألقى أربعة أدوار بدون أهداف يوم السبت في مباراة في دوري الجريب فروت ضد التوأم ، وتخلي عن ضربتين ومشي بينما كان يخرج أربعة مقاتلين ورمي 62 درجة.

قال شيرزر: “عندما أكون هناك ، فإنه يرتفع ويختفي وأنا بخير”. “إنه يشبه التهاب الأوتار ، بطريقة ما. بمجرد أن يصبح الجو حارًا والخروج إلى هناك ، لا أشعر به ويمكنني أن أتعامل مع الطريقة التي أتعاملت بها دائمًا. لست قلقًا بشأن أشيائي ، فأنا قلق بشأن كيفية تعافي – لأن هذا يمكن أن ينفجر بسرعة ويؤدي إلى الكثير من الأشياء الأخرى. سأعرف الضرر الذي لحقت به اليوم ، غدًا.”

يدعي أن الأزرق جايز كان على دراية بقضية إبهامه عندما قرروا التوقيع عليه.

https://www.youtube.com/watch؟v=fatmyatti_o

قال شرزر: “إنه تخمين أي شخص”. “ليس لدي الإجابات. منذ البداية ، حتى في الوكالة الحرة ، قلت:” الشيء الوحيد الذي يعيدني على المدى الطويل هنا هو الإبهام. إذا كنت ستوقعني ، فكل شيء آخر جيد بالنسبة لي. الظهر جيد. القضية الوحيدة هي إبهامي “.

“اعتقدت أنني قد خاطبت ذلك ، اعتقدت أنني قمت بعمل ما يكفي من العمل لقوة قبضته في البرعم الذي لم نكن نواجهه. لسوء الحظ ، أظهر مرة أخرى هنا في تدريب الربيع. الجميع يحاولون معرفة كيفية إدارة هذا ، وكيفية التغلب على هذا ، وكيفية التغلب على هذا.

“إنه ليس التهاب المفاصل ، إنه مفصل CMC ومفصل MCP ، بين هذين. بالطريقة التي أمشي بها ملاعب ، لقد نزلت حقًا على هذا الإبهام ، ويتم تفجير إبهامي بسبب ذلك. عندما يتم التغلب عليه جدًا ، فإنه يصبح قضية أعصاب ويبدأ في تحريك الذراع ويمكن أن يدخل في أشياء أخرى ، وحتى في الكتف.

بدا Scherzer جيدًا هذا الربيع ، حيث تخلى عن شوطين فقط في 13 أدوار مع 18 تمرين.

ومع ذلك ، فقد انخفضت سرعته حول التسعينات المنخفضة مع كرةه السريعة.

أمضى أجزاء من الموسمين الأخيرين مع رينجرز بعد فترة وجيزة موجز ميتس ، وحقق تسعة بدايات العام الماضي وتسجيل 3.95 عصر.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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