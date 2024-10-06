قدمت ميامي انتصارا آخر مثير للجدل من قبل الحكام

ميامي تعيش بشكل صحيح هذا الموسم.

بعد أسبوع من انتهاء فريق Virginia Tech Hail Mary المقلوب للموسم رقم 8 الذي لم يهزم في ميامي، تلقت الأعاصير مكالمة إيجابية أخرى من الحكام للمساعدة في إنهاء مسيرة ضد كال.

مع تقدم فريق Golden Bears 38-32 ومحاولة نفاد الوقت، حاول لاعب الوسط فرناندو ميندوزا التدافع للحصول على المركزين الثالث والثاني عشر.

تم تسوية ميندوزا بضربة من خوذة إلى خوذة من ميامي ويسلي بيسينث. لم يكن هناك أي اتصال بالمسرحية، لكن المسؤولين طالبوا بمراجعة الاستهداف بينما كان الطاقم الطبي لكال يقوم بفحص ميندوزا.

قال بروك أوسويلر، محلل ESPN، على الهواء: “أسابيع متتالية، ميامي في وضع حيث يتعلق الأمر بإعادة المباراة وتتساءل عما إذا كان المسؤولون يتلقون المكالمات بشكل صحيح”. “لا أعرف من خلال تعريف كتاب القواعد، كيف لا يتم الاستهداف… بموجب التعريف، هذا هو الاستهداف بنسبة 100 بالمائة.”

قاد كال ونجم ميامي QB Cam Ward فريق Hurricanes على الفور في مسافة 92 ياردة ليمنح ميامي فوزًا 39-38 في مباراة تأخروا فيها 35-10 في الربع الثالث.

“مزورة تماما. وقح. “مثير للاشمئزاز” ، تم نشر حساب Reddit CFB على X مع رمز تعبيري للمهرج.

“لقد كان كال متورطًا تمامًا في ما كان ينبغي أن يكون أحد أفضل الأيام في تاريخ البرنامج. سيقوم مركز إدارة ACC بمسح هذا الأمر بهدوء تحت السجادة، حتى تحتاج ميامي إلى المساعدة مرة أخرى في الأسبوع المقبل.

قاد وارد أربع جولات هبوط متتالية لإنهاء المباراة وإفساد ما بدا وكأنه اليوم الأكثر أهمية منذ سنوات بالنسبة لفريق Golden Bears (3-2، 0-2)، الذي استضاف “College GameDay” على قناة ESPN لأول مرة وكان في على وشك تحقيق فوزهم الثاني على فريق من العشرة الأوائل في آخر 21 موسمًا.

بدلاً من ذلك، تأكد وارد من عودة الجماهير النادرة في استاد ميموريال إلى المنزل غير سعيدة.

أنتج وارد 277 ياردة من الهجوم في الربع الرابع – وهو أكبر عدد لأي لاعب منذ سبع سنوات – ويقود الأمة في تمرير الياردات (2380) وتمريرات TD (20) في موسمه الأول منذ انتقاله من ولاية واشنطن.

قال وارد: “لا يمكننا أن نضع أنفسنا في هذه المواقف للعودة”. “هذه مباراتان متتاليتان وكان علينا القيام بذلك. علينا أن نتماسك.. من الجيد أن نحقق الفوز. نحن لن نشكو. فالفوز القبيح خير من الخسارة الجيدة.”

ألقى وارد تمريرة TD بطول 18 ياردة إلى Isaiah Horton مع بقاء 10:28 ليقطعها إلى 38-25 ثم اندفع من مسافة 24 ياردة ليجعلها مباراة من ست نقاط مع 4:04 للعب.

أنهى وارد المركز 33 مقابل 53 لمسافة 437 ياردة مع تمريرتين للهبوط وتشغيل TD، متغلبًا على اختيار 6 الذي ساعد في وضع ميامي في الحفرة الكبيرة في الربع الثالث.

قدم ميندوزا عدة مسرحيات كبيرة ضد الفريق الذي نشأ وهو يهتف له عندما كان طفلاً في ميامي، لكن ذلك لم يكن كافيًا.

ألقى مندوزا تمريرة TD بطول 57 ياردة إلى جاك إندريس في الربع الأول وكان لديه 51 ياردة إلى تروند جريزل الذي أنشأ مسيرة جايدن أوت لمسافة 5 ياردات والتي أعطت كال تقدمًا 14-7.

سجل أوت مرة أخرى في مسافة 66 ياردة وركض في المركزين الرابع والواحد في منتصف الربع الثاني وألقى ميندوزا تمريرة 59 ياردة إلى جايفيان توماس في الربع الثالث والتي أعدت مسار تشاندلر روجرز لمسافة 9 ياردات من TD.

لكن كال قام بالركل في أول قيادتين له في الربع الرابع قبل أن يعترض ميندوزا في الثواني الأخيرة لإنهائه.

قال جاستن ويلكوكس مدرب كال: “كرة القدم لعبة متواضعة”. “لقد أتيحت لنا كل الفرص للفوز بتلك المباراة، بالطبع. لم ننجز الأمر، لذلك يجب على كل فرد أن يمتلكه”.

— مع ا ف ب