قدم مؤسس Barstool Sports، ديف بورتنوي، مبلغًا قدره 60 ألف دولار، وأنقذ مطعم TinyBrickOven للبيتزا في بالتيمور من الإغلاق

إنه موسم العطاء!

قدم مؤسس Barstool Sports، ديف بورتنوي، مبلغًا قدره 60 ألف دولار لإنقاذ مطعم بيتزا بالتيمور المملوك للمحاربين القدامى من الإغلاق الدائم حيث غمر العملاء المتجر منذ ذلك الحين بالطلبات.

كان بورتنوي مسافرًا إلى ماريلاند لحضور مباراة لكرة القدم بين الجيش والبحرية في منتصف ديسمبر عندما توقف في TinyBrickOven في حي Federal Hill ليختتم يومًا من تصوير تقييمات البيتزا واسعة الانتشار، وفقًا لمنتجه أوستن جينكينز.

كان صاحب المتجر، ويل فاج، وهو من قدامى المحاربين في البحرية، يعمل خلف المنضدة عندما وصل خبير البيتزا وأخبر أن متجره المحبوب سيغلق نهائيًا في يوم عيد الميلاد.

وقال فاج إن عدم قدرة المتجر على الحصول على ترخيص لبيع المشروبات الكحولية ومشاكل التدفق النقدي أجبرته على الإغلاق.

وقال فاج لبورتنوي في مقطع فيديو تم تحميله يوم الاثنين: “لا يمكننا الحصول على ترخيص المشروبات الكحولية هنا”. “لقد أعطى ساستنا هذا السوق هنا ترخيصًا لبيع المشروبات الكحولية، لكنهم لن يعطونا ترخيصنا… إنه أمر مخيب للآمال حقًا”.

قال مؤسس Barstool Sports بينما كان فاج يجهز البيتزا: “سيتعين علينا أن نبقي هذا المكان مفتوحًا”.

عند خروجه لترتيب البيتزا، تناول بورتنوي قضمة واحدة، وأثنى على البيتزا بشدة، وكان أكثر ذهولًا لأنهم كانوا يستعدون للإغلاق.

“هذا أسلوب رقيق من نوع نيويورك. قال بورتنوي في مراجعته: “أنا حقًا أحب ذلك”. “من المستحيل أن يتوقف هذا المكان عن العمل. لا أحد.”

ثم قرأ من الملصق الموجود على الصندوق الذي يوضح أن الشركة ستغلق وأن “كل عملية شراء تدعم أحد المحاربين القدامى”.

ثم التقى بورتنوي بفاج عند الباب وسأله “كم من المال” يحتاجه ليظل مفتوحًا لمدة عام آخر.

تراجع فاج عن السؤال، ولم يكن متأكدًا من كيفية الإجابة.

“حسنًا، إذا كان هناك شخص فاحش الثراء أمامك مباشرةً ويعمل في تجارة البيتزا، وبالصدفة يقول لك: “ما الذي تحتاجه لتبقى مفتوحًا لمدة عام،” عليك أن تعطيه بعض الأرقام، لأنه وقال بورتنوي: “ثم سوف يبتعد”.

“أنا أعلم أنه. قال فاج: “اسمع، أعتقد أنه ربما يمكننا الحصول على ترخيص المشروبات الكحولية والاستمرار في البقاء مفتوحًا إذا كان لدينا 60 ألف دولار”.

“تم”، أجاب بورتنوي، وصافحه على الفور لتأكيد الصفقة.

ذهب بورتنوي إلى الداخل لتبادل المعلومات مع فاج وأخبره أنه صنف الشريحة بـ 7.9 من 10 – وهي درجة بيعت لمصنف البيتزا.

تمت مشاهدة المراجعة الفيروسية أكثر من 12 مليون مرة على صفحة Portnoy’s X منذ نشرها، وقال فاج لشبكة CBS News إن الأعمال في TinyBrickOven قد انفجرت.

وقال الرجل المخضرم: “لم يكن لدينا حشد من هذا القبيل من قبل”، مشيراً إلى أنه كان لديه خط خارج الباب وأن هاتف المتجر كان يرن دون توقف عشية عيد الميلاد.

شارك Fagg أيضًا أن حملة جمع التبرعات التي تم إعدادها بالفعل قبل مراجعة البيتزا قد تجاوزت 50000 دولار خلال 24 ساعة من وصولها إلى الإنترنت.

وقال: “يقول الناس إنها معجزة عيد الميلاد”. “يبدو الأمر وكأنه معجزة عيد الميلاد!”

افتتح فاج TinyBrickOven في بالتيمور في عام 2019 وكثيرًا ما استخدم عمله لمساعدة الآخرين.

بعد أشهر من افتتاحه، سمع فاج عن أحد قدامى المحاربين في فيتنام الذي فقد منزله في حريق بمنزله، وعلى الرغم من أن عمله كان ينطلق من الصفر، فقد تبرع بنسبة 20% من أرباح متجره لمدة أسبوع واحد للمساعدة في الإصلاحات.

قال لـ WMAR في عام 2019: “أنا عضو في سلاح البحرية ورجل فيلق البحرية ومشاة البحرية لديهم تاريخ طويل في مساعدة بعضهم البعض، لذلك عندما رأيت هذه القصة، حطم قلبي حقًا وأردت أن أفعل شيئًا للمساعدة”.

وفقًا لموقع مطعم البيتزا على الويب، فقد استخدم أيضًا عمله لإطعام المشردين وجمع الأموال لبنك الطعام في ماريلاند.