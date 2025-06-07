قد تأكل الكثير من الكركم إذا حدث هذا لرأسك

هل تساءلت يومًا عما يحدث عندما تأخذ الكركم كل يوم؟ اكتسبت التوابل الشعبية سمعة طيبة ، وذلك بفضل فوائد صحية لا تعد ولا تحصى التي أثبتت جدواها. يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين. كما هو موضح من قبل اختصاصي التغذية المسجل سينثيا فايس (عبر مايو كلينك) ، يعمل الكركمين باعتباره مضادًا للالتهابات. لهذا السبب ، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات متعلقة بالالتهاب مثل التهاب المفاصل يبلغون عن آلامهم بعد تناول الكركم.

مراجعة 2023 المنشورة في الدراسات السيتوكين التي تم فحصها المتعلقة بالكركم والكركمين. لاحظ المؤلفان أن كلا المادتين قللت بشكل كبير المؤشرات الحيوية للالتهاب في الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك ، كانوا بمثابة مضادات الأكسدة. (إليك كل ما تساءلت عنه من قبل عن مضادات الأكسدة ، أوضح). قد يحميك الكركم من السرطان: مراجعة 2024 في الحدود في التغذية حددت أن الكركم (وبشكل أكثر تحديداً ، الكركمين) يبدو أنه يبطئ أو يوقف نمو الخلايا السرطانية عن طريق تقليل آثار الإجهاد التأكسدي.

ولكن كما هو الحال مع كل الأشياء ، يمكن أن يكون الكثير من الكركم ضارًا بصحتك. وإذا كنت تستهلك الكركم (أو المنتجات التي تحتوي على الكركم) فائقة ، فهناك فرصة جيدة لإعلامك برأسك – من خلال منحك صداعًا سيئًا.