قد تأكل الكثير من الكركم إذا حدث هذا لرأسك

هل تساءلت يومًا عما يحدث عندما تأخذ الكركم كل يوم؟ اكتسبت التوابل الشعبية سمعة طيبة ، وذلك بفضل فوائد صحية لا تعد ولا تحصى التي أثبتت جدواها. يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين. كما هو موضح من قبل اختصاصي التغذية المسجل سينثيا فايس (عبر مايو كلينك) ، يعمل الكركمين باعتباره مضادًا للالتهابات. لهذا السبب ، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات متعلقة بالالتهاب مثل التهاب المفاصل يبلغون عن آلامهم بعد تناول الكركم.
مراجعة 2023 المنشورة في الدراسات السيتوكين التي تم فحصها المتعلقة بالكركم والكركمين. لاحظ المؤلفان أن كلا المادتين قللت بشكل كبير المؤشرات الحيوية للالتهاب في الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك ، كانوا بمثابة مضادات الأكسدة. (إليك كل ما تساءلت عنه من قبل عن مضادات الأكسدة ، أوضح). قد يحميك الكركم من السرطان: مراجعة 2024 في الحدود في التغذية حددت أن الكركم (وبشكل أكثر تحديداً ، الكركمين) يبدو أنه يبطئ أو يوقف نمو الخلايا السرطانية عن طريق تقليل آثار الإجهاد التأكسدي.
ولكن كما هو الحال مع كل الأشياء ، يمكن أن يكون الكثير من الكركم ضارًا بصحتك. وإذا كنت تستهلك الكركم (أو المنتجات التي تحتوي على الكركم) فائقة ، فهناك فرصة جيدة لإعلامك برأسك – من خلال منحك صداعًا سيئًا.
تشير معابد الخفقان إلى الحمل الزائد الكركم المحتمل
بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن أخذ أكثر من 500 ملليغرام من الكركم كل يوم يمكن أن يؤدي إلى رأس الخفقان. تم تسجيل هذه الاستجابة غير المرغوب فيها كجزء من مراجعة 2017 في الأطعمة على تأثير الكركمين على البشر. قد يبدو هذا غير بديهي ، بالنظر إلى الارتباط العكسي للكركم مع الالتهاب (مع زيادة جرعات الكركم ، غالبًا ما ينخفض الالتهاب.) ولكن قد يكون الصداع مرتبطًا بالآثار الجانبية الأخرى لأخذ الكثير من الكركم.
على سبيل المثال ، قد يبطئ الكركم استقلاب الجلوكوز ، كما هو موضح في مراجعة 2023 المنشورة في PLOS ONE. على الرغم من أن تثبيط امتصاص السكر قد يكون أمرًا مرغوبًا فيه بالنسبة لبعض الأشخاص ، إلا أن وجود سكر منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى الصداع ، بما في ذلك الصداع النصفي. يمكن للحمل الزائد من الكركم أيضًا تعزيز الإسهال (أو على الأقل بعض البراز المائي الفضفاض). يمكن أن يؤدي الإسهال إلى الجفاف ، والتي يمكن أن تسبب الصداع.
الدوخة هي تأثير جانبي آخر غير متوقع قد يجعل رأسك يؤذي أو يشعر بالضباب. قد يتركك الاستهلاك المفرط للكركم في حالة عدم وجودك على عكس نفسك وغير قادر على التركيز ، وقد تحصل على صداع أيضًا.
لذا ، ما مقدار الكركم الذي يمكنك استهلاكه بأمان؟
تم القبض على بعض الشركات المصنعة للكركم “قطع” الكركم مع العوامل السامة. حذر دكتور عزرا بيجار خبير الأبحاث النباتية (عبر مؤسسة التهاب المفاصل) من أن الإضافات السامة من صنع الإنسان (بما في ذلك كرومات الرصاص الصفراء ، والتي يتم التعرف عليها كمواد خطرة والسموم العصبية المعروفة) تم استخدامها بدلاً من الكركم في بعض المنتجات. لذلك ، إذا كنت تستهلك عن غير قصد مكملات الكركم التي ليست في الواقع الكركم ، فيمكنك أن تنتهي من وجود صداع بسبب المواد الأخرى التي قد تكون فيها ، وليس بالضرورة الكركم نفسها.
بالطبع ، يطرح هذا السؤال الذي تبلغ قيمته مليون دولار: ما هو مقدار الكركم الذي يجب أن تأخذه لتجنب مخاوف الرأس؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يبدو أن هناك توصية جرعات نهائية ، ولكن في عام 2010 ، اعتمدت المفوضية الأوروبية قيمة مقترحة تبلغ 3 ملليغرام من الكركمين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا (لكل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية). للفرد 150 رطل (حوالي 68 كيلوغرام) ، ستكون جرعة الكركمين المقابلة في اليوم 304 ملليغرام.
هناك القليل من الصيد ، على الرغم من ذلك: ما لم تتناول ملحقًا ، فقد تواجه مشكلة في معرفة مقدار الكركمين في طعامك أو مشروباتك. في هذه الحالة ، يمكن أن يساعدك الاستماع إلى جسمك (وخاصة رأسك) في التأكد من أنك لا تستهلك هذا التوابل الذهبية.