قد تؤدي هذه الزهرة الأرجوانية الجميلة إلى تدمير تربتك: وإليك السبب

ليزي مشغولة (إمباتينز فاليريانا) تشتهر بأزهارها الطويلة المتفتحة التي تضفي الألوان على الحديقة من الربيع حتى الخريف. هذه الزهور الأرجوانية النابضة بالحياة هي من بين الزهور التي يمكن حتى لأسوأ البستانيين التعامل معها، لأنها تزدهر في العديد من ظروف التربة بأقل جهد. على الرغم من أن نباتات الليزي المزدحمة تعتبر رائعة بالنسبة إلى البستانيين الجدد، إلا أن شيئًا آخر يزدهر على هذه النباتات والذي يمكن أن يلحق الضرر بالتربة بالفعل.

على الجانب العلوي، فإن نباتات الليزي المزدحمة متعددة الاستخدامات وسهلة النمو. يمكن زراعة النباتات في حاويات أو في الأرض وتزدهر بشكل جيد تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي، ولكنها لا تستطيع تحمل البرد. إنها نباتات استوائية تُعامل على أنها سنوية، وبالإضافة إلى اللون الأرجواني، يمكن أن تكون أزهارها وردية أو حمراء أو بيضاء أو سمك السلمون أو ظلال ثنائية اللون. ولكن، على الرغم من كونها لطيفة وسهلة، إلا أن نباتات الليزي المزدحمة تكون عرضة للعفن الفطري الناعم.

على غرار الفطريات، فإن البياض الدقيقي هو أحد مسببات أمراض الفطريات البيضية، أو مرض العفن المائي. يمكن أن تساعدك معرفة شكل البياض الدقيقي في التعرف على المشكلة، حتى تتمكن من التعامل معها بسرعة. في البداية، يبدو وكأنه مادة رقيقة تنمو على الجانب السفلي من الأوراق، باللون الأبيض أو الرمادي أو الأرجواني. ستظهر نقاط صفراء صغيرة على السطح العلوي للأوراق. مع تفاقم العدوى، سوف تذبل الأوراق وسيتأثر النبات بأكمله، مما قد يؤدي إلى تدمير التربة.