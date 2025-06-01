قد تبدأ في كره اللحوم والأطعمة المقلية إذا كنت تأخذ هذا الدواء

سواء كان ذلك مسكنًا أساسيًا للألم أو مضادات الاكتئاب ، فإن معظم الأدوية تأتي مع آثار جانبية محتملة. بعض الآثار الجانبية خفيفة ، مثل جفاف الفم أو النعاس أو الغثيان ، في حين أن البعض الآخر قد يكون أكثر مشكلة ، مثل نوبة قلبية أو تلف الكبد. عندما توافق إدارة الغذاء والدواء (FDA) على دواء للاستخدام في الولايات المتحدة ، فإنه يفعل ذلك فقط عندما تفوق الفوائد المخاطر. عادة ما يتم سرد هذه الآثار الجانبية على ملصقات الصيدلة وزجاجات الوصفات الطبية.
يتم تحديد العديد من الآثار الجانبية خلال التجارب السريرية ، ولكن قد لا تظهر البعض الآخر حتى يتم استخدام الدواء على نطاق أوسع. على سبيل المثال ، أثناء الاختبار المبكر لـ GLP-1 ناهض Ozempic ، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي القضايا المعوية مثل الغثيان والإسهال والإمساك. ومع ذلك ، كشفت دراسة 2025 في جودة الطعام وتفضيلها عن تأثير آخر قد يساعد في شرح كيفية عمل الدواء. يتناول الأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 مثل Ozempic و Wegovy و Zepbound حوالي 50 ٪ من الأطعمة المصنعة والحبوب المكررة والصودا ولحم البقر ، على الرغم من أنهم ما زالوا يرغبون في هذه الأطعمة.
نظرًا لأن هذه الأطعمة تميل إلى أن تكون عالية في السعرات الحرارية ، فقد استهلك المشاركون حوالي 700 سعر حراري أقل يوميًا. يقترح الباحثون أن أدوية GLP-1 قد تغير مقدار المتعة التي يحصل عليها الناس من تناولها ، مما قد يساعد في توضيح سبب تناولهم أقل من هذه الأطعمة.
قد تغير أدوية فقدان الوزن كيف تستمتع بالطعام
تم تطوير Ozempic (السميكلوتيد) في الأصل لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 عن طريق خفض نسبة السكر في الدم. تعمل منبهات Ozempic وغيرها من منبهات GLP-1 عن طريق محاكاة هرمون طبيعي يسمى GLP-1 ، والذي يؤدي إلى إطلاق الأنسولين بعد الوجبات. سرعان ما لاحظ الباحثون تأثيرًا جانبيًا مفاجئًا: فقدان الوزن. ذلك لأن GLP-1 يساعدك أيضًا على الشعور بالامتلاء ، مما قد يؤدي إلى تناول أقل.
قد تفعل أدوية ناهض GLP-1 أكثر من كبح الشهية. قد يغيرون أيضًا طريقة تجربة الطعام ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 المنشورة في مرض السكري وأبحاث أمراض الأوعية الدموية. استطلعت الدراسة 23 شخصًا يتناولون ثانية عن طريق الفم حول وجباتهم الغذائية والرغبة الشديدة في الغذاء قبل بدء الدواء ومرة أخرى بعد ثلاثة أشهر. أظهرت النتائج انخفاض الرغبة الشديدة في الأطعمة الحلوة والنشوية ، وأفاد المشاركون أنه من الأسهل مقاومة هذه الرغبة الشديدة (فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة الرغبة الشديدة في طعامك).
أظهر عقار GLP-1 آخر ، Liraglutide ، تأثيرات مماثلة في دراسة 2019 في مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي: البحث السريري والمراجعات. بعد ثلاثة أشهر على Liraglutide ، أصبح المشاركون الـ 18 أكثر حساسية للنكهات الحلوة وكان لديهم عدد أقل من الرغبة الشديدة في الأطعمة السكرية. وذكروا أيضًا أن الأطعمة الدهنية أصبحت أقل متعة لتناول الطعام.
ماذا يحدث عندما تتوقف عن تناول أدوية فقدان الوزن
اعترف المشاهير مثل Meghan Trainor بأتناول أدوية Ozempic أو مشابهة للتخلص من وزن ما بعد البيت مؤقتًا ، بينما تحول آخرون مثل أوبرا وينفري إلى هذه الأدوية للمساعدة في إدارة صراع مدى الحياة. على الرغم من أن العديد من الأشخاص شهدوا فقدانًا كبيرًا للوزن مع أدوية GLP-1 ، إلا أن البعض يختار التوقف بسبب الآثار الجانبية ، وخاصة مشكلات الجهاز الهضمي.
لكن الخروج من هذه الأدوية يمكن أن يأتي بتكلفة. بمجرد التوقف عن أخذ Ozempic ، غالبًا ما تعود الشهية والرغبة الشديدة. شاركت كلوديا أوشري ، مبدع المحتوى في Tiktok ، تجربتها مع Ozempic ، قائلة إنها تكافح من أجل الشعور بالملء بعد التوقف. في إحدى منشورات Tiktok ، قالت إنها لا تزال جائعة بعد تناول شريحة لحم من 12 أونصة ووصلت إلى حقيبة من الفشار. وبالمثل ، أخذت النموذج الإيجابي للجسم ريمي بادر أوزميك في عام 2020 لإدارة وزنها ، ومقاومة الأنسولين ، وسكر الدم. بينما ساعدت Ozempic في السيطرة على تناول الطعام في تناول الطعام ، قالت إن تلك السلوكيات تفاقمت بعد إيقاف الدواء.
على عكس الوجبات الغذائية قصيرة الأجل التي قد تساعد في فقدان الوزن المؤقت ، فإن منبهات GLP-1 ليست مخصصة للاستخدام على المدى القصير. وفقًا للمحادثة ، فإن السمنة هي حالة مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم الذي يتطلب العلاج المستمر غالبًا. بالنسبة للأشخاص الموصوفين منبهات GLP-1 ، فإن البقاء على الدواء ضروري لإدارة المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2. قد يتأثر نسبة السكر في الدم لأن جسمك أصبح معتادًا على الدواء الذي يعمل على البنكرياس. مع استئناف الرغبة الشديدة في استئنافك ، قد تجد أيضًا زحف الوزن مرة أخرى ، مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم.