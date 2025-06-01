قد تبدأ في كره اللحوم والأطعمة المقلية إذا كنت تأخذ هذا الدواء

سواء كان ذلك مسكنًا أساسيًا للألم أو مضادات الاكتئاب ، فإن معظم الأدوية تأتي مع آثار جانبية محتملة. بعض الآثار الجانبية خفيفة ، مثل جفاف الفم أو النعاس أو الغثيان ، في حين أن البعض الآخر قد يكون أكثر مشكلة ، مثل نوبة قلبية أو تلف الكبد. عندما توافق إدارة الغذاء والدواء (FDA) على دواء للاستخدام في الولايات المتحدة ، فإنه يفعل ذلك فقط عندما تفوق الفوائد المخاطر. عادة ما يتم سرد هذه الآثار الجانبية على ملصقات الصيدلة وزجاجات الوصفات الطبية.

يتم تحديد العديد من الآثار الجانبية خلال التجارب السريرية ، ولكن قد لا تظهر البعض الآخر حتى يتم استخدام الدواء على نطاق أوسع. على سبيل المثال ، أثناء الاختبار المبكر لـ GLP-1 ناهض Ozempic ، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي القضايا المعوية مثل الغثيان والإسهال والإمساك. ومع ذلك ، كشفت دراسة 2025 في جودة الطعام وتفضيلها عن تأثير آخر قد يساعد في شرح كيفية عمل الدواء. يتناول الأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 مثل Ozempic و Wegovy و Zepbound حوالي 50 ٪ من الأطعمة المصنعة والحبوب المكررة والصودا ولحم البقر ، على الرغم من أنهم ما زالوا يرغبون في هذه الأطعمة.

نظرًا لأن هذه الأطعمة تميل إلى أن تكون عالية في السعرات الحرارية ، فقد استهلك المشاركون حوالي 700 سعر حراري أقل يوميًا. يقترح الباحثون أن أدوية GLP-1 قد تغير مقدار المتعة التي يحصل عليها الناس من تناولها ، مما قد يساعد في توضيح سبب تناولهم أقل من هذه الأطعمة.