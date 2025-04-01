قد تعاني من مرض في القلب إذا حدث ذلك لعينيك

أخصائيو أمراض القلب ليسوا المتخصصين الطبيين الوحيدين الذين يمكنهم اكتشاف المشكلات المتعلقة بالقلب. قد يكون أطباء العيون أيضًا قادرين في بعض الأحيان على معرفة ما إذا كان مرضاهم معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.
لماذا تكون عيناك لها أي تأثير على صحة قلبك؟ مثل العديد من أجزاء الجسم الأخرى ، تعتمد العيون على نظام الأوعية الدموية للجسم للعمل. وبالتالي ، عندما تحدث مشكلات الأوعية الدموية ، قد تتأثر العينين – وخاصة شبكية العين -.
الشبكية هي نافذة في الأعمال الداخلية للجسم ، مما يوفر نظرة في الوقت الفعلي فيما إذا كان الدم يتحرك بكفاءة وبشكل صحيح من خلال الأوعية الدموية. إذا نشأت مشكلة ، فقد تظهر شبكية العين تغييرات لا يمكنك رؤيتها في المرآة ، ولكن يمكن لطبيب العيون أن يرى من خلال التدابير غير الموسعة.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك فحصًا شاملاً للعين ، فقد تكون قد خضعت بالفعل لإجراء بسيط وفعال يسمى فحص الشبكية. أثناء فحص شبكية العين ، يتم تصوير شبكية العين باستخدام أدوات التصوير المقطعي البصري غير موسع والتي تقوم بتخطيط الأسطح الداخلية وأعمال عينيك. بناءً على تلك الصور ، لا يمكن لطبيب العيون تحديد صحة العين فحسب ، بل بصحتك الجهازية.
كما أوضح الدكتور جوزيف نيزغودا في مقال عام 2022 من الأكاديمية الأمريكية لعلم العيون (AAO) ، يمكن أن يكون أطباء العيون دفاعًا عن الخط الأول ضد مخاوف القلب والأوعية الدموية غير القابلة للكشف. أوضح الدكتور نيزجودا ، “قد يكون طبيب العيون الخاص بك قادرًا على التقاط صورة لعينك للمساعدة في العثور على مرض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر من ذي قبل.”
قد تشير العلامات والشروط إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية
عند إجراء مقابلة مع مقالة AARP لعام 2021 ، توضح الدكتور ماثيو باخوم عن سبب كون الشبكية ميزة تشريحية مفيدة لتحديد أمراض القلب المحتملة. وأشار إلى أنه نظرًا لأن الخلايا الشبكية التي تموت عندما تحرم من الدم ، فإنها “تترك وراءها أضرارًا مرئية ، أو نوع من العلامة الدائمة ، التي نسميها آفات شعبية حول الأوعية الدموية ، أو RIPLs.”
في الواقع ، يمكن أن تتحدث الحالات الشاذة مثل العلامات الصغيرة في فحص الشبكية عن مجلدات حول صحة قلب الفرد. على الرغم من أن العلامات على شبكية العين يمكن أن تحدث لأسباب عديدة ، إلا أن الأبحاث تُظهر أنها قد تكون علامات على حدوث ضربة سابقة في العين. تحدث ضربات العين عندما يتوقف الدم يتدفق بشكل صحيح داخل هياكل العين. هذا يسبب انسدادًا يعطل وظيفة العين الطبيعية ويترك علامة وراءها. لذلك ، قد تشير رؤية الكثير من العلامات إلى تقييم المريض لظروف القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي أو الكوليسترول المرتفع.
مرة أخرى ، أن وجود علامات شبكية ليس مؤشرًا مؤكدًا لسكتة دماغية. يمكن أن تترك الظواهر مثل عوامات العين علامات. أيضًا ، ربما لن تشعر بعدم الراحة إذا كان لديك إصابة بسكتة في العين أو علامات مثل العوامات أو البقع العمياء أو المشكلات الأخرى المتعلقة بالرؤية. لهذا السبب من الضروري الحصول على فحص العين ، حتى لو كنت تعتقد أن عينيك تبدو جيدة.
علامات أخرى تتعلق باضطرابات القلب
إذا كان طبيب العيون يشتبه في أنك قد أصيبت بسكتة في العين ، فقد يُنصح بالخضوع لعلاج واحد أو أكثر. على سبيل المثال ، إذا كانت ضربة العيون نتيجة لارتفاع ضغط الدم ، فقد يُنظر إليك على أنها مرشح للأدوية التي تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يتحدث طبيبك عن الأطعمة لتناول الطعام وعدم تناول الطعام إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم. يمكن أن تكون تغييرات نمط الحياة ، بما في ذلك النظام الغذائي ، طرقًا طبيعية لخفض ارتفاع ضغط الدم دون الأدوية. قد تتضمن العلاجات الأخرى لسكتة دماغية حقن الأدوية ، مثل الستيرويدات القشرية ، في علاجات العين أو الليزر.
السكتات الدماغية ليست هي النوع الوحيد من الأعراض المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تشير إلى أن لديك حالة أكثر انتشارًا متعلقة بالقلب. يمكن أن يكون تشخيص التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) سببًا للحصول على فحص القلب والأوعية الدموية. بعد كل شيء ، وجدت دراسة جبل سيناء من عام 2022 التي نُشرت في شبكية العين علاقة بين AMD وأمراض القلب. إعتام عدسة العين هي حالة أخرى للعين يمكن أن تكون متجذرة جزئيا في مشاكل القلب والأوعية الدموية.
وماذا لو كنت تفقد رؤيتك؟ لقد خمنت ذلك: يمكن أن تخبرك عينيك بشيء مهم عن قلبك. خلصت دراسة عام 2022 من منع الأمراض المزمنة إلى أن ضعف الرؤية قد تكون مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. على وجه التحديد ، كان الأفراد الذين يعانون من ضعف في الرؤية في خطر أعلى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول.