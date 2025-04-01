قد تعاني من مرض في القلب إذا حدث ذلك لعينيك

أخصائيو أمراض القلب ليسوا المتخصصين الطبيين الوحيدين الذين يمكنهم اكتشاف المشكلات المتعلقة بالقلب. قد يكون أطباء العيون أيضًا قادرين في بعض الأحيان على معرفة ما إذا كان مرضاهم معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

لماذا تكون عيناك لها أي تأثير على صحة قلبك؟ مثل العديد من أجزاء الجسم الأخرى ، تعتمد العيون على نظام الأوعية الدموية للجسم للعمل. وبالتالي ، عندما تحدث مشكلات الأوعية الدموية ، قد تتأثر العينين – وخاصة شبكية العين -.

الشبكية هي نافذة في الأعمال الداخلية للجسم ، مما يوفر نظرة في الوقت الفعلي فيما إذا كان الدم يتحرك بكفاءة وبشكل صحيح من خلال الأوعية الدموية. إذا نشأت مشكلة ، فقد تظهر شبكية العين تغييرات لا يمكنك رؤيتها في المرآة ، ولكن يمكن لطبيب العيون أن يرى من خلال التدابير غير الموسعة.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك فحصًا شاملاً للعين ، فقد تكون قد خضعت بالفعل لإجراء بسيط وفعال يسمى فحص الشبكية. أثناء فحص شبكية العين ، يتم تصوير شبكية العين باستخدام أدوات التصوير المقطعي البصري غير موسع والتي تقوم بتخطيط الأسطح الداخلية وأعمال عينيك. بناءً على تلك الصور ، لا يمكن لطبيب العيون تحديد صحة العين فحسب ، بل بصحتك الجهازية.

كما أوضح الدكتور جوزيف نيزغودا في مقال عام 2022 من الأكاديمية الأمريكية لعلم العيون (AAO) ، يمكن أن يكون أطباء العيون دفاعًا عن الخط الأول ضد مخاوف القلب والأوعية الدموية غير القابلة للكشف. أوضح الدكتور نيزجودا ، “قد يكون طبيب العيون الخاص بك قادرًا على التقاط صورة لعينك للمساعدة في العثور على مرض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر من ذي قبل.”