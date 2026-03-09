“قد تكون أداتي المفضلة الجديدة”: المشترين يحبون منشار الشحن الدائري الجديد من New Harbour Freight

إذا قمت بفحص بعض الأدوات الكهربائية التي يجب شراؤها لأصحاب المنازل لأول مرة، فإن المنشار الدائري يأتي في المرتبة الثانية بعد مفك الحفر. يمكن أيضًا العثور على هذه الأجهزة متعددة الاستخدامات في مجموعات الأدوات الخاصة بالعديد من المقاولين والنجارين في مواقع العمل. إنها رائعة لقطع الخشب والمواد الورقية مثل الخشب الرقائقي وOSB (لوح الجدائل الموجه). العيب الوحيد فيها هو أنها يمكن أن تكون مرهقة بعض الشيء، خاصة عندما تكون المساحة محدودة أو تحتاج إلى العمل فوق ارتفاع الرأس. تم تصميم المنشار الدائري المدمج Hercules 20V Cordless 4½-Inch من Harbour Freight لحل هذه المشكلات، ومع ذلك، قال أحد المشترين المسرورين إنها “قد تكون أداتي المفضلة الجديدة”. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
تستهدف العلامة التجارية Hercules التابعة لشركة Harbour Freight المحترفين، حيث تقدم بناء قوي ومتانة محسنة، مدعومة بضمان لمدة خمس سنوات. بسعر 99 دولارًا بدون بطارية، يعكس السعر ذلك، لكن هذا لا يزال أقل تكلفة بكثير من نظيراته من المنافسين مثل DeWalt. أقصى عمق للقطع يبلغ 1-11/16 بوصة يعني أنه قادر على قطع لوحة قياسية مقاس 2 بوصة × 4 بوصة (والتي يبلغ سمكها في الواقع 1½ بوصة)، ووفقًا لشركة Harbour Freight، فإنها ستقطع ما يصل إلى 250 قدمًا من OSB مقاس ½ بوصة بشحنة واحدة. تشمل أبرز المواصفات المثيرة للإعجاب الميل إلى 45 درجة، وفرامل كهربائية توقف الشفرة عند تحرير الزناد، ووزن يبلغ 5.6 رطل فقط، وخطاف تعليق مناسب.
التحقق من التعليقات، ومتى قد لا يكون المنشار الدائري المدمج هو خيارك الأفضل
يعد المنشار الدائري المدمج من Hercules جديدًا نسبيًا، لذا فإن تعليقات العملاء محدودة. ومع ذلك، فقد حصل على تقييم 4.9 نجوم. تركز تعليقات المشترين على الجودة والوزن وسهولة الاستخدام. قال أحدهم إنه بالنسبة للكثيرين، سيكون هذا “الشيء الوحيد الذي تحتاجه”. تم تلخيص الأسباب التي تجعلك تشتري منشارًا دائريًا صغير الحجم مثل هذا من خلال اثنين قالا: “مثالي للتقطيع السريع والأعمال العامة والمساحات الضيقة” و”أنا أحبه عندما لا ترغب في سحب المنشار الدائري الكبير للخارج”.
ومع ذلك، فإن هذا التعليق الأخير يشير إلى عيوب المناشير الدائرية المدمجة. إنها رائعة للمهام الصغيرة، لكن لديها قدرة محدودة وليست مصممة حقًا للتأطير والسقوف والمهام الثقيلة الأخرى. في الوضع المثالي، سيتم شراؤها بالإضافة إلى نموذج بالحجم الكامل، وليس بدلاً من ذلك. إذا كنت تشتري منشارًا واحدًا فقط، فقد يكون من الأفضل أن تنظر إلى المنشار الدائري Hercules مقاس 7¼ بوصة والذي يطلق عليه المستخدمون أفضل ما يقدمه Harbour Freight.
ومع ذلك، يمكن أن تكون المناشير الدائرية الكبيرة مخيفة بعض الشيء للمبتدئين. إذا كنت مهتمًا بكيفية استخدام المنشار الدائري بأمان في جميع أنحاء المنزل، فإن المنشار الدائري المدمج اللاسلكي Hercules 20V مقاس 4½ بوصة يستحق الاهتمام. إنه خفيف وسهل المناورة، وكما رأينا، قادر تمامًا على التعامل مع المواد المستخدمة غالبًا في الأعمال اليدوية.