قد تكون مسابقات يانصيب كايل تاكر “تعمل بشكل عكسي” بعد مسرحية ميتس الكبيرة

يبدو أن على كايل تاكر أن يقرر بين مدة العقد أو متوسط ​​القيمة السنوية المرتفعة (AAV).

مع توقع موافقة أفضل وكيل مجاني على الصفقة في وقت مبكر من يوم الخميس، وفقًا لصحيفة The Post، يبدو أن لاعب الدفاع يتخذ قرارًا بين تنسيقين مختلفين للعقد.

أكدت صحيفة The Post أن فريق Mets عرض مبلغًا مذهلًا قدره 50 مليون دولار لكل موسم على صفقة مدتها أربع سنوات، بينما قال جيف باسان من ESPN لـ Sportsnet يوم الأربعاء أن Blue Jays هو الفريق الوحيد الذي أظهر استعدادًا لتقديم ما يصل إلى 10 سنوات لنجم الأشبال.

The Dodgers، كما يفعلون على ما يبدو مع كل وكيل حر، يكمنون في الظل، على الأرجح في عالم Mets الذي يقدم عرض AAV منخفض العام وعاليًا بناءً على تاريخهم.

لقد خلق سوقًا مثيرًا للاهتمام لمن سيبلغ من العمر 29 عامًا قريبًا.

وقال باسان لـ Sportsnet: “ربما كانت السوق تعمل بشكل عكسي تقريبًا عند هذه النقطة حيث بدأت مرتفعة، كان هذا هو التوقع، وكان ذلك هو الأمل، ولم يتحقق تمامًا كما كان يريد”. “الآن، سوف يعود إلى الأسفل، ويحفز AAV، ويثير اهتمام الرجال، ثم فجأة تنتهي كل الرهانات.”

كان هناك حديث عن صفقة بقيمة 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار عندما وصل إلى الوكالة الحرة، ولكن يبدو أن هذا ليس مطروحًا على الطاولة لأنه بخلاف ذلك سيفترض المرء أنه كان سيوقع مثل هذه الصفقة.

يؤدي ذلك إلى الاعتقاد الطبيعي بأن عرض Blue Jays الأكبر يفتقر إلى AAV مقارنة بـ Mets وربما Dodgers، ولكنه يوفر أمانًا طويل المدى.

بعض اللاعبين على استعداد للمراهنة على أنفسهم وقد رأوا أن ذلك يؤتي ثماره مثل بيت ألونسو، بينما قد يشعر آخرون بالقلق بشأن السوق في سن 31 عامًا عندما لم يتلقوا العروض التي أرادوها عندما كانوا أصغر سناً.

أي حساب، بطبيعة الحال، يأخذ في الاعتبار فكرة أن تاكر يمكن أن يحصل على 200 مليون دولار أو نحو ذلك – باستخدام عرض ميتس كمبدأ توجيهي – للوصول إلى الرقم المتوقع.

في موقف افتراضي حيث عرض ميتس أربع سنوات، 200 مليون دولار، واقترح بلو جايز 10 سنوات، 300 مليون دولار، سوف يفكر تاكر فيما إذا كان دخول موسمه البالغ من العمر 33 عامًا يمكنه الحصول على صفقة بقيمة 100 مليون دولار مرة أخرى.

ومع ذلك، من الصعب تصور حصوله على ستة أعوام مضمونة أخرى، مثل عرض بلو جايز، عندما لا يتمكن من تأمين هذه الصفقة الآن.

وقال باسان: “من الناحية النظرية، يمكنه العودة إلى السوق عندما يبلغ من العمر 31 عامًا، الأمر مختلف قليلاً، هذا هو الأمر، الأمر مختلف قليلاً عندما تكبر”. “قد تعتقد أن المزيد من الفرق ستكون مهتمة بصراحة بشخص لا يزال في العشرينات من عمره ويكون اللاعب من العيار الثقيل عندما يصل إلى الوكالة الحرة، لكن في بعض الأحيان تتحرك الأسواق بطريقة غامضة للغاية.”

وأشار باسان إلى أن فئات الوكلاء الحر الضعيفة خلال العامين المقبلين يمكن أن تؤثر في كيفية عمل الفرق في هذه الأسابيع الأخيرة من الوكالة الحرة.

لا يزال كودي بيلينجر متاحًا أيضًا، لكن فريق يانكيز هو الفريق الأكثر ارتباطًا به وهم في مواجهة بشأن مدة العقد.