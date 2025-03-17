قد تنتهي أوديسي ويلكينج رودريغيز لمدة 3900 يوم إلى MLB مع يانكيز

رياضة
قد تنتهي أوديسي ويلكينج رودريغيز لمدة 3900 يوم إلى MLB مع يانكيز

تامبا – دعونا نأطير إلى أي مدى كان 6 يونيو 2014. بما يكفي لدرجة أن كأس رينجرز-كينج ستانلي وتربية نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في هارت إسبور كان بين الألعاب 1 و 2 وكان يانغيرفيس سولارتي بين برايان ماكان وإيتشيرو سوزوكي في تشكيلة يانكي في تلك الليلة في ملعب كوفمان.

منذ فترة طويلة بما فيه الكفاية ، لا يزال الماسك الرخوي سلفادور بيريز هو الوحيد من بين 25 الذين لعبوا في فوز يانكيز 4-2 في قائمة من 40 رجلًا.

سمح ويلكينج Rodríguez ، الذي كان قد ظهر لأول مرة في MLB ثلاث ليال في وقت سابق مع الشوط المثالي ضد الكرادلة ، لليانكس المتسابقين الأساسيين ، ولكن لا توجد أشواط. وكان ذلك. ليس للعبة. ولكن لمهنة رودريغيز MLB.

حتى الآن ، ربما.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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