قد لا تستحق خدعة شجرة الدولار للحفاظ على مبرد المرآب الخاص بك وقتك

يبحث الكثير منا عن طرق للحفاظ على برودة المرائب لدينا. ومع ذلك ، اتضح أن الاختراق DIY لتقليل الحرارة في المرآب الخاص بك مع لوحة الرغوة من Tree Dollar قد لا يكون أفضل حل بالنسبة للخبراء. على الرغم من ذلك ، أصبح الاختراق حلاً لأصحاب المنازل الذين يبحثون عن حل سريع ضد حرارة الصيف. ومع ذلك ، فإن النتائج ليست دائما مثيرة للإعجاب كما تبدو. ذلك لأن الألواح الرقيقة وغير المكلفة قد تمنع بعض نقل الحرارة ، ولكن ما لم يتم قطعها بدقة ومختومة بشكل صحيح ، فغالبًا ما تتصرف مثل الألواح التجميلية أكثر من العزل الحقيقي. يركز التركيز على هذا DIY بشكل أكبر على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول ، بدلاً من الفعالية طويلة الأجل. على الرغم من أن لوحات الرغوة تقدم بعض التأثير العازلة ، فقد أظهرت الدراسات أن العزل وحده لا يتجاوز إلا دون معالجة عوامل أخرى ، مثل التهوية وتدفق الحرارة من السقف. النهج الشامل هو ما يحسن حقًا الراحة والكفاءة في المرآب.

هناك قلق آخر بشأن اختراق شجرة الدولار هو إمكانية البلى إلى باب الجراج. إضافة الوزن إلى الباب ، بغض النظر عن مدى طفيف ، يمكن أن يغير أدائه ، مما يخلق إجهادًا غير ضروري قد يقلل من عمره. غالبًا ما يحذر محترفو إصلاح المنازل أنه حتى بضعة جنيهات إضافية يمكن أن يرمي الباب عن التوازن. بالإضافة إلى ذلك ، تميل المرائب إلى التسخين من اتجاهات متعددة ، وليس فقط الباب. هذا هو السبب الرئيسي في أن لوحة الرغوة قد لا تحدث الفرق الذي تتوقعه. لذا ، في حين أن اختراق شجرة الدولار يمكن أن يكون تجربة ممتعة وقد يحلقون على درجة أو درجتين ، فمن غير المرجح أن يكون أصحاب المنازل المتغيرون في اللعبة يأملون.