قد لا تكون تذكارات عائلتك آمنة في صناديق التخزين البلاستيكية

بالنسبة للكثيرين منا، ينتهي مشروع عطلة نهاية الأسبوع لتنظيم العلية أو الطابق السفلي بعلامة ارتياح عندما نغلق الأغطية على عشرات الصناديق البلاستيكية. نحن نفترض أنه نظرًا لتصنيف هذه الصناديق على أنها مقاومة للماء أو محكمة الغلق في المتجر، فإن تذكارات عائلتنا الثمينة، مثل صور الزفاف أو صور بولارويد لأعياد ميلاد الطفولة، تكون آمنة تمامًا. ومع ذلك، قد يكون هذا الشعور بالأمان في غير محله. في حين أن الصناديق البلاستيكية تعتبر رائعة لتخزين المرآب عندما يتعلق الأمر بديكور العطلات أو السلع الرياضية، إلا أنها يمكن أن تكون عدوًا غير متوقع للورق والصور الحساسة. إن الختم الذي يهدف إلى إبعاد العالم الخارجي عن هذه الحاويات يمكن أن يخلق بيئة داخلية تعمل على تسريع اضمحلال تاريخ عائلتك.

ويكمن الخطر الأكبر في درجات الحرارة والرطوبة القصوى؛ تلك هي أسوأ كابوس لأمين المحفوظات. عندما يتم تخزين الصناديق البلاستيكية في مناطق ذات مناخات غير خاضعة للرقابة (مثل المرائب أو السندرات)، يمكن أن تكون درجات الحرارة متقلبة بشكل كبير في الداخل. تتسبب هذه التقلبات في تشوه الصور الفوتوغرافية أو تشققها. بالإضافة إلى ذلك، صناديق التخزين البلاستيكية المصنوعة من مادة PVC ليست مخصصة لتخزين الصور وإطلاق الأبخرة الحمضية الضارة بمرور الوقت. إذا سبق لك أن التقطت صورة أو مستندًا أصفر اللون من إحدى هذه الصناديق، فهذا أحد الأسباب المحتملة لذلك. إن التعرض للضوء، كما هو الحال مع الصناديق البلاستيكية الشفافة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تسريع بهتان اللون واصفراره.

علاوة على ذلك، فإن أي رطوبة محاصرة داخل الصندوق في وقت إغلاقه تبقى هناك ويمكن أن تساعد في خلق أرض خصبة للعفن والعفن. يمكن أن تتسبب هذه الرطوبة أيضًا في تليين مستحلب التصوير الفوتوغرافي، مما يؤدي إلى التصاق الصور معًا في كتلة صلبة غير قابلة للفصل مما يؤدي إلى إتلاف الصور إلى الأبد.