قد لا تكون تذكارات عائلتك آمنة في صناديق التخزين البلاستيكية

بالنسبة للكثيرين منا، ينتهي مشروع عطلة نهاية الأسبوع لتنظيم العلية أو الطابق السفلي بعلامة ارتياح عندما نغلق الأغطية على عشرات الصناديق البلاستيكية. نحن نفترض أنه نظرًا لتصنيف هذه الصناديق على أنها مقاومة للماء أو محكمة الغلق في المتجر، فإن تذكارات عائلتنا الثمينة، مثل صور الزفاف أو صور بولارويد لأعياد ميلاد الطفولة، تكون آمنة تمامًا. ومع ذلك، قد يكون هذا الشعور بالأمان في غير محله. في حين أن الصناديق البلاستيكية تعتبر رائعة لتخزين المرآب عندما يتعلق الأمر بديكور العطلات أو السلع الرياضية، إلا أنها يمكن أن تكون عدوًا غير متوقع للورق والصور الحساسة. إن الختم الذي يهدف إلى إبعاد العالم الخارجي عن هذه الحاويات يمكن أن يخلق بيئة داخلية تعمل على تسريع اضمحلال تاريخ عائلتك.
ويكمن الخطر الأكبر في درجات الحرارة والرطوبة القصوى؛ تلك هي أسوأ كابوس لأمين المحفوظات. عندما يتم تخزين الصناديق البلاستيكية في مناطق ذات مناخات غير خاضعة للرقابة (مثل المرائب أو السندرات)، يمكن أن تكون درجات الحرارة متقلبة بشكل كبير في الداخل. تتسبب هذه التقلبات في تشوه الصور الفوتوغرافية أو تشققها. بالإضافة إلى ذلك، صناديق التخزين البلاستيكية المصنوعة من مادة PVC ليست مخصصة لتخزين الصور وإطلاق الأبخرة الحمضية الضارة بمرور الوقت. إذا سبق لك أن التقطت صورة أو مستندًا أصفر اللون من إحدى هذه الصناديق، فهذا أحد الأسباب المحتملة لذلك. إن التعرض للضوء، كما هو الحال مع الصناديق البلاستيكية الشفافة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تسريع بهتان اللون واصفراره.
علاوة على ذلك، فإن أي رطوبة محاصرة داخل الصندوق في وقت إغلاقه تبقى هناك ويمكن أن تساعد في خلق أرض خصبة للعفن والعفن. يمكن أن تتسبب هذه الرطوبة أيضًا في تليين مستحلب التصوير الفوتوغرافي، مما يؤدي إلى التصاق الصور معًا في كتلة صلبة غير قابلة للفصل مما يؤدي إلى إتلاف الصور إلى الأبد.
أين تخزن تذكاراتك بدلاً من الصناديق البلاستيكية؟
العثور على مساحة تخزين أكثر أمانًا لأوراقك وصورك الحساسة لا يتطلب الحصول على شهادة في علوم المتاحف، ولا يعني ذلك أنك ستتوجه إلى بعض متاجر التجزئة المتخصصة باهظة الثمن. المفتاح هو البحث عن المواد “ذات الجودة الأرشيفية”؛ هذا يعني أنها مصممة بحيث لا تلحق الضرر بتذكاراتك بمرور الوقت. على عكس الصناديق البلاستيكية القياسية، فإن الصناديق الأرشيفية عالية الجودة مصنوعة من مواد خالية من الأحماض واللجنين، وغالبًا ما تكون مستندة إلى الورق. تسمح هذه المواد بقدر ضئيل من التهوية مع منع تقلبات درجة الحرارة والرطوبة، كما أنها تقوم بعمل أفضل بكثير في حماية صورك من الغبار والضوء. تتوفر صناديق تخزين الصور الجيدة في المتاجر اليومية مثل The Container Store أو Michaels أو حتى Amazon؛ ابحث عن العلامات التجارية المألوفة مثل Lineco أو Gaylord Archival. ستحتاج إلى منتج اجتاز اختبار نشاط التصوير الفوتوغرافي أو PAT، مما يوضح أنه آمن لحماية صورك. هذه العلامات التجارية تقدم ذلك تماما. إذا كنت لا تزال تريد صلابة الحاوية البلاستيكية، فتأكد من شراء حافظات خالية من الأحماض أو البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين، مثل تلك التي تصنعها شركة Iris USA.
حتى مع وجود صندوق تخزين جيد للصور بجانبك، لا تزال هناك طريقة خاطئة لتخزين الصور. يجب أن تكون الحاوية في مكان بارد وجاف مع رطوبة ودرجات حرارة ثابتة على مدار العام. من خلال إجراء هذه التبديلات البسيطة للتخزين الاحترافي والخالي من الأحماض، واختيار موقع التخزين المناسب، يمكنك التأكد من أن ذكريات عائلتك العزيزة تظل نابضة بالحياة وسليمة لعقود قادمة. إن تخصيص الوقت لإعادة تخزين مجموعتك اليوم هو أفضل هدية يمكنك تقديمها لأجيال الغد.