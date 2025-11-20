قد لا يتم احتساب أكبر انتصارات الناشئين في Nets في الترتيب حتى الآن

لعب إيجور دمين الدقائق الحادية عشر من أي لاعب مبتدئ في الدوري الاميركي للمحترفين هذا الموسم، ويحتل زميله الصاعد في نيتس دريك باول المركز السادس عشر في تلك القائمة.

عندما يكون بن ساراف بصحة جيدة، يبلغ متوسطه 13.9 دقيقة في المباراة الواحدة، ويحتل المركز 27 في الدوري.

بينما يتنقل فريق Nets فيما سيكون بالتأكيد موسمًا ضائعًا آخر، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمنافسة على مكان في التصفيات، فإن الأمر متروك للمدرب جوردي فرنانديز لتحديد أفضل السبل للحفاظ على قدرة الفريق على المنافسة إلى حد ما – كما كانوا في مبارياتهم الأربع الماضية – مع منح لاعبي السنة الأولى وقتًا كافيًا في الملعب لمساعدتهم على التطور للمستقبل.

والأمر متروك أيضًا للمحاربين القدامى مثل مايكل بورتر جونيور للتأكد من عدم تعرض فريق Nets للإحراج التام.

لأنه كما قال فرنانديز عقب الهزيمة يوم الثلاثاء في بروكلين أمام فريق سلتكس الذي ظل صامدًا على الرغم من خسارة جيسون تاتوم أمام وتر العرقوب الممزق وقرار المكتب الأمامي بالبناء للمستقبل، فإن تركيز فريق Nets هذا ينصب على المستقبل.

وقال فرنانديز: “الكثير منكم يا رفاق (في وسائل الإعلام) لن يروا انتصارات في الترتيب. لدينا معايير عالية. لدينا معايير عالية”. نريد الفوز ونلعب من أجل الفوز، لكن الانتصارات هي أيضًا أن نيتس المستقبلي الذي سيلعب ضمن الفريق الفائز سيحصل على دقائقه. علينا أن نكتشف كيفية تحسين اللاعبين وتطويرهم. لأربع مباريات متتالية، لعبنا فريقًا محترمًا في كرة السلة. إذا كان هذا هو الحال، فسوف نستمر في القيام بذلك ونتعايش مع النتائج”.

ولتحقيق هذه الغاية، قد لا تتغير النتائج كثيرًا، خاصة خلال المباريات الخمس المقبلة، وجميعها ضد فرق تزيد حاليًا عن .500 وفي المؤتمر الشرقي، بدءًا من بوسطن يوم الجمعة.

لقد ارتقى ديمين، اللاعب الصاعد الأكثر مهارة في فريق Nets – الثامن بشكل عام – إلى مستوى ما قدمه باعتباره مطلق النار القوي من الخارج، بالإضافة إلى كونه موزعًا قويًا، لكنه يفتقر حتى الآن إلى القوة البدنية التي تسمح له بالوصول إلى السلة وإنهاء المباراة باستمرار، فضلاً عن اللعب دفاعًا قويًا.

وقال باول إنه لا يزال يتأقلم مع وتيرة مباراة الدوري الاميركي للمحترفين، ولكن ليس بالطريقة المعتادة.

وبعد أن قال فرنانديز إنه يريد أن يلعب النيتس بوتيرة أسرع، وافق باول على ذلك، مشيرًا إلى أنه شعر أنه لعب بوتيرة أكبر الموسم الماضي في نورث كارولينا وأن هذه الزيادة ستساعد في لعبه، وكذلك الفريق بأكمله.

وسيستمر الاثنان بلا شك في رؤية المحكمة كثيرًا.

وقال فرنانديز: “الدقائق مهمة للغاية”. “والمساءلة مهمة أيضًا.”

ويعتقد المدرب أن ذلك سيؤدي إلى أشياء جيدة في وقت لاحق، حتى لو لم يظهر ذلك في السجلات.

وقال فرنانديز: “الفوز يبدأ الآن. سأواصل التدريب، وفي بعض الأحيان، أشعر أنني سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق الفوز ومساعدة الفريق على المنافسة”.

إن قدرة فريق Nets على المنافسة في كل من المباريات الأربع الماضية هو أمر يمكن البناء عليه، وفقًا لبورتر.

وقال بورتر عندما سئل عما إذا كان يشعر بالإحباط بسبب محاولته دفع هذا الفريق عديم الخبرة إلى المضي قدماً: “إنها فرصة جيدة لنا جميعاً. “الأمر ليس محبطاً. نحن جميعا في هذا معا. لا يقتصر الأمر على الشباب فحسب، بل إنها مجموعة جديدة معًا. لقد قطعنا خطوات كبيرة، ولهذا السبب أصبحنا أكثر قدرة على المنافسة مما كنا عليه في المباراة الثانية والثالثة (من الموسم)… إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.