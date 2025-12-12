قد لا يكون لدى فريق Josh Allen’s Bills طريق أكثر وضوحًا للوصول إلى Super Bowl – أو قد يواجه المزيد من الضغوط

تخيل فارسًا يذهب في مهمة لإنقاذ أميرة ليكتشف أن التنين الذي ينفث النار قد قُتل بالفعل، وهناك درج يؤدي إلى الغرفة في أعلى البرج وهي مستيقظة على السرير وحقائبها معبأة.

إن عدم وجود عقبات يفسد تشويق الحكاية الخيالية، أليس كذلك؟

في هذا التشبيه للرحلة إلى Super Bowl، فإن Bills هو الفارس الذي قد يتم تمهيد طريقه من خلال أعدائهم الثلاثة الرئيسيين على مدار السنوات الخمس الماضية الذين غابوا جميعًا عن تصفيات الاتحاد الآسيوي. إذا انتهى الموسم اليوم، فسيتم إقصاء The Chiefs (4-0 ضد Bills في التصفيات منذ عام 2020)، وRavens (0-2) وBengals (1-0) دون قيام Buffalo بأي من الأعمال القذرة.

قال جيف ساترداي، محلل ESPN NFL، وهو مركز All-Pro السابق والمدرب الرئيسي المؤقت لفريق Colts، لصحيفة The Post: “الفرق التي سببت لهم المتاعب أو كانت الكلاب الكبيرة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الأرجح لن تكون هناك”. “ربما تكون أكبر عقبة أمامك هي القسم الخاص بك، وأنت على وشك مواجهتهم (باتريوت) هذا الأسبوع في مكانهم، وهو الأمر الذي ربما يتعين عليك القيام به مرة أخرى للوصول إلى Super Bowl.”